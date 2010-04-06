Boom 1k spike killer

DIES IST UNSER BOOM 1000 SIGNAL-TOOL KÖNNEN SIE ES AUF M1 ES GEBEN ZWEI ARTEN VON SIGNAL VERWENDEN

SIGNAL JETZT KAUFEN

SIGNAL SL 7 KERZEN SIND DIE MEISTEN SNIPER TRADES HABEN SL 7 KERZEN

VERWENDEN SIE ES ZUSAMMEN MIT 175 EMA AUF BOOM 1000 INDEX SEINE FÜR KAUFSIGNALE AUF BOOM 1000 INDEX NUR FÜR EINE VOLLVERSION VON ALLEN PAAREN

SIE KÖNNEN DIESE SPIKE KILLER VERSION CHEACK

ODER CHEACK UNSERE SPIKE BLAST PRO VERSION

ODER PROBIEREN SIE UNSEREN BESTEN SPIKE KILLER FÜR ALLE PAARE

FÜR WEITERE TOOLS BESUCHEN SIE DIESE SEITE HIER

Empfohlene Produkte
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indikatoren
RAD KRITISCHE NIVEAUS Der RAD-Indikator verfolgt das "relevante Volumen" in Echtzeit, identifiziert Akkumulations- und Distributionsprozesse und projiziert sie im Chart als SUPPORT- oder RESISTANCE-Zonen. Natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch Volumenakkumulations- und -verteilungsprozesse erzeugt. Wenn sich diese Prozesse entwickeln, werden die Niveaus, an denen sich das relevante Volumen auf dem Markt befindet, zu schwierigen Bereichen, die nach oben oder unten durchbr
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indikatoren
Forex Relative Performance Indikator Dieser Indikator berechnet die relative Stärke der wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar. Die Grundidee hinter diesem Indikator ist "starke Währungen kaufen und schwache Währungen verkaufen". Mit diesem Indikator können Sie schnell das beste Devisenpaar für Ihren Handelsstil (Intraday, Scalping, Swing oder Long Term) ermitteln.
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indikatoren
Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück des Handels mit Angebot und Nachfrage . Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird . Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.
Price Action Reversal
Puiu Alex
Indikatoren
Price Action ist eines der beliebtesten Handelskonzepte. Ein Händler, der weiß, wie man Price Action richtig einsetzt, kann seine Performance und seine Art, Charts zu betrachten, oft erheblich verbessern. Es sind jedoch immer noch viele Missverständnisse und Halbwahrheiten im Umlauf, die Händler verwirren und sie zum Scheitern verurteilen. Mit PA Trend Reversal wird es möglich sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit Erschöpfungsbewegungen eines Trends zu identifizieren. Merkmale Der Indikator gibt Wa
Basic Candlestick Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser innovatives   Basic Candlestick Patterns Dashboard   wurde speziell entwickelt, um profitable Candlestick-Muster auf dem Chart automatisch zu erkennen. Dieses Dashboard nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Kurscharts in Echtzeit zu scannen und eine breite Palette von Candlestick-Mustern zu erkennen, von klassisch bis komplex. Darüber hinaus verfügt es über eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, die erkannten Muster auf verschiedenen Zeitrahmen zu visualisiere
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indikatoren
FDIS v1.08 ist ein vielschichtiger Trend- und Signalindikator, der einen präzisen Einblick in Marktrichtung, Volatilität und Momentum bietet. Durch die Kombination von RSI-Glättung, Volatilitätsbändern und Signal-Cross-Warnungen hilft FDIS Händlern, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Grüne Linie : Geglätteter RSI (RSI-Kurslinie) Rote Linie : Handelssignallinie Orange Linie : Marktbasislinie (dynamische Unterstützung/Widerstand) Blaue Bänder : Volatili
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert und zeigt Zonen an, sozusagen Bereiche der Stärke, in denen sich der Preis entfalten wird. Der Indikator kann auf jedem Chart, jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen funktionieren. Der Indikator verfügt über zwei Modi. Der Indikator ist mit einem Bedienfeld mit Tasten ausgestattet, das in zwei Modi unterteilt ist. Manueller Modus: Um mit dem manuellen Modus zu arbeiten, müssen Sie die Taste NEW drücken, woraufhin ein Segment erscheint. Dieses Segment wird über da
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Sind Sie auf der Suche nach zuverlässigen Kursniveaus auf einem Kurschart? Sind Sie schon müde von der Suche nach ähnlichen Indikatoren? Funktionieren die Niveaus nicht so, wie sie sollten? Dann ist dies der richtige Indikator für Sie. Volume Prices Universal ist ein zuverlässiger Indikator für das horizontale Volumen. Was zeigt er an? Zunächst einmal besteht die Hauptidee des Indikators darin, anzuzeigen, bei welcher Kursmarke der Preis am längsten gestanden hat. So entsteht die Anzeige der P
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: " aktueller Zeitrahmen" Funkti
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
Indikatoren
MTFC (Multi Timeframe Chart) - Sehen Sie 2 Timeframes auf EINEM Chart! "Handeln Sie intelligenter, nicht härter - Eliminieren Sie Timeframe-Switching für immer!" Stellen Sie sich vor, Sie könnten jeden höheren Zeitrahmen (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, usw.) direkt in Ihrem aktuellen Chart sehen. Kein Umschalten zwischen den Charts mehr, kein Rätselraten mehr - nur noch reine Handelsklarheit an einem Ort. Genau das bietet der MTFC-Indikator ! 1. Das Problem, das er löst Als Trader wissen wir, dass
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indikatoren
SYSTEM-EINFÜHRUNG : Das Binary Options Momentum System ist speziell für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen und Indikatoren, die von anderen Handelsumgebungen für binäre Optionen übernommen wurden. Wenig Wunder, warum viele solcher Systeme scheitern, um Geld zu verdienen. Eine sehr wichtige Tatsache, die beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass die Anwendung von Martingale ist nicht erforderlich. Das macht es für Händler sicherer und profitabler. Ein
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indikatoren
TrendView Ultimate - Ein komplettes Handelssystem für Trendklarheit, Gewinneinsicht und strategische Einstiege TrendView Ultimate ist ein professionelles Handelssystem, das Händlern dabei hilft, die Trendrichtung, hochwertige Einstiegsmöglichkeiten und potenzielle Ausstiegsmöglichkeiten mit Klarheit, Vertrauen und messbarer Leistung zu erkennen. TrendView Ultimate ist mehr als nur ein Trendindikator: Es bietet Signale, die sich nicht wiederholen, dynamisches visuelles Feedback und ein leistun
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen den revolutionären MT5-Indikator DARWIN Assistant   vor – Ihr ultimativer Zugang zur Welt des erfolgreichen Handels! DARWIN Assistant   wurde mit Präzision und Fachwissen entwickelt und verfolgt eine spezielle Strategie, die die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher technischer Indikatoren – RSI, Stochastik, CCI und Trends – über alle Zeitrahmen hinweg nutzt. Machen Sie sich auf ein außergewöhnliches Handelserlebnis gefasst, denn dieser hochmoderne Indikator bietet Ihnen die genauest
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
Indikatoren
ShiftedPriceDensity - Professioneller Preisdichte-Indikator mit verschobenen historischen Niveaus Eingabe-Parameter Depth 100 Starttiefe TopLevelsToShow 1 Levels in jedem Set NumberOfShifts 10 Anzahl der Sets ShiftSpacing 20 Verschiebungsschritt zwischen den Sets PriceStep 0.0001 Mindestpreisdifferenz zwischen den Ebenen PriceSource PRICE_CLOSE Quellpreistyp LevelColor clrDodgerBlue Farbe der Stufenlinie LevelWidth 2 Dicke der Level-Linie Prefix "" Objektpräfix zur Namensgebung ShiftedPriceDens
Easy Scalper every candle
Adnan Latif
Indikatoren
Easy Scalper Jede Kerze MT5 Indicator ist ein technisches Analysetool, das für Gold (XAUUSD) und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt wurde. Er generiert Kauf- und Verkaufssignale für jede Kerze unter Verwendung mehrerer Filter, der Volumendynamik und der Marktstrukturlogik. Der Indikator wurde für Scalper und Intraday-Händler entwickelt, die strukturierte, regelbasierte Signale ohne unnötige Komplexität benötigen. Hauptmerkmale 1. Kerzen-basierte Logik Generiert Kauf- und Verkaufssignale für
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Your Pointer ist kein gewöhnlicher Forex-Kanal. Dieser Korridor wird auf der Grundlage der Analyse mehrerer Kerzen, beginnend mit der letzten, gebildet, wodurch die Extrema des untersuchten Intervalls bestimmt werden. Sie sind es, die die Kanallinien bilden. Wie alle Kanäle verfügt er über eine Mittellinie sowie eine Hoch- und Tiefpunktlinie. Es lohnt sich, diesen Kanal wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens zu beobachten. Die Verwendung des Your Pointer-Indikators ermöglicht es dem Händler, re
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Wenn Sie auf der Suche nach Präzision bei der Identifizierung strategischer Höchst- und Tiefststände sind, ist der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 das Tool, das zu Ihrer technischen Analyse beitragen wird. Er wurde auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) entwickelt und bietet einen Einblick in das Marktverhalten, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Was finden Sie in diesem Indikator? Automatische Identifizierung von
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Indikatoren
DYJ TRADINGVIEW ist ein Bewertungssystem mit mehreren Indikatoren, das die Anzahl der Bewertungssignale und Analysetools verwendet, um Einstiegsmöglichkeiten in globale Märkte zu finden DYJ TRADINGVIEW hat 10 eingebaute Indikatoren für die Marktanalyse. Eine indikatorbasierte Analyse wird von vielen Händlern verwendet, um ihnen zu helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Trades sie tätigen und wo sie ein- und aussteigen sollen. Wir verwenden mehrere verschiedene Typen, die sich gut
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indikatoren
Dieser Indikator baut auf den zuvor veröffentlichten Nadaraya-Watson-Glättungen auf. Hier haben wir einen Hüllkurvenindikator erstellt, der auf der Kernel-Glättung mit integrierten Alarmen aus den Kreuzungen zwischen den Preis- und Hüllkurvenextremen basiert. Im Gegensatz zum Nadaraya-Watson-Schätzer folgt dieser Indikator einer konträren Methodik. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator standardmäßig einem Repainting unterzogen werden kann. Die Benutzer können eine Glättungsmethode ohne Üb
Sansa MovingAvarage Cross MM
Maria Erica Costagliola
Indikatoren
Sansa MovingAvarage Kreuz MM Beschreibung in Englisch und Italienisch = Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung zweier MovingAvarage und gibt Ihnen ein Kauf- und Verkaufssignal, wenn sie sich kreuzen, mit Pfeilen und Alarmen. Was ist das Beste an ihm? Sie können die beiden gleitenden Durchschnittswerte ganz nach Ihrem Bedarf einstellen! Wenn Sie den Indikator auf dem Chart anbringen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie im Abschnitt EINGABE den MATimeFrame (H1, H4, M30 ....), die MaMethode
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indikatoren
Auf der Grundlage des von Goodtrade Brokers eingeführten Handelsmodells/der Strategie/des Systems zur Absicherung und Arbitrage von Gold-Doppelpositionen sind im Tagesgeschäft Probleme aufgetreten: 1. Konto B platziert eine Order unmittelbar nach Konto A. 2: Nachdem Konto A eine Order platziert hat, kopiert Konto B automatisch den Stop Loss und Take Profit. 3: Konto A schließt die Position von Konto B und schließt die Position zur gleichen Zeit. 4: Wenn Konto B die Position schließt, schließt au
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Weitere Produkte dieses Autors
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern. Vorteilsorientiert Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C . Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trenddauer-Prognose Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens. Hauptmerkmale Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen T
FREE
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht. Hauptmerkmale Dynamische Bereichsfilterung : Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Crash Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeichnet die Linie automatisch n
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug Was es tut Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren Handelsstrategie KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser I
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indikatoren
FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool. Hauptmerkmale : - Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags - Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Tren
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Ein intelligentes Tool für Preisungleichgewichte mit Pfeilen, Etiketten und FVG-Zonen Der Fair Value Gap (FVG)-Indikator wurde entwickelt, um automatisch Preisungleichgewichtszonen auf dem Chart zu erkennen - ein weit verbreitetes Konzept in Smart Money Concepts (SMC) und Institutional Trading Models (ICT) . Diese Lücken, die auch als Ungleichgewichte oder Ineffizienzen bezeichnet werden, weisen oft auf Bereiche hin, in denen der Preis zurückkehren kann, um die Liquidität wieder ins Gleichgewic
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Die Super-Trend-Version hilft Ihnen, die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Live-Ansicht des aktuellen Marktes. Kaufsignallinie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Verkaufssignal-Linie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken, dies ist ein einfaches und bestes Handelswerkzeug für unsere Trader eines jeden Marktes Krypto Gold
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Großer Bulle Scalper Kurzbeschreibung Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghoc
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken! Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick. Hauptmerkmale:
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld Hauptmerkmale: Erweiterte Trend-Erkennung Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish) Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile Interaktives GUI-Panel Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären) Aktuelle Signalanze
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale. Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien , die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale ersche
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL) automatisiert . Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen H
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5 Übersicht (Kurzbeschreibung) Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen. Vollständige Beschreibung Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen. Der Smart Ris
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse Kurzbeschreibung: Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen . Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehr
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilitys
Farbschemata Das leistungsstarke MetaTrader 5-Skript wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und eine personalisierte Handelsumgebung legen. Mit einem einzigen Klick können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms mit einem von mehreren professionellen, vorgefertigten Farbschemata, einschließlich beliebter Stile wie ICT/SMC, sofort verändern. Wie verwenden: Öffnen Sie in Ihrem MetaTrader 5-Terminal das Navigator-Fenster (Strg+N). Suchen Sie das Skript Farbschemata unter dem Ab
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Fractals_Price Indikator Beschreibung Der Indikator Fractals_Price ist ein technisches Analyseinstrument, das fraktale Muster auf Preisdiagrammen identifiziert. Fraktale sind wiederkehrende Muster, die potenzielle Trendumkehrungen oder Fortsetzungspunkte signalisieren. Dieser Indikator markiert sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Fraktale mit farbigen Pfeilen und kann an diesen Punkten Kursmarken anzeigen. Wichtigste Merkmale Identifiziert aufwärtsgerichtete Fraktale (magentafarbene P
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Das Trend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen. Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufe
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilitys
Sie geben eine Anweisung: Wenn Sie das Skript ausführen, öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown-Menü. Sie wählen aus der Liste genau aus, was es tun soll (z. B. "Nur Gewinn schließen" oder "Ausstehende Aufträge löschen"). Es scannt Ihre Positionen: Das Skript liest dann Ihre Anweisung und geht systematisch Ihre offenen Handelsgeschäfte und/oder schwebenden Aufträge im aktuellen Chart durch. Es wendet Ihre Regel an: Bei jedem gefundenen Handel wird geprüft, ob er der von Ihnen gewählten Rege
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilitys
So funktioniert das Chart Cleaner Script Der Chart Cleaner ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Diagramm mit nur einem Klick säubern können. Wenn Sie das Skript auf ein Diagramm ziehen und ablegen, sucht es nach allen visuellen Objekten - einschließlich Trendlinien, horizontalen Linien, Textbeschriftungen, Formen und anderen Zeichnungen, die Sie platziert haben - und entfernt diese. Das Ergebnis ist ein völlig sauberes, übersichtliches Diagramm, das Ihnen einen neuen Arbeitsbereich für Ihre Ana
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Umfassendes Handelsanalyse-Tool Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen 1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Was es tut Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen. Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen. Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen. Zeigt auf der rechten Seite eine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an. Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofort zu ändern . Wie man es benutzt Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten. Fügen Si
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung) Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten. Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewicht zu erstellen . So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt. Hauptmer
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension