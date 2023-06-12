MultiCloser

Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы.

Вашему вниманию удобная утилита - закрыватель. Алгоритм может разделять закрытие по всем открытым ордерам и только по указанному символу.

Установлена функция закрытия по: магическому номеру, комментарию, по результату позиции ( положительные и отрицательные ), по общему профиту или по общему убытку, в случае просадки большей чем задано в настройках.

  • Balance - вводите свой изначальный для расчета максимальной просадки.
  • PercentOfDD - максимальный процент просадки, после которой закроются все сделки.
  • ProfitClose - используйте фиксированное значение после которого алгоритм закроет все сделки.
  • AllOrders - область использования, если правда, то действия утилиты распространяются на все сделки, если ложь - тогда только по текущему символу.
  • CloseByMagic - укажите магическое число и ордера с ним - закроются.
  • COM - укажите комментарий и ордера с ним закроются.
  • CloseIfProfitPluse - закройте все сделки с прибылью.
  • CloseIfProfitMinus - закройте все сделки с убытком.
  • CloseByDD - закрыть все сделки если просадка будет больше чем показатель.
Если у вас есть еще интересные идеи, что можно в него добавить - пишите, буду рад.

























































































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Sergei Melnikov
Indicators
Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы. Вашему вниманию предлагается индикатор, определяющий за любой промежуток времени : Максимальную цену. Минимальную цену. 50 % от от максимума до минимума. Цену закрытия периода. Кроме того, в зависимости от настроек - индикатор может добавлять 10 процентных уровней как вниз, так и вверх, эти уровни указываются, но по стандарту начинаются от 50% с шагом 50% до 500%. В обе стороны. Индикатор реализован максимально удобно, при смене тайм-фрейма
Multitime parabolic
Sergei Melnikov
Indicators
Доброго времени суток.  Вашему вниманию простой, но крайне удобный продукт для любителей индикатора Parabolic SAR . Он представляет собой окно осциллятора, на который выводится несколько тайм-фреймов в режими реального времени вместе с индикатором. Настройки интуитивно понятные, что бы включать и отключать количество выбранных таймов - необходимо применять PERIOD_CURRENT, в таком случае дополнительный тайм не откроется. Пишите в комментариях к продукту, что бы вы хотели увидеть в новых версия
VWAP MT4 from chosen datatime
Sergei Melnikov
Indicators
The VWAP indicator allows you to calculate the volume-weighted average (VWAP) simply by specifying the datetime of the candlestick you want to calculate. The indicator calculates VWAP based on four price and volume options. VWAP based on the differents price and volume. Easy to use in an Expert Advisor via the iCustom function. Price seetings : UseMiddle =false,         //(H+L)/2 UseHighPrice =false,     // (H) UseLowPrice =false,      // (L) UseTypicalPrice = true; //(H+L+C)/3
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