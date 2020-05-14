Dynamic Linear Regression
- Indicators
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Abraao MoreiraTécnico em informática - ETEC João Gomes de Araújo
Estudante de Ciência e tecnologia - Universidade federal de São Paulo
Tenho conhecimentos em Python, Javascript, HTML, SQL, C e C++, para desenvolvimento web, banco de dados e inteligência artificial.
- Version: 1.0
Este indicador traça uma reta baseada em regressão linear, esta reta é dinâmica e é atualizada a cada tick.
O cálculo de regressão linear é feito considerando o número de candles definido pelo tamanho da janela fornecida pelo usuário.
São traçadas duas linhas, uma superior e uma inferior, para guiar a estratégia do usuário, a distância dessas linhas para a linha central deve ser configurada.
É possível definir os estilos, cores e espessuras de cada uma das linhas.
Esse indicador foi inicialmente desenvolvido para funcionamento no Índice Bovespa Futuro.
Отличный