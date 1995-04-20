RSI with Dynamic OSB zones ms

Indicatore Crypto_Forex "RSI con zone di ipervenduto/ipercomprato dinamiche" per MT4, senza ridisegno.

- L'RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading, ottimo per lo scalping.
- È ottimo per effettuare operazioni di vendita da zone di ipercomprato dinamiche e operazioni di acquisto da zone di ipervenduto dinamiche.
- L'oscillatore RSI è molto utile anche per il rilevamento delle divergenze.
- Questo indicatore è eccellente da combinare con operazioni di price action da zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Zona di ipercomprato dinamica - sopra la linea gialla.
- Zona di ipervenduto dinamica - sotto la linea verde.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.

