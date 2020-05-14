Dynamic Linear Regression

Este indicador traça uma reta baseada em regressão linear, esta reta é dinâmica e é atualizada a cada tick.

O cálculo de regressão linear é feito considerando o número de candles definido pelo tamanho da janela fornecida pelo usuário.

São traçadas duas linhas, uma superior e uma inferior, para guiar a estratégia do usuário, a distância dessas linhas para a linha central deve ser configurada.

É possível definir os estilos, cores e espessuras de cada uma das linhas.



Esse indicador foi inicialmente desenvolvido para funcionamento no Índice Bovespa Futuro.