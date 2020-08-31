Mr Fibo EA
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- Version: 2.9
- Updated: 31 August 2020
Мультивалютный советник использует в торговле четыре индикатора, фильтрация ложных сигналов можно выбрать по каждому из индикаторов. Mr Fibo EA - торговая стратегия на основе торговли от уровней. На каждом ретрейсменте предусмотрено построение двух типов расширений и проекций, двух типов временных проекций, а также встроен стрелочный индикатор каналов Дончиана и три индикатора для фильтрации ложных сигналов. Перестроение ретрейсмента осуществляется при пробитии максимума или минимума, а также уровня 61.8%. При пробитии уровня 61.8% ретрейсмент перестроится, если в момент пробития уровня выполняются условия построения ретрейсмента, в противном случае ретрейсмент будет ждать, пока выполнятся условия построения. Перестроение расширений и проекций осуществляется при пробитии последних уровней или при перестроении самого ретрейсмента.
ВНИМАНИЕ : Рекомендованный баланс не менее $1000 - $3000, для оптимизации используйте модель «Контрольные точки».Вы не должны использовать его, если не знаете о рисках, связанных с этим типом торговли. Не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять!
Параметры настройки построения ретрейсментов, расшифровка настроек для первого ретрейсмента например - H1 (№1), остальное – по аналогии
- UseH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать ретрейсмент
- UseFilterH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать фильтр построения ретрейсмента согласно правилу проверки пробоя ключевого уровня 61.8%
- Name1 = "Fibo1" – Имя ретрейсмента
- TrendMaxBars1 = 280 – Счетчик max числа баров ТФ H1 для построения ретрейсмента
- TrendMinBars1 = 120 – Счетчик min числа баров ТФ H1 для построения ретрейсмента, если меньше, то будет считаться, что тренда нет
- DepthH1 = 12 – Это min свечей, на котором проекция/расширение не построит второй max/min, если условия второго параметра (DeviationH1) годятся для того, чтобы построение состоялось
- DeviationH1 = 10 – параметр min значения количества пунктов, выраженных в процентах между максимумами и минимумами двух соседних свечей
- BackstepH1 = 3 – параметр минимального количества свечей между локальными минимумами или максимумами.
- ProjIH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать проекцию первого типа (на тренд)
- ProjIIH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать проекцию второго типа (на коррекцию)
- ExtIH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать расширение первого типа (на тренд и коррекцию)
- ExtIIH1 = "true" – параметр позволяет включать или отключать расширение второго типа (на коррекцию)
- PERIOD = 83 - период каналов Дончиана
- SHIFT = 63 - сдвиг каналов Дончиана, если поставить 0 стрелок не будет видно
- AutoTrade ="true" - автоматическая торговля включена
- Dist1 = 30 - расстояние в пунктах в котором определяются ключевые уровни
- Lot1 = 0.02 - лот
- IP1_H1....ClasterRetrH1....ClasterIpRnkH1 = "true" - сигналы на основание которых идет открытие ордеров
- Magic1 = 12345 - магик
- StelsMode = "true" - скрывает стопы и профит
- Slippage = 5 - проскальзывание
- MaxSpread = 3 - спред
Математический модуль:
- Tp_aver = 100 - тэйкпрофит усреднения
- LotMult = "true" - вкл/выкл множитель лотов
- KLot=1.7 - множитель лотов
- MaxLot=0.1 - максимально разрешенный лот
- UseLock="true" - вкл/выкл лока
Модуль фильтров:
- Filter1= "false" - первый фильтр
- Frame_filter1=PERIOD_H4 - выбор периода фильтра (тренд)
- Filter2= "true" - второй фильтр
- shortPeriod = 5
- longPeriod = 13
- Filter3= "false"- третий фильтр
- FastPeriod = 21
- SlowPeriod = 34