RSI with Dynamic OSB zones ms

Indicador Crypto_Forex "RSI com zonas de sobrevenda/sobrecompra dinâmicas" para MT4, sem repintura.





- O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação - muito bom para Scalping.

- É ótimo para realizar operações de venda em zonas de sobrecompra dinâmicas e operações de compra em zonas de sobrevenda dinâmicas.

- O oscilador RSI também é muito útil para detecção de divergências.

- Este indicador é excelente para combinar com operações de Price Action em áreas de sobrevenda/sobrecompra.

- Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela.

- Zona de sobrevenda dinâmica - abaixo da linha verde.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.