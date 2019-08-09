Copy MT4

Утилита предназначена для копирования ордеров с одного счета на другой. Поддерживается копирование с множителем, копирование с реверсом позиции, копирование с префиксами и суффиксами. Отложенные ордера, TakeProfit и StopLoss не копируются. Поддерживается копирование на несколько счетов.

Входные параметры:

  • Mode - Режим копирования, master, slave
  • NumMaster - Номер файла обмена данных в общей папке
  • timer1 - Частота обмена данных между master и slave счетом, в секундах
Настройки для режима копирования slave
  • revers - Включить/выключить режим переворота сделок
  • Magic - Магический номер ордеров на master счете
  • Multiplier - Коэффициент объема сделок
  • slipplus - Проскальзывание сделок в плюс
  • slipminus - Проскальзывание сделок в минус
  • timeout - Актуальное время копирование ордера, мин
  • prefix master - Префикс торговых инструментов на master счете
  • suffix master - Суффикс торговых инструментов на master счете
  • prefix slave - Префикс торговых инструментов на slave счете
  • suffix slave - Суффикс торговых инструментов на slave счете

Для осуществления копирования необходимо установить утилиту на счет, с которого будет производится копирование с режимом Mode=master. На счет, на который будет производится копирование, установить утилиту с режимом Mode=slave. При установке Magic=0 - производится копирование всех ордеров. При установке Magic отличного от нуля - производится копирование ордеров с выбранным магическим номером.

Для корректной работы при изменении опций работы в режиме slave  уже запущенной утилиты - переустанавливайте утилиту заново с новыми параметрами.

Для копирования инструмент должен быть открыт в окне Обзор рынка.

Копирование осуществляется через файл обмена CopyBaz *.csv, расположенный в общей папке C:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, где *** - имя пользователя, * - число введенное в настройках как NumMaster.

Количество ордеров на master и slave счете ограничено 100 шт.
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Denis Vasyutin
Utilities
This trade panel is designed for opening market orders with predefined values of Magic, TakeProfit and StopLoss. The panel displays the following data: Ask - current Ask price; Bid - current Bid price; Spread - spread equal to (Ask-Bid)*0.0001 for 4- and 5-digit quotes, and (Ask-Bid)*0.01 for 3- and 2-digit quotes; Buy - button for sending a request to open a Buy order; Sell - button for sending a request to open a Sell order; TakeProfit - set TakeProfit: pips - in pips (0.00001) for 4- and 5-di
Trading Level
Denis Vasyutin
Utilities
This utility is designed for level trading. Parameters buy level, sell level - type of the placed order. open price level - price level of the order. open Lot - order volume. Magic - magic number of the order. TakeProfit - take profit of the order in pips, (0.00001) for 4- and 5-digit quotes, (0.001) for 3- and 2-digit quotes. StopLoss - stop loss of the order in pips, (0.00001) for 4- and 5-digit quotes, (0.001) for 3- and 2-digit quotes. repeat open orders as a Limit Order: on, off - enable t
TradePanel Close Order
Denis Vasyutin
Utilities
This panel closes trading positions at multiple symbols. The panel displays the situation for all open symbols on the account: Balans - account balance Equity - account equity Margin - used margin Freemargin - free margin Summ Position - the summary position on the account, in lots Position buy - the summary buy position, in lots Position sell - the summary sell position, in lots Summ Profit - the total profit (loss) at all positions Profit buy - the total profit of buy positions Profit sell - t
TradePanel Close Order for one Symbol
Denis Vasyutin
Utilities
The trading panel is designed to close trading positions on the current instrument. The panel shows the account situation for the instrument it is attached to. The panel displays the following information: Balance - account balance; Equity - account equity; Margin - used margin; Free margin - free margin; Total Position - the summary position on the account for the current instrument, in lots; Position buy - the summary position of the buy direction for the current instrument, in lots; Position
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