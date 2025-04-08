Quant Trade Freedom
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- Version: 2.0
- Activations: 5
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ?
EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies.
Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ?
EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano.
O QUANT TRADE FREEDOM entra e sai 100% automaticamente das negociações.
O QUANT TRADE FREEDOM varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e medias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.
O QUANT TRADE FREEDOM segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.
Quanto dinheiro posso ganhar?
Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno esperado de até 5% A.M operando de 250 USD até 20K USD.
Aqui estão as principais funções que o EA QUANT TRADE FREEDOM pode realizar:
✅ Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;
✅ Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;
✅ Sistema de robô de alto desempenho;
✅ Lucro em mercados de alta ou baixa;
✅ Executa automaticamente a estratégia de negociação;
✅ Baixo risco e alto retorno;
✅ Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;
✅ Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;
✅ Robô de negociação quantitativa;
✅ Robô de negociação 100% algo.
ESTRATEGIAO QUANT TRADE FREEDOM verifica a tendência em vários ativos com correlação positiva ou negativa ao ativo base. Através de uma análise quantitativa com alto índice de probabilidade e chance do mercado seguir tendencioso a alta ou baixa ele envia ordens de compra ou venda em todos os ativos analisados, quando o total das posições atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações,