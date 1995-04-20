RSI with Dynamic OSB zones ms

MT4용 Crypto_Forex 지표 "동적 과매수/과매수 영역이 포함된 RSI" (재도색 불필요)





- RSI는 트레이딩에 가장 널리 사용되는 오실레이터 중 하나로, 스캘핑에 매우 유용합니다.

- 동적인 과매수 영역에서 매도 거래를, 동적인 과매도 영역에서 매수 거래를 하는 데 매우 유용합니다.

- RSI 오실레이터는 다이버전스 감지에도 매우 유용합니다.

- 이 지표는 과매수/과매수 영역에서의 가격 움직임 거래와도 결합하면 매우 효과적입니다.

- 동적인 과매수 영역 - 노란색 선 위.

- 동적인 과매도 영역 - 녹색 선 아래.

- PC 및 모바일 알림 기능 제공.

..........................................................................

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.