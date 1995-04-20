RSI with Dynamic OSB zones ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.31
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "RSI com zonas de sobrevenda/sobrecompra dinâmicas" para MT4, sem repintura.
- O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação - muito bom para Scalping.
- É ótimo para realizar operações de venda em zonas de sobrecompra dinâmicas e operações de compra em zonas de sobrevenda dinâmicas.
- O oscilador RSI também é muito útil para detecção de divergências.
- Este indicador é excelente para combinar com operações de Price Action em áreas de sobrevenda/sobrecompra.
- Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela.
- Zona de sobrevenda dinâmica - abaixo da linha verde.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.