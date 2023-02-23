Analysis Strike

Dies ist der FXTraderariel F.U.E.L . Er scannt den Markt nach Gelegenheiten und zeigt ein Kauf- oder Verkaufssignal an, wobei er Preisaktionen und den VIX nutzt, um die besten Gelegenheiten zu finden. Abhängig von den Einstellungen und dem Handelsstil kann er für Scalping oder langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber wir empfehlen, ihn auf H1 und H4 zu verwenden. Vor allem, wenn Sie ein Anfänger im Handel sind. Professionelle Trader k