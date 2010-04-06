Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r

Crypto_Forex Indikator Parabolischer SAR Höherer Zeitrahmen für MT5. Kein Repainting.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem hervorragenden zusätzlichen HTF PSAR-Indikator für MT5. HTF steht für einen höheren Zeitrahmen.

– PSAR wird verwendet, um die Trendrichtung und mögliche Kursumkehrungen zu bestimmen.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trailing-Stop-Zwecke.

– Liegt PSAR über dem Kurs, handelt es sich um einen Abwärtstrend.

– Liegt PSAR unter dem Kurs, handelt es sich um einen Aufwärtstrend.

– Dieser Indikator eignet sich auch hervorragend als dynamisches S/R-Level anstelle des standardmäßigen gleitenden Durchschnitts.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.