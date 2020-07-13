Simple VWAP

Fundamentação teórica

A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. [1]

VWAP = sum(price[i]*volume[i]) / sum(volume[i])

Metodologia

É possível configurar o período que será utilizado para o calculo da VWAP, a cor, a espessura e o estilo da linha.

A linha é desenhada desde a o começo da série disponível apenas uma vez para economizar recursos computacionais, a atualização do indicador pelos dados novos recebidos é feita sem alterar os dados já calculados.



