Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r

Indicador Crypto_Forex SAR Parabólico con Marco Temporal Superior para MT5. Sin necesidad de repintado.





- Mejora tus métodos de trading con el excelente indicador auxiliar HTF PSAR para MT5. HTF significa marco temporal superior.

- El PSAR se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y posibles reversiones en el movimiento del precio.

- Este indicador es ideal para el Trailing Stop.

- Si el PSAR se encuentra por encima del precio, la tendencia es bajista.

- Si el PSAR se encuentra por debajo del precio, la tendencia es alcista.

- Este indicador también es excelente para funcionar como un nivel dinámico de S/R en lugar de una media móvil estándar.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.