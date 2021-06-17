Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли.

Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа.

Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками.

Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4,

хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах.

Параметры советника:

MagicNumber- метка "своих" сделок для робота.

LosPercent- Риск от баланса,если Lots = 0.00. При StopLoss больше 0,учитывает размер StopLoss.

Lots- Стартовый, фиксированный объём сделки,если Lots больше 0.

Multiplier- Множитель лота.

PipStep-Минимальный шаг колена для выставления следующего ордера.

MaxTrades- Максимальное количество одновременно разрещенных ордеров в Long,Short.

Stop Loss (в пунктах)-ограничение убытка,если значение больше 0.

Take Profit (в пунктах)-уровень фиксации прибыли,если значение больше 0.

ShowInfoPanel-Включает и отключает информационную панель.

TrailingStop- Фиксированный размер трейлинг стопа, если значение больше 0.При значении =0 - трейлинг стоп отключен.Значении =-1- трейлинг стоп по уровням.

TrailingStep- Шаг трейлинг стопа.

OnlyOneOpenedPos-Включает и отключает возможность работать одновременно в Long и Short.Количество ордеров определяется параметром MaxTrades.

CloseProfit- процент закрываемой прибыли.Если используется Take Profit, желательно выставить значение больше 100.

CloseProfitMultiplier- параметр влияет на CloseProfit отдельного плеча.

ClOrders-Если CloseOrders равен true ордер закрывается при смене сигнала на противоположный.

MaxLots- Максимально разрешенный объём сделки.

TradeLimiter-Ограничение торговли при достижении максмально допустимой просадки.

NonLossProfitLevel- Прибыль, после которой стоп ставится в безубыток, если 0 => стоп в безубыток отключён.

Indicators MA:

ma_period- Период усреднения для вычисления индикатора.

ma_shift - Сдвиг индикатора относительно ценового графика.

ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений от 0 до 3.

applied_price_1 - Используемая цена. Может быть одним из значений от 0 до 6.Значение подбирается для buy ордеров.

applied_price_2 - Используемая цена. Может быть одним из значений от 0 до 6.Значение подбирается для sell ордеров.

shift - сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад.

_Comment - Комментарий для сделок.

Slippage- Допустимое проскальзывание.

Pause-Задержка открытия сделки после закрытия предыдущей сделки в минутах.

AutoDigits- Автоучёт числа знаков цены.

