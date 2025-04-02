TrendTracer Storm
- Experts
- Sascha Rolf Schaefer
- Version: 1.0
- Activations: 5
Der EA für MT5 kombiniert Trendfolge mit Oszillator-Filterung.
- EMA-Crossover (kurze/lange Periode)
- Übergeordneter MA-Trend
- RSI als Filter (Überkauft/Überverkauft)
Features des EA
- Multi-Timeframe-Analyse
- Primärer Handels-Timeframe (z.B. M15)
- Trendbestätigung auf höherem Timeframe (z.B. H1)
- Optionale MA-Trendbestätigung (z.B. SMA 50 auf H1)
- Umkehr-Option (für konträre Strategien)
- Handelszeiten-Steuerung
- Wochenende ausschaltbar
- ATR für dynamische Stop-Loss- und Take-Profit Berechnungen
- Volumen- und Margin-Checks vor Orderplatzierung
- Max. Spread
Risikomanagement
- Lotgröße Prozentual basierend auf Kontostand und Risiko oder Fix (perfekt für FTMO)
- Stop-Loss wird immer gesetzt
- Take-Profit wird immer gesetzt
- Trailing Stop ATR-basiert (Stop-Loss wird automatisch nachgezogen)
- Max. Orders
Empfehlungen
- Kontotyp Hedging
- Kontogröße variabel, da das Risiko selbst gewählt werden kann
- US100, DE40. XAUUSD, BTC und weitere je nach Set
Bei Fragen, Ideen, Kritik oder Unklarheiten gerne kontaktieren:
https://www.mql5.com/de/users/pauleman
Viel Erfolg!