MultiCloser

Вашему вниманию удобная утилита - закрыватель. Алгоритм может разделять закрытие по всем открытым ордерам и только по указанному символу.

Установлена функция закрытия по: магическому номеру, комментарию, по результату позиции ( положительные и отрицательные ), по общему профиту или по общему убытку, в случае просадки большей чем задано в настройках.

Balance - вводите свой изначальный для расчета максимальной просадки.

PercentOfDD - максимальный процент просадки, после которой закроются все сделки.

ProfitClose - используйте фиксированное значение после которого алгоритм закроет все сделки.

AllOrders - область использования, если правда, то действия утилиты распространяются на все сделки, если ложь - тогда только по текущему символу.

CloseByMagic - укажите магическое число и ордера с ним - закроются.

COM - укажите комментарий и ордера с ним закроются.

CloseIfProfitPluse - закройте все сделки с прибылью.

CloseIfProfitMinus - закройте все сделки с убытком.

CloseByDD - закрыть все сделки если просадка будет больше чем показатель.

Если у вас есть еще интересные идеи, что можно в него добавить - пишите, буду рад.