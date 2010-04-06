MultiCloser
- Utilità
Sergei Melnikov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы.
Вашему вниманию удобная утилита - закрыватель. Алгоритм может разделять закрытие по всем открытым ордерам и только по указанному символу.
Установлена функция закрытия по: магическому номеру, комментарию, по результату позиции ( положительные и отрицательные ), по общему профиту или по общему убытку, в случае просадки большей чем задано в настройках.
- Balance - вводите свой изначальный для расчета максимальной просадки.
- PercentOfDD - максимальный процент просадки, после которой закроются все сделки.
- ProfitClose - используйте фиксированное значение после которого алгоритм закроет все сделки.
- AllOrders - область использования, если правда, то действия утилиты распространяются на все сделки, если ложь - тогда только по текущему символу.
- CloseByMagic - укажите магическое число и ордера с ним - закроются.
- COM - укажите комментарий и ордера с ним закроются.
- CloseIfProfitPluse - закройте все сделки с прибылью.
- CloseIfProfitMinus - закройте все сделки с убытком.
- CloseByDD - закрыть все сделки если просадка будет больше чем показатель.
Если у вас есть еще интересные идеи, что можно в него добавить - пишите, буду рад.