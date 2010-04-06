Parabolic SAR Higher Time Frame MT5 r

Indicatore Crypto_Forex Parabolic SAR con time frame più alto per MT5. Nessuna modifica.

- Migliora i tuoi metodi di trading con l'eccellente indicatore ausiliario HTF PSAR per MT5. HTF significa time frame più alto.
- Il PSAR viene utilizzato per determinare la direzione del trend e le potenziali inversioni nel movimento dei prezzi.
- Questo indicatore è ottimo da utilizzare per il Trailing Stop.
- Se il PSAR si trova sopra il prezzo, si tratta di un trend ribassista.
- Se il PSAR si trova sotto il prezzo, si tratta di un trend rialzista.
- Questo indicatore è eccellente anche come livello dinamico S/R al posto della media mobile standard.

