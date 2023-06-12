ServerAllert
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Доброго времени суток уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры!
Вашему вниманию утилита, которая следит за тем, есть ли связь с сервером у торговой платформы и если нет - посылается 1 или несколько сигналов в зависимости от того что вам нужно - Алерт, уведомление на телефон или уведомление на почту.
Напоминаю, что прежде чем включить советник нужно настроить необходимые данные в сервис - настройки - Push или Почта.
Советник построен по таймеру, а не по тику, поэтому вы не зависите от поступающих тиков.
- Secondss - через какой количество раз повторять Алерт ( работает если используется только аллерт ).
- UseAlert - использовать Алерт как сигнал.
- UsePush - использовать уведомление на телефон как сигнал.
- UseMail - использовать уведомление на почту как сигнал.
Если у вас есть предложения как можно улучшить данную утилиту, прошу писать мне.