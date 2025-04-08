O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ?

EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies.

Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ?

EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano.

O QUANT TRADE FREEDOM entra e sai 100% automaticamente das negociações.

O QUANT TRADE FREEDOM varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e medias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.

O QUANT TRADE FREEDOM segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.

Quanto dinheiro posso ganhar?

Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno esperado de até 5% A.M operando de 250 USD até 20K USD.

Aqui estão as principais funções que o EA QUANT TRADE FREEDOM pode realizar:

✅ Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;

✅ Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;

✅ Sistema de robô de alto desempenho;

✅ Lucro em mercados de alta ou baixa;

✅ Executa automaticamente a estratégia de negociação;

✅ Baixo risco e alto retorno;

✅ Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;

✅ Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;

✅ Robô de negociação quantitativa;

✅ Robô de negociação 100% algo.

ESTRATEGIA

O QUANT TRADE FREEDOM verifica a tendência em vários ativos com correlação positiva ou negativa ao ativo base. Através de uma análise quantitativa com alto índice de probabilidade e chance do mercado seguir tendencioso a alta ou baixa ele envia ordens de compra ou venda em todos os ativos analisados, quando o total das posições atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações,



