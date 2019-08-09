Copy MT4
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 20
Утилита предназначена для копирования ордеров с одного счета на другой. Поддерживается копирование с множителем, копирование с реверсом позиции, копирование с префиксами и суффиксами. Отложенные ордера, TakeProfit и StopLoss не копируются. Поддерживается копирование на несколько счетов.
Входные параметры:
- Mode - Режим копирования, master, slave
- NumMaster - Номер файла обмена данных в общей папке
- timer1 - Частота обмена данных между master и slave счетом, в секундах
- revers - Включить/выключить режим переворота сделок
- Magic - Магический номер ордеров на master счете
- Multiplier - Коэффициент объема сделок
- slipplus - Проскальзывание сделок в плюс
- slipminus - Проскальзывание сделок в минус
- timeout - Актуальное время копирование ордера, мин
- prefix master - Префикс торговых инструментов на master счете
- suffix master - Суффикс торговых инструментов на master счете
- prefix slave - Префикс торговых инструментов на slave счете
- suffix slave - Суффикс торговых инструментов на slave счете
Для осуществления копирования необходимо установить утилиту на счет, с которого будет производится копирование с режимом Mode=master. На счет, на который будет производится копирование, установить утилиту с режимом Mode=slave. При установке Magic=0 - производится копирование всех ордеров. При установке Magic отличного от нуля - производится копирование ордеров с выбранным магическим номером.
Для корректной работы при изменении опций работы в режиме slave уже запущенной утилиты - переустанавливайте утилиту заново с новыми параметрами.
Для копирования инструмент должен быть открыт в окне Обзор рынка.
Копирование осуществляется через файл обмена CopyBaz *.csv, расположенный в общей папке C:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, где *** - имя пользователя, * - число введенное в настройках как NumMaster.Количество ордеров на master и slave счете ограничено 100 шт.