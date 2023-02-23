Analysis Strike
- Indikatoren
- Ariel Capja
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Eine Prozentgrafik ist eine Art von Diagramm oder Tabelle, in der Daten als Prozentsatz eines Ganzen dargestellt werden. Prozentgrafiken werden häufig verwendet, um zu veranschaulichen, wie ein bestimmter Datensatz auf verschiedene Kategorien verteilt ist oder wie sich bestimmte Trends im Laufe der Zeit verändert haben. Prozentgrafiken können verwendet werden, um die Zusammensetzung eines Dow-Jones-Index oder die Leistung eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum darzustellen.
d1 prozet
w1 Prozentsatz
m1 Prozent
y1 Prozent