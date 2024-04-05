Pivot Points Optimo

Der EA für MT5 nutzt Pivot Points als zentrales Handelsinstrument.

Pivot Points werden auf einem einstellbaren Zeitrahmen (Standard: Tageschart) berechnet und dienen als Trend, Einstieg, SL und TP.

Der EA handelt Breakouts dieser Pivot-Levels, wobei zusätzliche Trendfilter (basierend auf höheren Zeitrahmen) und auf Wunsch ein ATR-basierter Stop-Loss zum Einsatz kommen.

Pivot Points Zeitrahmen: Einstellbar (Standard: PERIOD_D1 für Daily)

Trendfilter: (Trades werden nur ausgeführt, wenn die Trendbedingungen erfüllt sind)

Trend 1: läuft fix auf dem Pivot Points Zeitrahmen

Trend 2: läuft auf einem einstellbaren Zeitrahmen