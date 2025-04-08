Quant Trade Freedom

O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ?

EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies.

Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ?

EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano.

O QUANT TRADE FREEDOM  entra e sai 100% automaticamente das negociações.

O QUANT TRADE FREEDOM varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e medias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.

O QUANT TRADE FREEDOM segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.

 

Quanto dinheiro posso ganhar?

Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno esperado de até 5% A.M operando de 250 USD até 20K USD.

Aqui estão as principais funções que o EA QUANT TRADE FREEDOM pode realizar:

Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;

Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;

Sistema de robô de alto desempenho;

Lucro em mercados de alta ou baixa;

Executa automaticamente a estratégia de negociação;

Baixo risco e alto retorno;

Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;

Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;

Robô de negociação quantitativa;

Robô de negociação 100% algo.

 

ESTRATEGIA

O QUANT TRADE FREEDOM verifica a tendência em vários ativos com correlação positiva ou negativa ao ativo base. Através de uma análise quantitativa com alto índice de probabilidade e chance do mercado seguir tendencioso a alta ou baixa ele envia ordens de compra ou venda em todos os ativos analisados, quando o total das posições atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações,


Recommended products
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experts
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Experts
Powerful Multi-Strategy Forex EA – Flexible Automated Trading System for MT5 Powerful Multi-Strategy Forex EA is a fully automated Expert Advisor developed for traders who want a customizable trading system with multiple signal-generation methods, integrated risk management, and flexible trade execution controls. The EA combines two independent trading strategies that can operate separately or together, allowing users to adapt the system to different market conditions and trading styles. The sy
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
Experts
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Orizon WDO 4MA Trend
Aguinaldo Ferreira Costa
Experts
Orizon 4MA Trend Master O Poder da Confluência Institucional de Médias Móveis O Orizon 4MA Trend é um Robô de Investimento (Expert Advisor) de alta precisão, projetado para traders que operam a favor do "Smart Money". Ao combinar quatro médias móveis distintas (9 EMA, 21 EMA, 50 SMA e 200 SMA), este robô filtra o ruído do mercado e executa ordens apenas quando todas as camadas de tendência estão perfeitamente alinhadas. A Lógica das 4 Camadas A estratégia baseia-se na Hierarquia das Médias . El
Stratos Invictus
Alfredo Becher Paes
Experts
Stratos Invictus — Build Your Strategy. Automate Your Edge. Build, Validate and Automate Your Own Strategy Your strategy. Your rules. Your results. Most traders fail not because they lack discipline — they fail because they never found a strategy that truly fits their style, their asset and their risk tolerance. Stratos Invictus was built to solve exactly that. This is not a black-box system that promises miraculous results. Stratos Invictus is a professional-grade strategy engine that puts
Crazy Scalper mt5
Iurii Tokman
Experts
Crazy Scalper mt5   Crazy scalper Crazy Scalper   is a non-indicator trading robot that uses a scalping system that trades in two directions simultaneously (buys and sells). At the same time, multidirectional positions cannot be profitable, and one of the open positions will necessarily go to a loss. If there is a losing position, a lock (lock) is used. In turn, if the locking position has not fulfilled its role and the quote reversed, the withdrawal is used without loss, according to the averag
Xau Archangel Genesis
Napat Puangjunkum
Experts
XAU ARCHANGEL GENESIS  The Divine Breakout Scalper for Gold XAU Archangel Genesis  is a precision-engineered Gold breakout trading system inspired by the purest form of price action — the raw structure of highs and lows. Most EAs fail because they rely on lagging indicators or dangerous martingale logic. Archangel Genesis solves this by using a Donchian Channel Breakout Engine with ATR Volatility Confirmation to identify only the most explosive, high-probability breakout moments. Combined wit
Atlas Fluxo Quant
Thiago Alves Monteiro
Experts
AtlasFluxoQuant EA - Autônomo v1.19 Descrição Comercial: AtlasFluxoQuant EA é um Expert Advisor revolucionário para MetaTrader 5, desenvolvido pela Atlas Quant para traders que buscam autonomia e precisão em suas operações. Esta versão independente (v1.19) representa o ápice da evolução em automação de negociações, combinando técnicas analíticas avançadas com gestão de risco profissional, tudo em um único arquivo, sem dependências externas. Tecnologia Autônoma Exclusiva: Ao contrário da maior
Merket Structure Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
MARKET STRUCTURE PRO v1.00 Expert Advisor — XAU/USD | M15 | Recommended Capital: $1,000 USD Worldinversor 2026 | Wyckoff + Elliott Method What is this EA? Market Structure PRO is an algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 5, designed exclusively for trading the XAU/USD pair (Spot Gold) on the M15 timeframe. Its core analysis combines two of the most respected methodologies in institutional technical analysis: Wyckoff's market phase theory and Elliott wave structure analysis, achieving h
AureaScalper PRO
Geraldo Cristino Vieira Neto
Experts
AureaScalper PRO XAU/USD Professional Gold Trading Robot for MetaTrader 5 AureaScalper PRO XAU/USD is an advanced Expert Advisor developed for traders who want automated execution on Gold vs US Dollar (XAU/USD) using a structured and disciplined trading logic. Built for the M30 timeframe, AureaScalper PRO combines trend detection, volatility analysis, risk management filters and smart trade protection tools to identify potential trading opportunities in the gold market. This EA was designed
MarketPeckerGOLDV3
Marouane Belhaouss
Experts
Product Description SAR MACD Pro EA is a sophisticated automated trading system that combines two powerful technical indicators: Parabolic SAR and MACD. Designed for traders of all levels, this EA identifies optimal entry points with integrated risk management. Trading Idea : The EA looks for convergences between Parabolic SAR directional changes and MACD line crossovers to generate reliable trading signals. Key Features Technical Features Double confirmation : SAR + MACD for enhanced acc
Ibovespa Quant EA
Diogo Antonio De Jesus
Experts
Robô profissional para Mini Índice (WIN) desenvolvido para MetaTrader 5. O Ibovespa Quant EA foi projetado para identificar oportunidades de alta probabilidade no mercado futuro brasileiro através de um conjunto avançado de filtros quantitativos e análise estatística de comportamento do preço. O Expert Advisor utiliza uma arquitetura quantitativa com múltiplos módulos internos de decisão, combinando leitura de comportamento de preço, filtros estatísticos e controle automático de exposição. A lóg
Gold M3 Doji Breakout H1
Manh Cuong Duong
Experts
Gold M3 Doji Breakout H1 Gold M3 Doji Breakout H1 is an automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to identify a fixed M3 compression structure inside a closed H1 candle and evaluate a breakout during the following H1 trading window. This product is designed for Gold symbols. Its default absolute-price distances are not intended for Forex pairs, cryptocurrencies or stock indices. Position management The EA divides the position into three stages: - Stage 1 closes at the configured first
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT5 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
AlphaCode XAU Shield Pro
Ramprabu V
Experts
In the high-stakes arena of Gold trading, where volatility can be both a weapon and a wound, the Gold Titan Anti-Martingale Alpha Manager stands as a beacon of mathematical discipline and institutional-grade logic. Most retail algorithms fall into the trap of Martingale "gambling"—doubling down on losing trades and praying for a retracement—but Gold Titan flips the script by employing a professional "Pyramiding" strategy. It targets the 1-Hour timeframe (H1) to filter out market noise, utilizing
Pip Melody
Nguyen Thanh Cong
Experts
Introducing Pip Melody , the Forex expert advisor that captures the rhythmic ebb and flow of the market with the finesse of a seasoned trader. Just as a composer crafts melodies, Pip Melody identifies and seizes market waves, transforming them into profitable trading opportunities. This expert advisor analyzes market trends and patterns, recognizing the harmonic cycles that others miss, and executes trades with precision and grace. OPENING SALE! Only 5 copy left at 66$, price will be increased b
Reptr Gold Algo
Christopher Mark Jervis
Experts
[CURRENTLY UNAVAILABLE]  Reptr EA – Professional Automated Trading System for MT5 Reptr EA is a professionally developed Expert Advisor designed with a clear focus on capital preservation, disciplined execution, and long-term consistency. Built by traders for traders, it applies a rule-based algorithm to remove emotional decision-making and operate efficiently in real market conditions. The EA executes trades only when strict criteria are met, using a selective approach that avoids low-quality
Lightning Sniper Gold
Vixay Senphanxong
Experts
LIGHTNING SNIPER GOLD Precision Breakout Trading EA for XAUUSD Lightning Sniper Gold is a precision-focused MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who prefer selective, structured and disciplined trading rather than constantly opening positions. Instead of trying to trade every market movement, the EA waits for a suitable market structure, evaluates the maturity of the setup, identifies a potential breakout level and prepares a single high-quality trading opportunity . The philosophy
Nexus Trading Pro IA
Ednaldo Caetano Da Silva Francisca
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experts
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
Infinite Calm Waters
Ridzq Adnan Cikal
5 (1)
Experts
Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters represents an advanced trading robot crafted for traders who demand accuracy, dependability, and high performance in the ever-changing Forex market. Built upon a robust multi-currency system, this expert advisor (EA) integrates top-tier range trading methods into your trading arsenal. Simply apply it to the XAGUSD M30 chart, and Infinite Calm Waters EA will automatically monitor and execute trades on multiple Forex pairs, helpi
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experts
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
Percent Above Below Moving Average low Stagnation
Smarterbot Software
Experts
Are you looking for a powerful expert advisor that can help you find the best trading systems with low stagnation and high net profit? Look no further than this expert advisor, which enters a position when the price moves a percentage distance from a moving average. With a variety of moving averages available, including the Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Smoothed Moving Average (SMMA), Linear Weighted Moving Average (LWMA), Linear Regression Moving Average, and Hu
Apex Recovery System
Muthukrishnan Muthupoilan
Experts
FIRST 10 PURCHASE:449USD IMPORTANT NOTE:  EURUSD,USDJPY,USDCHF - H1 - TIMEFRAME ONLY DON'T USE ANY OTHER PAIR,TIMEFRAME 1. The Core Strategy: Confirmation-Based Breakout Unlike "noisy" EAs that trade every price fluctuation, your system is designed for patience and precision: New Candle Confirmation: Per your recent logic refinement, the EA doesn't just jump in when a price level is touched. It waits for a new candle to form, ensuring the breakout is real and reducing "whipsaws" (fake breakouts
Min Max CandleBot
Felipe Lisboa
Experts
EA that operates with price action, through one of the most traditional setups on the market, using a pure price analysis. Optimized EA with very low processing load, ideal for small VPS, with easy plug and play. Strategy Analyzes the purchase and sale entry through the maximum and minimum of the current candles of the current timeframe. Risk management, with the possibility of daily gain and loss limits Multi currency, without any restrictions Settings available Start time to open operations
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experts
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Experts
O Robô Tesla nasceu da união entre tecnologia, disciplina e visão de futuro. Ele não é apenas um software, mas sim um parceiro estratégico para quem busca se aproximar do universo dos investimentos de forma inovadora, inteligente e alinhada às transformações do mercado financeiro global. Vivemos em uma era marcada pela velocidade da informação e pela evolução constante da tecnologia. Processos que antes demandavam horas de estudo, cálculos complexos e execução manual, hoje podem ser otimizados c
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.43 (7)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.89 (35)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (31)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (142)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (8)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.54 (26)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Lizard
Marco Scherer
4.09 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.8 (25)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 16th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.45 (135)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.87 (15)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (508)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
More from author
Auto Trade Quant Freedom News
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM NEWS” ? QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar F0rex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um TRADER humano. O QUANT TRADE FREEDOM NE
Quant Trade Freedom All Market
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de u
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
CRIANDO OPORTUNIDADE COM ROBÔ INVESTIDOR O curso “Criando Oportunidade com Robô Investidor” é destinado para pessoas que acreditam serem capazes de gerar suas próprias oportunidades no mercado digital , através da programação de sistemas automatizados você será capaz de criar seus próprios robôs e executar suas operações operando seu próprio capital ou de terceiro, além de descobrir onde e como vender seus robôs.
Rambo tres
Renan De Souza Quinelato
Experts
Looking to boost your financial market results? The EA Mini Index is the answer. Tested and enhanced since 2000, this expert advisor offers operations on the M5 chart, with an initial balance of R$ 1,000 and an impressive net profit of R$ 420,000 until 2023, maintaining a drawdown of only 8.96%. Seize this unique opportunity to increase your profitability and operate more effectively.
Filter:
No reviews
Reply to review