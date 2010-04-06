Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex Parabolic SAR для MT5 на более высоком таймфрейме. Не перерисовывается.
- Улучшите свои методы торговли с помощью отличного вспомогательного индикатора HTF PSAR для MT5. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- PSAR используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов движения цены.
- Этот индикатор отлично подходит для использования в качестве трейлинг-стопа.
- Если PSAR находится выше цены, это нисходящий тренд.
- Если PSAR находится ниже цены, это восходящий тренд.
- Этот индикатор также отлично подходит для работы в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления вместо стандартной скользящей средней.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.