Spike Killer AUDUSD

＊Spike Killer AUDUSDはSpike Killer 21 Currency Pairs( https://www.mql5.com/ja/market/product/128674) の動作・性能を体験していただくための無料EAです。AUDUSDでのみ稼働し、設定項目はMagic Numberのみで、Shortのみ、初期ロットは0.01ロットで稼働します。

日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer 21 Currency Pairsはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。





■ 下記のような特長があります。

バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得

個別の通貨ペアに対していっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性

これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能

EAの利用経験の少ない方でも容易な設定





■ バックテストの結果は下記のスクリーンショットをぜひご覧ください。





バックテストは以下の設定で実施しております。





期間：2020年1月より2024年6月末まで

Axioryのライブ口座のリアルティックに基づいたすべてのティック

入金額10,000ドル、0.01ロット

EAの設定は省略時値を使用

注：バックテストの結果は将来の運用結果を保証するものではありません



