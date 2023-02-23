Analysis Strike
Ariel Capja
Un gráfico porcentual es un tipo de gráfico o diagrama utilizado para representar datos como porcentaje de un todo. Los gráficos porcentuales se utilizan a menudo para ilustrar cómo se distribuye un determinado conjunto de datos entre diferentes categorías o cómo han cambiado ciertas tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos porcentuales pueden utilizarse para mostrar la composición de un dow jones , o el rendimiento de una empresa durante un periodo de tiempo determinado
d1 percet
w1 por ciento
m1 por ciento
y1 por ciento