Pivot Points Optimo

Der EA für MT5 nutzt Pivot Points als zentrales Handelsinstrument.
Pivot Points werden auf einem einstellbaren Zeitrahmen (Standard: Tageschart) berechnet und dienen als Trend, Einstieg, SL und TP. 

Der EA handelt Breakouts dieser Pivot-Levels, wobei zusätzliche Trendfilter (basierend auf höheren Zeitrahmen) und auf Wunsch ein ATR-basierter Stop-Loss zum Einsatz kommen.

Pivot Points Zeitrahmen: Einstellbar (Standard: PERIOD_D1 für Daily)
Trendfilter: (Trades werden nur ausgeführt, wenn die Trendbedingungen erfüllt sind)
Trend 1: läuft fix auf dem Pivot Points Zeitrahmen
Trend 2: läuft auf einem einstellbaren Zeitrahmen


Klassische Pivot-Point-Formel
Pivot (P) = (High + Low + Close) / 3  
R1 = 2*P – Low  
S1 = 2*P – High  
R2 = P + (R1 – S1)  
S2 = P – (R1 – S1)  
R3 = High + 2*(P – Low)  

S3 = Low – 2*(High – P)

Risikomanagement

  • Lotgröße Prozentual basierend auf Kontostand und Risiko oder Fix (perfekt für FTMO)
  • Stop-Loss wird immer gesetzt
  • Take-Profit wird immer gesetzt
  • Trailing Stop ATR-basiert (Stop-Loss wird automatisch nachgezogen)
  • Max. Orders

Visualisierungen
  • Pivot Points
  • Trendlinien Trend 1
  • Trendlinien Trend 2

Empfehlungen

  • Kontotyp Hedging
  • Kontogröße variabel, da das Risiko selbst gewählt werden kann
  • BTC, US100, DE40. XAUUSD, USDJPY, GBPUSD und weitere je nach Set


Bei Fragen, Ideen, Kritik oder Unklarheiten gerne kontaktieren:
https://www.mql5.com/de/users/pauleman

Viel Erfolg!

Recommended products
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Experts
ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Mogo Kio
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Mogo Kio mt5 trading bot Is an AI Driven EA optimized for trading gold and forex trading it has so good advantages that help you to control and smart manage your equity it has risk control , lot control and dynamic options and Winrate targets and profit targets , hidden tp/ sl options also trading timing , trailing stops so smart system to get high accuracy signals and open trades according to it also excellent option you can mange trading system for frequency trades
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (9 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
IPeurusd5
ANO IDS
4.11 (9)
Experts
The EA is recommended for trading EURUSD(or EURGBP) M15 or M30. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also h
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Experts
I'll unveil a groundbreaking scalping trading bot tailor-made for small trading accounts.  I'll delve into the intricacies of its settings, guiding you on how to apply them to your charts with best practices. Every setting will be meticulously explained, accompanied by comprehensive backtest reports to provide a clear perspective on what this trading bot can achieve for you. Trading System Overview: Join me as we explore the trading system itself. Witness the simplicity of this bot, marking fra
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
HMA Scalper Pro EA   is a multifunctional robot for active trading on the most in-demand financial instruments, including popular currency pairs (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), gold (XAU/USD), oil (Brent, WTI), and cryptocurrencies (BTC, ETH, LTC, and others). The core of the algorithm is a modernized version of the Hull Moving Average (HMA), which provides clearer signals compared to classic Moving Averages. The advisor reacts flexibly to short-term price fluctuations, using a gr
Advanced MACD EA mt5
Radek Reznicek
Experts
Advanced MACD  is a safe and fully automated EA. This EA uses MACD indicator with double confirmation set and filtering by range of latest price movements. Every order has stop-loss and the EA has implemented advanced filtering functions together with spread and slippage protections. This EA does  NOT use  the dangerous strategies like Martingale, etc. Advanced MACD  is  NOT  a tick scalper that produces high number of trades per day and it is  NOT  dependent on every point of price. This EA is
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Nexus Hedg EA
Mohammed Kaddour
5 (1)
Experts
EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. Nexus hedg ea  is an EA that work with hedge strategy.It can trade Crypto, Forex pairs, Metals, Indice but need your optimize. Fully automatic adviser, with a system for recovering from losses.  This EA not use anything indicator for entries. Just use math logical. Features : No risk for
Belle Power Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Rich powerful mt5 expert advisor contain 13 super advanced and strong trading strategies you will find all in that amazing ea you can make high Winrate trades less drawdown and control everything through amazing parameters and inputs so long options will be under your control by one click you can use that ea even you are beginner or expert in trading it is so easy to use As advice after you purchase that high quality ea and you want to attach to mt5 go to inputs then double click on strategy sel
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
This Expert Advisor is designed to trade the DE40 index (often labeled DAX, GER40, etc. depending on the broker). The EA automatically identifies trade opportunities in the market and manages positions with a risk-driven approach, giving you two trading modes to choose from: Conservative – A slower, steadier approach. Aggressive – A faster-paced strategy designed to take advantage of larger market movements (with higher risk). This strategy selects its positions and trading directions according
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
EA Morpheus MT5
Ruslan Pishun
3.57 (7)
Experts
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (195)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen, the newest and a very powerful addition to the Quantum Family of Expert Advisors. My specialty? GOLD. Yes, I trade the XAUUSD pair with precision and confidence, bringing you unparalleled trading opportunities on the glittering gold market. I am here to prove that I am the most advanced Gold trading Expert Advisor ever created. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfx
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (13)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfxbook verified signal :   CHECK MY PROF
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (435)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details MyFxbook Verified signal : CHECK MY PROFIL
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.94 (101)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.5 (24)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762740 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller Burning Grid needs a " HEDGING " Account. No
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.29 (7)
Experts
Scalp Unscalp is a short-term bidirectional scalping system that attempts to quickly extract profit from highly accurate entries. Scalp Unscalp live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 199 USD No grid, no martingale. Every trade is entered on its own Fixed stoploss available, with virtual dynamic trailing stop system Interactive trade panel and precise lot size settings Recommended Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Timeframe: H1 Inputs Lot Size Calculatio
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
8 copies left at 699 USD Next price 799 USD I am pleased to introduce the Expert Advisor I developed following numerous requests from users of my proprietary trading strategy and indicator, Divergence Bomber . Detailed installation and setup instructions –  link How it performs: Live Signal: "Bomber M15 Channel" -   link Test results: "Bomber M15 Channel" portfolio -  link --- Live Signal: "Bomber H1 Channel" – link Test results "Bomber H1 Channel" portfolio - link So, I created the Expert Advi
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
4.69 (16)
Experts
AlphaCore X The AlphaCore X EA is a cutting-edge trading system that masters the complexity of financial markets with a unique combination of AI-driven analyses and data-based algorithms. By integrating ChatGPT-o1 , the latest GPT-4.5 , advanced machine learning models, and a robust big data approach, AlphaCore X achieves a new level of precision, adaptability, and efficiency. This Expert Advisor impresses with its innovative strategy, seamless AI interaction, and comprehensive additional featu
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (4)
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. - REAL SIGNAL  Low Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - High Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Full installation instructions for EA AI Gold Sniper to work properly are updated at   comment #3 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (3)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.9 (10)
Experts
Aria Connector EA (7 AIs + Voting System + Audit and Auto-Optimize system with Aria API on Render! ) Public channel:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea Many EAs on the market claim to use artificial intelligence or "neural networks" when in reality they only run traditional logic or connect with unreliable sources. Aria Connector EA was created with a clear and transparent purpose: to directly connect your MT5 platform with OpenAI’s AI — no middlemen, no shady scripts. From its fir
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (64)
Experts
Let me introduce you to an Expert Advisor, built on the foundation of my manual trading system — Algo Pumping . I seriously upgraded this strat, loaded it with key tweaks, filters, and tech hacks, and now I’m dropping a trading bot that: Crushes the markets with the advanced Algo Pumping Swing Trading algorithm, Slaps Stop Loss orders to protect your account, Perfectly fits both "Prop Firm Trading" and "Personal Trading", Trades clean without martingale or crazy grid systems, Runs on the M15 tim
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.85 (13)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe A few copies left at 469$ - Future price is 999$; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro is your dedicated, powerful Expert Advisor (EA) engineered exclusively for trading Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe . Unlike EAs that rely on overhyped AI or neural network fads, Lux Oro is built on a foundation of pure, disciplined technical analysis , offering a transparent and reliable strategy for serious traders.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.37 (82)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.72 (108)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.86 (7)
Experts
DeepLayer Dynamics Multisymbol Neural Scalper with Quad-Strategy Adaptive Architecture DeepLayer Dynamics represents a next-generation evolution in the Dynamics series — a cutting-edge Expert Advisor built on advanced algorithmic logic and a multi-symbol operational framework. It is designed to run simultaneously across the following 10 instruments : XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF The system combines high-precision scalping with real-time responsiv
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.9 (31)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (89)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (22)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.41 (41)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (4)
Experts
AOT MT5 – Advanced Multi-Currency Trading Expert Advisor AOT MT5 is an Expert Advisor (EA) designed to assist traders by utilizing advanced AI for market analysis across 16 currency pairs , including EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD. This EA is suitable for prop firm challenges and personal trading accounts , combining analytical tools with risk management features to support your trading strategy. Live Account 1 | Live Account 2 | Official Channel Why Choose AOT MT5? AI-Powered Analysis : Leverages a
Syna
William Brandon Autry
Experts
Introducing Syna Version 3+ - The Revolutionary Dual-Function AI Trading System I'm thrilled to unveil Syna Version 3+, a groundbreaking leap forward in AI-powered trading technology. This release features unprecedented direct API access to leading AI providers including OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek, and OpenRouter's extensive model ecosystem. Now with Vision input capabilities, automated API key management, and refined AI prompting protocols, Syna delivers an intui
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.67 (12)
Experts
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M5 Timeframe NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 5-minute timeframe (M5). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a low  spread account  for optimal performance. After  purchasing, contact the sel
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
Venom US30 Scalp — Pure Precision for US30 Trading Venom US30 Scalp is a fully automated Expert Advisor built for US30 (Dow Jones Index) on the M30 timeframe . It runs on a proprietary mathematical engine — no indicators, no martingale, no grid — just clean, logic-based trading. SIGNAL : Click Here Next price in 24h: $399 and rising. Future pricing will reflect its true market value. Next price 480$ Core Features Trend-following strategy with multi-layer confirmations Default risk: 0.01 lot per
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.6 (127)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (9)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
GbpUsd Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (134)
Experts
The GBPUSD Robot MT5 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the   GBP/USD   currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to   identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD.  The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-E
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (16)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.69 (13)
Experts
AI ZeroPoint Dynamics EA Cognitive Signal Architecture | Multi-Asset Precision Engine “Not an EA. Not a strategy. A living system of inference, adaptation, and execution.” BORN FROM THE ZERO POINT AI ZeroPoint Dynamics EA is not built — it is calibrated. Not coded — but architected to function as a real-time cognitive organism , responding to markets with a depth of reasoning that mirrors human decision-making — yet surpasses it in scale, consistency, and velocity. At the heart of ZeroPoint lie
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (48)
Experts
HFT PropFirm EA MT5 is  also known as Green Man due to its distinctive logo by Dilwyn Tng, is an Expert Advisor (EA) crafted specifically for overcoming challenges or evaluations from proprietary trading firms (prop firms) that permit High-Frequency Trading (HFT) strategies. Now Greenman  HFT PropFirm EA MT5 is fully automatic! Free  1 All-In-One Breakout EA account licence with purchase of HFT PropFirm EA MT5 Passing HFT MT5 Challenge Performance Monitor: Broker: Fusion Market Login:  197801
More from author
TrendTracer Storm
Sascha Rolf Schaefer
Experts
Der EA für MT5 kombiniert Trendfolge mit Oszillator-Filterung. EMA-Crossover (kurze/lange Periode) Übergeordneter MA-Trend RSI als Filter (Überkauft/Überverkauft) Features des EA Multi-Timeframe-Analyse Primärer Handels-Timeframe (z.B. M15) Trendbestätigung auf höherem Timeframe (z.B. H1) Optionale MA-Trendbestätigung (z.B. SMA 50 auf H1) Umkehr-Option (für konträre Strategien) Handelszeiten-Steuerung Wochenende ausschaltbar ATR für dynamische Stop-Loss- und Take-Profit Berechnungen Volumen- und
Filter:
No reviews
Reply to review