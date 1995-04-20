RSI with Dynamic OSB zones ms

Индикатор Crypto_Forex "RSI с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.





- RSI — один из самых популярных осцилляторов для торговли, особенно хорош для скальпинга.

- Он отлично подходит для открытия сделок на продажу в динамической зоне перекупленности и на покупку в динамической зоне перепроданности.

- Осциллятор RSI также очень полезен для обнаружения дивергенций.

- Этот индикатор отлично сочетается со сделками Price Action в зонах перепроданности/перекупленности.

- Динамическая зона перекупленности — выше желтой линии.

- Динамическая зона перепроданности — ниже зеленой линии.

- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.