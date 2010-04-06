Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Version: 5.19
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex SAR Parabolique pour MT5. Sans modification.
- Améliorez vos méthodes de trading grâce à l'excellent indicateur auxiliaire HTF PSAR pour MT5. HTF signifie « période supérieure ».
- Le PSAR permet de déterminer la direction des tendances et les retournements de cours potentiels.
- Cet indicateur est idéal pour les stop suiveurs.
- Si le PSAR est supérieur au prix, il s'agit d'une tendance baissière.
- Si le PSAR est inférieur au prix, il s'agit d'une tendance haussière.
- Cet indicateur est également idéal pour utiliser un niveau S/R dynamique plutôt qu'une moyenne mobile standard.
