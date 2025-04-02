TrendTracer Storm

Der EA für MT5 kombiniert Trendfolge mit Oszillator-Filterung.

  • EMA-Crossover (kurze/lange Periode)
  • Übergeordneter MA-Trend
  • RSI als Filter (Überkauft/Überverkauft)

Features des EA

  • Multi-Timeframe-Analyse
  • Primärer Handels-Timeframe (z.B. M15)
  • Trendbestätigung auf höherem Timeframe (z.B. H1)
  • Optionale MA-Trendbestätigung (z.B. SMA 50 auf H1)
  • Umkehr-Option (für konträre Strategien)
  • Handelszeiten-Steuerung
  • Wochenende ausschaltbar
  • ATR für dynamische Stop-Loss- und Take-Profit Berechnungen
  • Volumen- und Margin-Checks vor Orderplatzierung
  • Max. Spread 

Risikomanagement

  • Lotgröße Prozentual basierend auf Kontostand und Risiko oder Fix (perfekt für FTMO)
  • Stop-Loss wird immer gesetzt
  • Take-Profit wird immer gesetzt
  • Trailing Stop ATR-basiert (Stop-Loss wird automatisch nachgezogen)
  • Max. Orders

Empfehlungen

  • Kontotyp Hedging
  • Kontogröße variabel, da das Risiko selbst gewählt werden kann
  • US100, DE40. XAUUSD, BTC und weitere je nach Set


Bei Fragen, Ideen, Kritik oder Unklarheiten gerne kontaktieren:
https://www.mql5.com/de/users/pauleman

Viel Erfolg!


