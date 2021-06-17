Unusual EA
- Experts
- Khairudi Kherikhanov
- Version: 1.1
- Updated: 17 June 2021
- Activations: 10
Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли.
Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа.
Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками.
Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4,
хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах.
Параметры советника:
MagicNumber- метка "своих" сделок для робота.
LosPercent- Риск от баланса,если Lots = 0.00. При StopLoss больше 0,учитывает размер StopLoss.
Lots- Стартовый, фиксированный объём сделки,если Lots больше 0.
Multiplier- Множитель лота.
PipStep-Минимальный шаг колена для выставления следующего ордера.
MaxTrades- Максимальное количество одновременно разрещенных ордеров в Long,Short.
Stop Loss (в пунктах)-ограничение убытка,если значение больше 0.
Take Profit (в пунктах)-уровень фиксации прибыли,если значение больше 0.
ShowInfoPanel-Включает и отключает информационную панель.
TrailingStop- Фиксированный размер трейлинг стопа, если значение больше 0.При значении =0 - трейлинг стоп отключен.Значении =-1- трейлинг стоп по уровням.
TrailingStep- Шаг трейлинг стопа.
OnlyOneOpenedPos-Включает и отключает возможность работать одновременно в Long и Short.Количество ордеров определяется параметром MaxTrades.
CloseProfit- процент закрываемой прибыли.Если используется Take Profit, желательно выставить значение больше 100.
CloseProfitMultiplier- параметр влияет на CloseProfit отдельного плеча.
ClOrders-Если CloseOrders равен true ордер закрывается при смене сигнала на противоположный.
MaxLots- Максимально разрешенный объём сделки.
TradeLimiter-Ограничение торговли при достижении максмально допустимой просадки.
NonLossProfitLevel- Прибыль, после которой стоп ставится в безубыток, если 0 => стоп в безубыток отключён.
Indicators MA:
ma_period- Период усреднения для вычисления индикатора.
ma_shift - Сдвиг индикатора относительно ценового графика.
ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений от 0 до 3.
applied_price_1 - Используемая цена. Может быть одним из значений от 0 до 6.Значение подбирается для buy ордеров.
applied_price_2 - Используемая цена. Может быть одним из значений от 0 до 6.Значение подбирается для sell ордеров.
shift - сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад.
_Comment - Комментарий для сделок.
Slippage- Допустимое проскальзывание.
Pause-Задержка открытия сделки после закрытия предыдущей сделки в минутах.
AutoDigits- Автоучёт числа знаков цены.