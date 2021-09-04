Alternative Tick Indicator

Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.

Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происходит отрисовка блоков.

Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID-ASK и данные с ленты сделок. Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом (фьючерсы на индексы S&P500, NASDAQ, CLE и др.) (пояснение на скрине).

Блоки, выделенные из тикового графика условно разделены на " верхний " и " нижний ". Верхний блок идет выше предыдущего, нижний блок - ниже предыдущего (пояснения на скрине). В каждом блоке, как указывалось ранее, есть три уровня - средний и два периферийных. Блоки окрашиваются в два цвета, удобные пользователю, а точнее их градации, определяемые результатами вычислений. Точнее будет назвать этот процесс не вычислениями, а фильтрацией сделок из биржевой ленты. В индикаторе возможна фильтрация по нескольким алгоритмам. Основных алгоритмов всего два, выделяющих соответственно два типа сделок. Это " быстрые " и " перед сменой ". Сделкам присвоен знак, покупкам "+", продажам "-".

Быстрые сделки . Инициатором этих сделок является слабая сторона. Напрашивается скорый вывод - инициаторы быстрых сделок по определению не могут быть слабыми. Но инициаторы это всего лишь те, кто работает рыночными ордерами, в отличие от тех кто находится в так называемом "биржевом стакане" со своими лимитниками. Не буду сильно углубляться здесь в тему сведения ордеров, но отмечу, что работа с лимитными заявками выше указанных инструментов ведётся по правилу FIFO ( first in - first out ), что означает " первым пришёл - первым ушёл ". Это значит, что если вы ставите свою заявку на уровень, на котором уже есть чьи-то заявки, то её не исполнят первой . Вы всегда будете следующим в очереди. Так каким образом всегда, когда вам нужно, быть в первом ряду? Ответ не пришёл сразу. Длительные наблюдения и логические выводы нарисовали довольно оригинальную схему, которая позволяет самым быстрым на бирже быть в первом ряду со своими лимитниками. В так называемых блоках есть средний уровень, который занимают поочерёдно заявки на покупку и продажу (пояснение на скрине). Чтобы получить информацию о том, что уровень (средний в блоке), на котором, к примеру, были заявки на продажу - опустел, нужно время. Ещё нужно время, чтобы среагировать на это событие, поставив на тот же уровень свою(и) заявки на покупку. Самым быстрым здесь выступает сильная сторона, которая в относительно короткие сроки ( единицы миллисекунд ) способна получить информацию и среагировать на неё. Здесь напрашивается спорное заявление, что сейчас счёт идет уже на микросекунды. У тех, кому доступны микросекунды, своя война, и побеждает в ней так или иначе сильнейший. Для нас они всё в том же миллисекундном диапазоне.

Сделки "перед сменой" . Это сделки на периферии блока практически перед каждой их сменой (вверх или вниз, пояснение на скрине). Для примера. На верхней периферии текущего блока идут покупки (их может и не быть), затем следует верхний блок. Верхняя периферия предыдущего блока теперь стала средним уровнем текущего. Сделки "перед сменой" это остаток удовлетворённых заявок на продажу перед самой сменой уровня (единицы миллисекунд). В индикаторе эти сделки отнесены к блоку, перед которым они проходят. Отнести эти сделки к определенной стороне сложно. В одном случае это СТОПЫ , когда есть заметный объём. А в другом случае это может быть съедание лимитников слабой стороны. Все в конечном итоге будет зависеть от контекста графика.