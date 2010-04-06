MultiCloser

Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы.

Вашему вниманию удобная утилита - закрыватель. Алгоритм может разделять закрытие по всем открытым ордерам и только по указанному символу.

Установлена функция закрытия по: магическому номеру, комментарию, по результату позиции ( положительные и отрицательные ), по общему профиту или по общему убытку, в случае просадки большей чем задано в настройках.

  • Balance - вводите свой изначальный для расчета максимальной просадки.
  • PercentOfDD - максимальный процент просадки, после которой закроются все сделки.
  • ProfitClose - используйте фиксированное значение после которого алгоритм закроет все сделки.
  • AllOrders - область использования, если правда, то действия утилиты распространяются на все сделки, если ложь - тогда только по текущему символу.
  • CloseByMagic - укажите магическое число и ордера с ним - закроются.
  • COM - укажите комментарий и ордера с ним закроются.
  • CloseIfProfitPluse - закройте все сделки с прибылью.
  • CloseIfProfitMinus - закройте все сделки с убытком.
  • CloseByDD - закрыть все сделки если просадка будет больше чем показатель.
Если у вас есть еще интересные идеи, что можно в него добавить - пишите, буду рад.

























































































