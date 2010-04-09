Spike Killer AUDUSD

＊Spike Killer AUDUSDはSpike Killer 21 Currency Pairs( https://www.mql5.com/ja/market/product/128674)の動作・性能を体験していただくための無料EAです。AUDUSDでのみ稼働し、設定項目はMagic Numberのみで、Shortのみ、初期ロットは0.01ロットで稼働します。


日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer 21 Currency Pairsはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。


■   下記のような特長があります。
  • バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得
  • 個別の通貨ペアに対していっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性
  • これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能
  • EAの利用経験の少ない方でも容易な設定

■  バックテストの結果は下記のスクリーンショットをぜひご覧ください。

バックテストは以下の設定で実施しております。

期間：2020年1月より2024年6月末まで
Axioryのライブ口座のリアルティックに基づいたすべてのティック
入金額10,000ドル、0.01ロット
EAの設定は省略時値を使用
注：バックテストの結果は将来の運用結果を保証するものではありません

More from author
BBPlus Driver
Yuji Hiiragi
Experts
BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。 すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。 10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を   基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの
FREE
EA Monitor
Yuji Hiiragi
Utilities
複数のEAをポートフォリオで運用している際に、それぞれのEAの収支を一目で把握出来たら便利だと思いませんか。 EA Monitorは設定されたマジックナンバーのEAに関する、決済済みポジションの損益を集計し表示するツールです。 それぞれのEAの損益と同時に合計での損益が集計、表示されます。 ー11個までのEAの損益を表示することができます。 ー指定した日付以降の限定した取引に関する損益の表示が可能です。 ー通常のEAと同じように任意のチャートに設定することで稼働します。 表示例、設定画面などはスクリーンショットをご覧ください。最小限の設定で誰でも簡単に利用できるツールになっていますので、ぜひお試しください。
FREE
BBPlus
Yuji Hiiragi
Indicators
1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます ・ 初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます ・本サインツールの性能を確認いただくための専用EAを提供いたします。コメント欄をご覧ください １分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。 設定項目は以下の通りです。 Bollinger Bands Period Bollinger Bands Deviation Bollinger Bands Shift Tren
BB Maniac
Yuji Hiiragi
5 (1)
Indicators
このインディケータはボリンジャーバンドを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。 ブレイクアウトでの順張り、リバウンドでの逆張りの両面で利用でき、各種のフィルター機能でより精度の高いサインを発信します 勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。リペイントはしません 設定項目は以下の通りです。 Bollinger Bands Period Bollinger Bands Deviation Bollinger Bands Shift Entry Mode ...ボリンジャーバンドにタッチしてからのBreakout(順張り), Rebound(逆張り)のどちらかを指定 Plus Filter ...独自アルゴリズムによるフィルターでシグナルの精度を高めます(Reboundモード専用) Trend Filter ...下で設定する移動平均のトレンド方向でのシグナルに限定します Moving Average 
TDS Plus
Yuji Hiiragi
5 (1)
Indicators
テクニカル指標開発の第一人者であるトム・デマークが考案した TDシーケンシャルは、 トレンドの転換点を判断するのに有用なインディケータです。このインディケータは TDシーケンシャルを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。 強いトレンドが生じている際に多くのだましが生じるのはTDシーケンシャルの弱点と思われますが、これを克服するために強力なフィルターを装備しています。また、最も有効と思われるセットアップ９に絞ってサインを発信します。 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。 設定項目は下記のとおりです。 Enable Protect Mode...強いトレンドが発生した際の連敗を回避します Box Filter...下で設定する３つのタイムフレームでの移動平均でパーフェクト・オーダーが発生していない状態をボックス相場と判定し、サインを限定します Moving Average Time Frame1 Mo
MACD Divergence Plus
Yuji Hiiragi
Indicators
ダイバージェンス はオシレーター系のテクニカル指標が、実際の相場とは逆方向に向かって動いている状態のことを指し、その後のトレンド転換の可能性を示す戦略として有効です。 このインディケータは特に有効性の高いMACDのダイバージェンスを利用した 裁量トレード用サインツールです。 高頻度かつ高い 勝率で サインを発信しますが、各種の強力なフィルターにより、さらに精度の高いサインに絞ることが出来ます。また、通常のダイバージェンスに加えリバーサル（  隠れダイバージェンス）   によるサイン発信も可能です。 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。 設定項目は以下の通りです。 Enable Divergence...MACDのDivergenceによるサインの発信を有効にします。ピンクの矢印が表示されます Enable Reversal...MACDのReversal（Hidden Divergence）によるサインの発信を有効にします   。ブルーの矢印が表示されます Fast EMA Period
FX Masters EURUSD
Yuji Hiiragi
Experts
FX Masters EURUSDはEURUSD,M5で稼働するエキスパート・アドバイザーです。   リスクを抑え長期的に安定した運用を望まれる方に最適です。 以下のような特徴があります。 極めて高いプロフィットファクター(9以上)と勝率(97%以上)、低いドローダウン グリッド、マーチンゲールを使用しない安全な設計 トレンド相場、レンジ相場のそれぞれに対応するエントリーシグナル カーブフィッティングを排除し高い再現性を確保 経験の少ない方でも容易な設定     設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。 Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください。 Entry Signals...使用するシグナルを選びます。トレンド相場用、レンジ相場用のどちらかをを選択できます Lots...ロットを指定します Max Entries...最大のエントリー数を指定します。通常は1で使用しますが、   含み損で 長期間ポジションを持つよ
Spike Killer 21 Currency Pairs
Yuji Hiiragi
Experts
日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer MCはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。       下記のような特長があります。 バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得 個別の通貨ペアに対して いっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性 これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能 EAの利用経験の少ない方でも容易な設定   設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。 Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください Buy...trueでBuyの取引を行います Sell...trueでSellの取引を 行います Lots...ロ
