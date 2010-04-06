Boom 1k spike killer
- 指标
- Israr Hussain Shah
- 版本: 1.20
- 激活: 5
THIS IS OUR BOOM 1000 SIGNAL TOOL YOU CAN USE IT ON M1 IT GIVE TWO TYPES OF SIGNAL
SIGNAL BUY NOW
SIGNAL SL 7 CANDELS ARE THE MOST SNIPER TRADES HAVE SL 7 CANDELS
USE IT ALONG WITH 175 EMA ON BOOM 1000 INDEX ITS FOR BUY SIGNALS ON BOOM 1000 INDEX ONLY FOR A FULL VERSION OF ALL PAIRS
YOU MAY CHEACK THIS SPIKE KILLER VERSION
OR CHEACK OUR SPIKE BLAST PRO VERSION
OR TRY OUR BEST SPIKE KILLER FOR ALL PAIRS
FOR MORE TOOLS VISIT THIS PAGE HERE