Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator Parabolischer SAR Höherer Zeitrahmen für MT5. Kein Repainting.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem hervorragenden zusätzlichen HTF PSAR-Indikator für MT5. HTF steht für einen höheren Zeitrahmen.
– PSAR wird verwendet, um die Trendrichtung und mögliche Kursumkehrungen zu bestimmen.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trailing-Stop-Zwecke.
– Liegt PSAR über dem Kurs, handelt es sich um einen Abwärtstrend.
– Liegt PSAR unter dem Kurs, handelt es sich um einen Aufwärtstrend.
– Dieser Indikator eignet sich auch hervorragend als dynamisches S/R-Level anstelle des standardmäßigen gleitenden Durchschnitts.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.