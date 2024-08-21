Multitime parabolic

Доброго времени суток. 

Вашему вниманию простой, но крайне удобный продукт для любителей индикатора Parabolic SAR. Он представляет собой окно осциллятора, на который выводится несколько тайм-фреймов в режими реального времени вместе с индикатором.

Настройки интуитивно понятные, что бы включать и отключать количество выбранных таймов - необходимо применять PERIOD_CURRENT, в таком случае дополнительный тайм не откроется.

Пишите в комментариях к продукту, что бы вы хотели увидеть в новых версиях.

С уважением к вам,
Мельников Сергей.


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Sergei Melnikov
Indicators
Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы. Вашему вниманию предлагается индикатор, определяющий за любой промежуток времени : Максимальную цену. Минимальную цену. 50 % от от максимума до минимума. Цену закрытия периода. Кроме того, в зависимости от настроек - индикатор может добавлять 10 процентных уровней как вниз, так и вверх, эти уровни указываются, но по стандарту начинаются от 50% с шагом 50% до 500%. В обе стороны. Индикатор реализован максимально удобно, при смене тайм-фрейма
VWAP MT4 from chosen datatime
Sergei Melnikov
Indicators
The VWAP indicator allows you to calculate the volume-weighted average (VWAP) simply by specifying the datetime of the candlestick you want to calculate. The indicator calculates VWAP based on four price and volume options. VWAP based on the differents price and volume. Easy to use in an Expert Advisor via the iCustom function. Price seetings : UseMiddle =false,         //(H+L)/2 UseHighPrice =false,     // (H) UseLowPrice =false,      // (L) UseTypicalPrice = true; //(H+L+C)/3
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