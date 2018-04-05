Pending Order Assistant

Panoramica

Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini.

Funzionalità Principali

Creazione Automatica di Ordini Pendenti

  • L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico.

  • Gli ordini sono distanziati di 250 pip l'uno dall'altro.

  • Ogni ordine ha un Take Profit di 500 pip e uno Stop Loss di 250 pip.

Personalizzazione dei Parametri

  • LotSize: Dimensione del lotto per ogni ordine (impostabile dall'utente).

  • DistancePips: Distanza tra gli ordini in pip (impostabile dall'utente).

  • TakeProfitPips: Livello di Take Profit in pip (impostabile dall'utente).

  • StopLossPips: Livello di Stop Loss in pip (impostabile dall'utente).

Compatibilità

  • Funziona su tutti i timeframe.

  • Ottimizzato per le coppie di valute EURUSD, GBPUSD e AUDUSD.

Distanza tra gli Ordini

  • La distanza tra gli ordini è calcolata in pip e convertita in punti per il corretto funzionamento (esempio: 250 pip = 0.0250 per EURUSD).

Take Profit e Stop Loss

  • Ogni ordine include un Take Profit e uno Stop Loss predefiniti, calcolati in base ai parametri inseriti dall'utente.

Gestione degli Ordini

  • Gli ordini pendenti rimangono attivi fino a quando non vengono attivati o cancellati manualmente.

  • L'EA non modifica o elimina gli ordini esistenti dopo la creazione iniziale.

Vantaggi

  • Automazione Completa: Gli ordini vengono creati automaticamente senza necessità di intervento manuale.

  • Flessibilità: Possibilità di personalizzare i parametri per adattarsi a diverse strategie di trading.

  • Chiarezza e Tracciabilità: Ogni ordine include un commento con il copyright, utile per identificare l'origine degli ordini.

Limitazioni

  • Coppie di Valute: L'EA è ottimizzato per EURUSD, GBPUSD e AUDUSD. Potrebbe non funzionare correttamente su altre coppie senza modifiche.

  • Broker a 5 Decimali: Assicurati che il broker utilizzi un sistema di quotazione a 5 decimali (pip frazionari) per coppie come EURUSD.

  • Gestione del Rischio: L'EA non include funzionalità avanzate di gestione del rischio, come il calcolo dinamico del lotto in base al saldo del conto.

Esempio di Configurazione

  • Coppia di Valute: EURUSD

  • LotSize: 0.1

  • DistancePips: 250

  • TakeProfitPips: 500

  • StopLossPips: 250

Risultato:

  • 4 ordini Buy Stop posizionati ai seguenti livelli:

    • Prezzo corrente + 250 pip

    • Prezzo corrente + 500 pip

    • Prezzo corrente + 750 pip

    • Prezzo corrente + 1000 pip

  • 4 ordini Sell Stop posizionati ai seguenti livelli:

    • Prezzo corrente - 250 pip

    • Prezzo corrente - 500 pip

    • Prezzo corrente - 750 pip

    • Prezzo corrente - 1000 pip

Note Finali

  • Test in Demo: Prima di utilizzare l'EA su un conto reale, è fortemente consigliato testarlo su un conto demo per verificarne il funzionamento.

  • Personalizzazione: È possibile modificare il codice per aggiungere funzionalità avanzate, come la gestione dinamica del rischio o la creazione di ordini su più coppie di valute. (Inviare messaggio in DM).

Questo EA è ideale per i trader che desiderano automatizzare le entrate a livelli strategici, senza dover piazzare manualmente ogni ordine.


