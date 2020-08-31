Мультивалютный советник использует в торговле четыре индикатора, фильтрация ложных сигналов можно выбрать по каждому из индикаторов. Mr Fibo EA - торговая стратегия на основе торговли от уровней. На каждом ретрейсменте предусмотрено построение двух типов расширений и проекций, двух типов временных проекций, а также встроен стрелочный индикатор каналов Дончиана и три индикатора для фильтрации ложных сигналов. Перестроение ретрейсмента осуществляется при пробитии максимума или минимума, а также уровня 61.8%. При пробитии уровня 61.8% ретрейсмент перестроится, если в момент пробития уровня выполняются условия построения ретрейсмента, в противном случае ретрейсмент будет ждать, пока выполнятся условия построения. Перестроение расширений и проекций осуществляется при пробитии последних уровней или при перестроении самого ретрейсмента.

ВНИМАНИЕ : Рекомендованный баланс не менее $1000 - $3000, для оптимизации используйте модель «Контрольные точки».

Вы не должны использовать его, если не знаете о рисках, связанных с этим типом торговли. Не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять!





Параметры настройки построения ретрейсментов, расшифровка настроек для первого ретрейсмента например - H1 (№1), остальное – по аналогии

Use H1 = " true " – параметр позволяет включать или отключать ретрейсмент

– параметр позволяет включать или отключать ретрейсмент UseFilterH 1 = " true " – параметр позволяет включать или отключать фильтр построения ретрейсмента согласно правилу проверки пробоя ключевого уровня 61.8%

– параметр позволяет включать или отключать фильтр построения ретрейсмента согласно правилу проверки пробоя ключевого уровня 61.8% Name1 = " Fibo 1" – Имя ретрейсмента

– Имя ретрейсмента TrendMaxBars1 = 280 – Счетчик max числа баров ТФ H1 для построения ретрейсмента

– Счетчик max числа баров ТФ H1 для построения ретрейсмента TrendMinBars1 = 120 – Счетчик min числа баров ТФ H1 для построения ретрейсмента, если меньше, то будет считаться, что тренда нет

DepthH 1 = 12 – Это min свечей, на котором проекция/расширение не построит второй max/min, если условия второго параметра (DeviationH1) годятся для того, чтобы построение состоялось

Это min свечей, на котором проекция/расширение не построит второй max/min, если условия второго параметра (DeviationH1) годятся для того, чтобы построение состоялось DeviationH 1 = 10 – параметр min значения количества пунктов, выраженных в процентах между максимумами и минимумами двух соседних свечей

– параметр min значения количества пунктов, выраженных в процентах между максимумами и минимумами двух соседних свечей BackstepH1 = 3 – параметр минимального количества свечей между локальными минимумами или максимумами.

ProjIH 1 = " true " – параметр позволяет включать или отключать проекцию первого типа (на тренд)

– параметр позволяет включать или отключать проекцию первого типа (на тренд) ProjIIH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать проекцию второго типа (на коррекцию)

ExtIH 1 = " true " – параметр позволяет включать или отключать расширение первого типа (на тренд и коррекцию)

– параметр позволяет включать или отключать расширение первого типа (на тренд и коррекцию) ExtIIH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать расширение второго типа (на коррекцию)

PERIOD = 83 - период каналов Дончиана

период каналов Дончиана SHIFT = 63 - сдвиг каналов Дончиана, если поставить 0 стрелок не будет видно

Настройки торгового модуля:

AutoTrade ="true" - автоматическая торговля включена

автоматическая торговля включена Dist1 = 30 - расстояние в пунктах в котором определяются ключевые уровни

расстояние в пунктах в котором определяются ключевые уровни Lot1 = 0.02 - лот

лот IP1_H1....ClasterRetrH1....ClasterIpRnkH1 = "true" - сигналы на основание которых идет открытие ордеров

сигналы на основание которых идет открытие ордеров Magic1 = 12345 - магик

магик StelsMode = "true" - скрывает стопы и профит

скрывает стопы и профит Slippage = 5 - проскальзывание

проскальзывание MaxSpread = 3 - спред

Математический модуль:

Tp_aver = 100 - тэйкпрофит усреднения

тэйкпрофит усреднения LotMult = "true" - вкл/выкл множитель лотов

вкл/выкл множитель лотов KLot=1.7 - множитель лотов

множитель лотов MaxLot=0.1 - максимально разрешенный лот

максимально разрешенный лот UseLock="true" - вкл/выкл лока

Модуль фильтров: Filter1= "false" - первый фильтр

первый фильтр Frame_filter1=PERIOD_H4 - выбор периода фильтра (тренд)

выбор периода фильтра (тренд) Filter2= "true" - второй фильтр

второй фильтр shortPeriod = 5

longPeriod = 13

Filter3= "false"- третий фильтр

третий фильтр FastPeriod = 21

SlowPeriod = 34



























