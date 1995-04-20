RSI with Dynamic OSB zones ms

Indicador Crypto_Forex "RSI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado.





- El RSI es uno de los osciladores más populares para operar, ideal para scalping.

- Es ideal para realizar operaciones de venta desde zonas dinámicas de sobrecompra y de compra desde zonas dinámicas de sobreventa.

- El oscilador RSI también es muy útil para detectar divergencias.

- Este indicador es excelente para combinarlo con operaciones de acción del precio desde zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.

- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea verde.

- Con alertas para PC y móvil.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.