Alternative Tick Indicator

  Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.

  Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происходит отрисовка блоков.

  Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики  BID-ASK и данные с ленты сделок. Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом (фьючерсы на индексы  S&P500, NASDAQ, CLE и др.) (пояснение на скрине).

  Блоки, выделенные из тикового графика условно разделены на "  верхний" и "  нижний". Верхний блок идет выше предыдущего, нижний блок - ниже предыдущего (пояснения на скрине). В каждом блоке, как указывалось ранее, есть три уровня - средний и два периферийных. Блоки окрашиваются в два цвета, удобные пользователю, а точнее их градации, определяемые результатами вычислений. Точнее будет назвать этот процесс не вычислениями, а фильтрацией сделок из биржевой ленты. В индикаторе возможна фильтрация по нескольким алгоритмам. Основных алгоритмов всего два, выделяющих соответственно два типа сделок. Это " быстрые" и " перед сменой". Сделкам присвоен знак, покупкам "+", продажам "-".

  Быстрые сделки. Инициатором этих сделок является слабая сторона. Напрашивается скорый вывод - инициаторы быстрых сделок по определению не могут быть слабыми. Но инициаторы это всего лишь те, кто работает рыночными ордерами, в отличие от тех кто находится в так называемом "биржевом стакане" со своими лимитниками. Не буду сильно углубляться здесь в тему сведения ордеров, но отмечу, что работа с лимитными заявками выше указанных инструментов ведётся по правилу FIFO ( first in - first out), что означает " первым пришёл - первым ушёл". Это значит, что если вы ставите свою заявку на уровень, на котором уже есть чьи-то заявки, то её не исполнят первой. Вы всегда будете следующим в очереди. Так каким образом всегда, когда вам нужно, быть в первом ряду? Ответ не пришёл сразу. Длительные наблюдения и логические выводы нарисовали довольно оригинальную схему, которая позволяет самым быстрым на бирже быть в первом ряду со своими лимитниками. В так называемых блоках есть средний уровень, который занимают поочерёдно заявки на покупку и продажу (пояснение на скрине). Чтобы получить информацию о том, что уровень (средний в блоке), на котором, к примеру, были заявки на продажу - опустел, нужно время. Ещё нужно время, чтобы среагировать на это событие, поставив на тот же уровень свою(и) заявки на покупку. Самым быстрым здесь выступает сильная сторона, которая в относительно короткие сроки ( единицы миллисекунд) способна получить информацию и среагировать на неё. Здесь напрашивается спорное заявление, что сейчас счёт идет уже на микросекунды. У тех, кому доступны микросекунды, своя война, и побеждает в ней так или иначе сильнейший. Для нас они всё в том же миллисекундном диапазоне. 

  Сделки "перед сменой". Это сделки на периферии блока практически перед каждой их сменой (вверх или вниз, пояснение на скрине). Для примера. На верхней периферии текущего блока идут покупки (их может и не быть), затем следует верхний блок. Верхняя периферия предыдущего блока теперь стала средним уровнем текущего. Сделки "перед сменой" это остаток удовлетворённых заявок на продажу перед самой сменой уровня (единицы миллисекунд). В индикаторе эти сделки отнесены к блоку, перед которым они проходят. Отнести эти сделки к определенной стороне сложно. В одном случае это СТОПЫ, когда есть заметный объём. А в другом случае это может быть съедание лимитников слабой стороны. Все в конечном итоге будет зависеть от контекста графика.

  Практика. Можно работать на продолжение движения. Для примера. Есть несколько верхних блоков с быстрыми продажами, затем откат вниз в несколько блоков - тоже с продажами, получился экстремум. После можно купить до пробоя экстремума (скрин). Кое-что на скринах, остальное в обсуждении, объём описания ограничен.

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Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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Indicator of Far Levels
Andrey Gladyshev
Indicators
The indicator displays the moment the price reaches an extreme level, including an invisible one (due to screen size limitations). Even small peaks and bottoms are considered extreme points. The level is shown as a trend line extending for a distance from the current candle (bar) to the left. The level has two values: distance (in bars) for the extreme point in a straight line to the left and distance (in bars) from the current candle (bar) to the extreme point (see the screenshots). The indicat
Virtual equity indicator for multiple symbols
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким символам одновременно. Для каждого символа задается направление ( Buy/Sell ) и размер позиции. В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия позиции.   На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.  После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции, передвигая эти линии.   Дату закр
Indicator of the left distance from candle
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает расстояние от ближайшего свободного High/Low  текущей (здесь и далее, текущей - в рамках расчетов индикатора) до исследуемой    (опять же - в рамках расчетов индикатора) свечи слева на графике на том же ценовом уровне.        Свободным в данном случае будет являться расстояние больше, чем одна свеча (бар) от текущей          свечи до исследуемой на том же ценовом уровне. Расстояние будет отмечаться пунктирной линией            от High/Low текущей свечи до исследуемой.  М
TickDelta
Andrey Gladyshev
Indicators
The TickDelta indicator shows the difference in the number of oscillations of the best prices per unit of time. In this case, the unit of time is the specified timeframe (M1, M2, M5, M15, etc.). This value indirectly shows the market "sentiment". Due to the "tick-wise" nature, the indicator is more appropriate for use in scalping strategies. When applied in conjunction with real volumes and monitoring of various instrument charts, it is possible to identify certain reversal setups. In some cases
Alt Tick Calc Cluster
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID ASK и данные с ленты сделок . Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом ( S&P500, NASDAQ, CLE и др.), пояснения на скринах.   Исполнение индикатора в виде кластера в правой части графика. Каждому ценовому уровню графика выбранного участка между линиями (или отдельной свечи) соответствует полоска кластера, окрашенная в удобный для пользователя цвет (по умол
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indicators
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
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