Simple VWAP
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Abraao MoreiraTécnico em informática - ETEC João Gomes de Araújo
Estudante de Ciência e tecnologia - Universidade federal de São Paulo
Tenho conhecimentos em Python, Javascript, HTML, SQL, C e C++, para desenvolvimento web, banco de dados e inteligência artificial.
- Version: 1.0
A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. [1]
VWAP = sum(price[i]*volume[i]) / sum(volume[i])Metodologia
É possível configurar o período que será utilizado para o calculo da VWAP, a cor, a espessura e o estilo da linha.
A linha é desenhada desde a o começo da série disponível apenas uma vez para economizar recursos computacionais, a atualização do indicador pelos dados novos recebidos é feita sem alterar os dados já calculados.
Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!