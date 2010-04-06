Victor Scalper EA Manager

VICTOR SCALPER 1.0 MANAGER


Funciones del Robot:

Gestionar ordenes realizadas Manualmente desde el metatrader del celular o del ordenador por medio de ordenes pendientes para hacer cobertura incrementando el lotaje y la cantidad de ordenes y a la distancia de separación que se desee. 

Cerrar las ordenes apenas se tiene el valor en dinero ganado positivamente. O Cerrar las ordenes apenas llegue a un valor negativo indicado por seguridad. 

Ventajas: 

La ventaja principal es que el robot no es continuo entonces el trader realiza la operación y puede descansar entendiendo que el robot podrá gestionarle la orden y cerrarla cuando este positiva o cuando halla llegado al tope negativo por seguridad. 


Robot Para respaldar entradas Hechas Manualmente. Como Funciona:

Realizas la instalación del Robot en tu Servidor.

Configuras el robot en el cuadro de propiedades donde defines el número de órdenes de cobertura, la distancia entre ellas y el incremento en lotaje, y definiendo el valor de la ganancia positiva en dinero que quieres y por último el valor negativo en caso de que no puedas o no quieras que el drawdown se vaya más allá de ese valor.

Haces una entrada Manual realizando un respectivo análisis Técnico.

Y El Robot gestionara la entrada Manual asegurando que cierra cuando gane la cantidad que le definiste al robot o al llegar al límite negativo que también por seguridad pusiste.

 

 

El Éxito de tus Ordenes dependen de:

1.            El Análisis técnico que hagas

2.            La cantidad de Ordenes que le definas al Robot para hacer

3.            Del valor positivo que quieres llegar

4.            Del incremento en Lotaje que le definiste al robot.

5.            Del valor Negativo que le permitiste llegar por seguridad.

Si realizas un buen análisis técnico lo más probable es que el Robot tenga que abrir poca o ninguna ordenes pendientes de cobertura.

Y aun cuando las abriera si al final la tendencia hace algún pequeño retroceso podrás ganar tu trade y el robot cerrara todo en positivo. Y aun cuando se vaya en negativo entonces cerrara en el valor que tú le definiste por Seguridad.

Es importante por seguridad y preferiblemente cuando no se es un experto en trading usar solo cuentas centavo. Para cuentas donde el lotaje mínimo es 0.01 usar al menos 50 dolares osea 5000 centavos.  Y para cuentas donde el lotaje mínimo es 0.1 usar al menos 100 dolares en centavos osea 10.000 centavos. 

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Victor Alejandro Garcia Rodriguez
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Robot EURUSD H1 VICTOR 1 Este Robot abre ordenes con alta presicion, cada promedio unas dos semanas, son entradas pocas pero altamente precisas.  Con un respectivo Stop loss y Take Profit. Abre solo de a una por vez.  El lotaje del robot va aumentando por cada 1000 dolares el automáticamente incrementa el lotaje lo que lo hace aun mas exitoso.  Sirve para Eurodolar en H1.  Queda el vídeo en youtube por si desean observar el backtesting: https://youtu.be/oBoO5O8s1F0 Y lo descargan en demo para q
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