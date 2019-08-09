Утилита предназначена для копирования ордеров с одного счета на другой. Поддерживается копирование с множителем, копирование с реверсом позиции, копирование с префиксами и суффиксами. Отложенные ордера, TakeProfit и StopLoss не копируются. Поддерживается копирование на несколько счетов.



Входные параметры:



Mode - Режим копирования, master, slave

- Режим копирования, master, slave NumMaster - Номер файла обмена данных в общей папке

- Номер файла обмена данных в общей папке timer1 - Частота обмена данных между master и slave счетом, в секундах

revers - Включить/выключить режим переворота сделок



- Включить/выключить режим переворота сделок Magic - Магический номер ордеров на master счете



- Магический номер ордеров на master счете Multiplier - Коэффициент объема сделок

- Коэффициент объема сделок slipplus - Проскальзывание сделок в плюс



- Проскальзывание сделок в плюс slipminus - Проскальзывание сделок в минус

- Проскальзывание сделок в минус timeout - Актуальное время копирование ордера, мин

- Актуальное время копирование ордера, мин prefix master - Префикс торговых инструментов на master счете

- Префикс торговых инструментов на master счете suffix master - Суффикс торговых инструментов на master счете

- Суффикс торговых инструментов на master счете prefix slave - Префикс торговых инструментов на slave счете

- Префикс торговых инструментов на slave счете suffix slave - Суффикс торговых инструментов на slave счете

Настройки для режима копирования

Для осуществления копирования необходимо установить утилиту на счет, с которого будет производится копирование с режимом Mode=master. На счет, на который будет производится копирование, установить утилиту с режимом Mode=slave. При установке Magic=0 - производится копирование всех ордеров. При установке Magic отличного от нуля - производится копирование ордеров с выбранным магическим номером.

Для корректной работы при изменении опций работы в режиме slave уже запущенной утилиты - переустанавливайте утилиту заново с новыми параметрами.

Для копирования инструмент должен быть открыт в окне Обзор рынка.

Копирование осуществляется через файл обмена CopyBaz *.csv, расположенный в общей папке C:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, где *** - имя пользователя, * - число введенное в настройках как NumMaster.

Количество ордеров на master иslave счете ограничено 100 шт.