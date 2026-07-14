TwoPoleOscillator

Two-Pole Oscillator [RaysFX] è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 progettato per filtrare il rumore del mercato e identificare inversioni cicliche pulite e tempestive, riducendo al minimo il lag (ritardo temporale) tipico degli oscillatori tradizionali come l'RSI o lo Stochastic.

Questo oscillatore sfrutta la matematica dei filtri a due poli (Two-Pole Butterworth / SuperSmoother Filters) applicata all'analisi spettrale dei prezzi. L'algoritmo isola le fluttuazioni cicliche dominanti ed elimina le componenti di disturbo ad alta frequenza (rumore), offrendo una curva oscillatoria fluida e reattiva che risponde istantaneamente alle dinamiche di prezzo.

L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi e genera segnali visivi di acquisto e vendita (Buy/Sell) direttamente sulla curva dell'oscillatore.

🚀 Caratteristiche Chiave

  • Filtro a Due Poli Butterworth: Matematica spettrale d'avanguardia per un filtraggio del rumore superiore e un ritardo minimo nel calcolo della tendenza.
  • Segnali di Ingresso Precisi: Genera marker visivi (cerchi colorati) direttamente sulla linea dell'oscillatore quando si verificano le condizioni di inversione ottimizzate.
  • Ipercomprato e Ipervenduto Ciclici: Visualizza 5 livelli fissi dotati di stile tratteggiato ( 1.0 ,  0.5 ,  0.0 ,  -0.5 ,  -1.0 ) per una chiara identificazione delle zone di esaurimento del trend e di swing del mercato.
  • Nessun Ridipinto (No-Repaint): I segnali si bloccano alla chiusura della candela, garantendo massima affidabilità sia per il trading manuale che per l'integrazione in Expert Advisor (EA).
  • Massima Flessibilità di Personalizzazione: Possibilità di regolare i colori dell'oscillatore e dei segnali per adattarli a grafici con sfondo nero o bianco.

🔧 Parametri di Input

  • Lunghezza Filtro ( InpLength ) (Default: 15): Il periodo di calcolo dell'oscillatore a due poli. Valori più piccoli aumentano la reattività ai cicli veloci, mentre valori più grandi isolano i cicli macro-economici eliminando più rumore.
  • Mostra Livelli sul Grafico ( InpDispLvl ) (Default: True): Abilita o disabilita la visualizzazione visiva dei livelli chiave del ciclo ( 1.0 ,  0.5 ,  0.0 ,  -0.5 ,  -1.0 ) nella finestra dell'indicatore.
  • Colore Buy ( InpUpColor ) (Default: #55FFDA / Turchese): Il colore associato ai segnali di acquisto e alle fasi di pressione rialzista.
  • Colore Sell ( InpDnColor ) (Default: #8C5BFF / Viola): Il colore associato ai segnali di vendita e alle fasi di pressione ribassista.

📈 Consigli per l'Uso nel Trading

  1. Inversioni e Segnali (Buy/Sell):
    • Segnale BUY: Rappresentato da un cerchio colorato in prossimità dei livelli inferiori (ipervenduto, intorno a  -1.0  o  -0.5 ). Indica che il ciclo ribassista si è esaurito ed è probabile una ripartenza al rialzo.
    • Segnale SELL: Rappresentato da un cerchio colorato in prossimità dei livelli superiori (ipercomprato, intorno a  1.0  o  0.5 ). Indica che la spinta rialzista è al limite ed è probabile un rintracciamento o un'inversione al ribasso.
  2. Crossover della Linea dello Zero:
    • Quando la linea dell'oscillatore attraversa il livello  0.0  dal basso verso l'alto, si ha una conferma del momentum rialzista (adatto per confermare posizioni Long).
    • Quando la linea attraversa il livello  0.0  dall'alto verso il basso, si ha una conferma del momentum ribassista (adatto per confermare posizioni Short).
  3. Filtro di Trend:
    • Abbina il Two-Pole Oscillator ad un indicatore di trend a lungo termine (come una media mobile VIDYA o una EMA a 200 periodi). Prendi solo i segnali Buy dell'oscillatore quando il prezzo si trova sopra la media di lungo termine, e solo i segnali Sell quando il prezzo si trova al di sotto.

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