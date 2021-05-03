Индикатор Candle Body Histogram отображается в отдельном окне и показывает размер тела каждой свечи в виде гистограммы. В зависимости от того растёт свеча на графике или снижается, гистограмма меняет свой цвет. Свечи "доджи", у которых совпадают цены открытия и закрытия, так же отображаются на гистограмме отдельным цветом.

Поскольку индикатор строится от нулевого значения, он позволяет визуально сравнить тела свечей относительно друг друга. На гистограмме можно разместить уровни, чтобы отслеживать свечи, тело которых достигло определённого размера.

В настройках цвета индикатора есть возможность выбрать цвета гистограммы для бычьих, медвежьих и свечей доджи.

Входные параметры: