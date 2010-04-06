Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex SAR Parabólico com Período Superior para MT5. Sem necessidade de repintura.
- Aprimore seus métodos de negociação com o excelente indicador auxiliar HTF PSAR para MT5. HTF significa período superior.
- O PSAR é usado para determinar a direção da tendência e potenciais reversões no movimento do preço.
- Este indicador é ótimo para uso com Trailing Stop.
- Se o PSAR estiver localizado acima do preço, é uma tendência de baixa.
- Se o PSAR estiver localizado abaixo do preço, é uma tendência de alta.
- Este indicador é excelente para funcionar como um nível S/R dinâmico em vez de uma média móvel padrão.
