ServerAllert

Доброго времени суток уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры!

Вашему вниманию утилита, которая следит за тем, есть ли связь с сервером у торговой платформы и если нет - посылается 1 или несколько сигналов в зависимости от того что вам нужно - Алерт, уведомление на телефон или уведомление на почту.
Напоминаю, что прежде чем включить советник нужно настроить необходимые данные в сервис - настройки - Push или Почта. 
Советник построен по таймеру, а не по тику, поэтому вы не зависите от поступающих тиков.

  • Secondss - через какой количество раз повторять Алерт ( работает если используется только аллерт ).
  • UseAlert - использовать Алерт как сигнал.
  • UsePush - использовать уведомление на телефон как сигнал.
  • UseMail - использовать уведомление на почту как сигнал. 

Если у вас есть предложения как можно улучшить данную утилиту, прошу писать мне. 

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Sergei Melnikov
Indicators
The VWAP indicator allows you to calculate the volume-weighted average (VWAP) simply by specifying the datetime of the candlestick you want to calculate. The indicator calculates VWAP based on four price and volume options. VWAP based on the differents price and volume. Easy to use in an Expert Advisor via the iCustom function. Price seetings : UseMiddle =false,         //(H+L)/2 UseHighPrice =false,     // (H) UseLowPrice =false,      // (L) UseTypicalPrice = true; //(H+L+C)/3
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