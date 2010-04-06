Boom 1k spike killer

THIS IS OUR BOOM 1000 SIGNAL TOOL YOU CAN USE IT ON M1 IT GIVE TWO TYPES OF SIGNAL

SIGNAL BUY NOW 

SIGNAL SL 7 CANDELS ARE THE MOST SNIPER TRADES HAVE SL 7 CANDELS 

USE IT ALONG WITH 175 EMA ON BOOM 1000 INDEX ITS FOR BUY SIGNALS ON BOOM 1000 INDEX ONLY FOR A FULL VERSION OF ALL PAIRS 

YOU MAY CHEACK THIS SPIKE KILLER VERSION 

OR CHEACK OUR SPIKE BLAST PRO VERSION 

OR TRY OUR BEST SPIKE KILLER FOR ALL PAIRS

FOR MORE TOOLS VISIT THIS PAGE HERE 

Produits recommandés
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicateurs
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indicateurs
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicateurs
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Price Action Reversal
Puiu Alex
Indicateurs
Price action is among the most popular trading concepts. A trader who knows how to use price action the right way can often improve his performance and his way of looking at charts significantly. However, there are still a lot of misunderstandings and half-truths circulating that confuse traders and set them up for failure. Using PA Trend Reversal will be possible to identify high probability exhaustion moves of a trend. Features The indicator gives alerts in real-time when the conditions are me
Basic Candlestick Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre tableau de bord innovant " Basic Candlestick Patterns " est spécialement conçu pour identifier automatiquement les modèles de chandeliers rentables sur le graphique. Ce tableau de bord utilise des algorithmes avancés pour analyser les graphiques de prix en temps réel et détecter un large éventail de configurations de chandeliers, des plus classiques aux plus complexes. En outre, il dispose d'une interface facile à utiliser qui vous permet de visualiser les configurations détectées sur dif
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indicateurs
FDIS v1.08 is a multi-layered trend and signal indicator designed to offer precise insight into market direction, volatility, and momentum. Combining the power of RSI smoothing, volatility bands, and signal cross alerts, FDIS helps traders make faster and more informed decisions. Core Features: Green Line : Smoothed RSI (RSI Price Line) Red Line : Trade Signal Line Orange Line : Market Base Line (dynamic support/resistance) Blue Bands : Volatility Zones (standard deviation-based) Mu
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT et le support EA   Téléchargement direct — Cliquez ici [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment est un outil MT5 spécialisé conçu pour les traders appliquant la théorie des vagues d’Elliott dans le cadre des techniques de Trading Chaos. Il identifie les divergences cachées et régulières du prix, synchronisées avec l’environnement de marché chaotique décrit par Bill Williams. Caractéristiques clés Divergence alignée sur les vagues d’Elliott
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels not working out as they should? Then this is the indicator for you. Volume Prices Universal is a reliable indicator of horizontal volumes. What does it show? First of all, the main idea of ​​the indicator is to display at which price mark the price has been for the longest time. Thus, the display of price volumes on the price chart is formed. With the help of which you can very simpl
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default:   "current time frame" Function:   Sets the time frame for indicator calculation Options:   Can
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
Indicateurs
MTFC (Multi Timeframe Chart) – See 2 Timeframes on ONE Chart! "Trade Smarter, Not Harder – Eliminate Timeframe Switching Forever!" Imagine having the power to see any higher timeframe (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, etc.) directly on your current chart.   No more flipping between charts, no more guesswork—just   pure trading clarity   in one place. That’s exactly what the   MTFC Indicator   delivers! 1. The Problem It Solves As traders, we know   context is king . But constantly switching between c
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indicateurs
The "Rejection Block" MetaTrader 5 Indicator offers traders a comprehensive tool for identifying and visualizing rejection candlestick patterns, commonly known as rejection blocks. These patterns are pivotal in discerning potential market reversals or continuations, making them invaluable for traders seeking to enhance their analysis. Key Features: Rejection Block Detection: The indicator diligently scans price data, pinpointing instances of rejection candlestick patterns. These patterns typical
FREE
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indicateurs
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicateurs
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Présentation de l'indicateur révolutionnaire MT5, DARWIN Assistant   - votre passerelle ultime vers le monde du trading réussi ! Conçu avec précision et expertise, DARWIN Assistant   fonctionne selon une stratégie spéciale qui exploite la puissance d'indicateurs techniques avancés - RSI, Stochastiques, CCI et Tendances - sur toutes les périodes. Préparez-vous pour une expérience de trading extraordinaire car cet indicateur de pointe vous offre les signaux d'entrée les plus précis, vous permetta
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicateurs
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
Indicateurs
ShiftedPriceDensity   — Professional Price Density Indicator with Shifted Historical Levels Input parameters Depth 100 Starting depth   TopLevelsToShow 1 Levels in each set   NumberOfShifts 10 Number of sets   ShiftSpacing 20 Shift step between sets   PriceStep 0.0001 Minimum price difference between levels   PriceSource PRICE_CLOSE Source price type   LevelColor clrDodgerBlue Level line color   LevelWidth 2 Level line thickness   Prefix "" Object prefix for naming   ShiftedPriceDensity   is an
Easy Scalper every candle
Adnan Latif
Indicateurs
Easy Scalper Every Candle MT5 Indicator is a technical analysis tool designed for gold (XAUUSD) and major forex pairs. It generates buy and sell signals on each candle using multiple filters, volume dynamics, and market structure logic. The indicator is developed for scalpers and intraday traders who require structured, rule-based signals without unnecessary complexity. Key Features 1. Candle-Based Logic Generates buy and sell signals on every candle. Uses multi-condition filters to reduce noise
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicateurs
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicateurs
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Indicateurs
DYJ TRADINGVIEW est un système de notation multi-indicateurs, utilisant le décompte des signaux de notation et des outils d'analyse pour trouver des opportunités d'entrée sur les marchés mondiaux DYJ TRADINGVIEW dispose de 10 indicateurs intégrés pour l'analyse du marché. L'analyse basée sur des indicateurs est utilisée par de nombreux commerçants pour les aider à prendre des décisions sur les transactions à prendre et où les entrer et les sortir. Nous utilisons plusieurs types différents qu
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indicateurs
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
Sansa MovingAvarage Cross MM
Maria Erica Costagliola
Indicateurs
Sansa MovingAvarage Cross MM Description in English and Italian = This Indicator is based on the cross of two Moving Avarage, and gives you the signal of Buy and Sell when they Cross, with Arrows and Alerts. What’s the best about it? You can set up the two Moving Avarage just as you need! When you attach the indicator on the chart , a window will open where , in the INPUT section, you can choose the MATimeFrame(H1,H4,M30 ....),  the MaMethod ( Simple, Exponential.....),SlowMa Periods( 50 as
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicateurs
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicateurs
SuperScalp Pro – Système d’indicateur de scalping avancé multi-filtres SuperScalp Pro est un système d’indicateur de scalping avancé qui combine le Supertrend classique avec plusieurs filtres de confirmation intelligents. L’indicateur fonctionne efficacement sur toutes les unités de temps de M1 à H4 et est particulièrement adapté à XAUUSD, BTCUSD et aux principales paires Forex. Il peut être utilisé comme système autonome ou intégré de manière flexible dans des stratégies de trading existantes.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements directionnels forts soutenus par un véritable momentum. Ce système   ne cherche pas à prédire les s
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier les points d'entrée et à gérer les risques de manière efficace. L'indicateur fournit un ensemble d'outils d'analyse complet comprenant un système de détection de signaux, une gestion automatique Entry/SL/TP, une analyse de volume et des statistiques de performance en temps réel. Guide d'utilisation pour comprendre le système   |   Guide d'utilisation pour d'autres langues FONCT
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicateurs
Présentation de l'indicateur astronomique pour   MT4 / MT5 : Votre compagnon de trading céleste ultime Êtes-vous prêt à élever votre expérience de trading à des hauteurs célestes ? Ne cherchez pas plus loin que notre indicateur astronomique révolutionnaire pour MT4. Cet outil innovant transcende les indicateurs de trading traditionnels en exploitant des algorithmes complexes pour vous fournir des aperçus astronomiques inégalés et des calculs de précision. Un univers d'informations à portée de ma
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicateurs
Disponible pour   MT4   et   MT5 . Rejoignez le canal Market Structure Patterns pour télécharger des documents d'étude et/ou des informations supplémentaires. Articles connexes : Market Structure Patterns - Introduction Obtenez-le maintenant avec 50 % de réduction | Prix précédent 90 $ | Offre valable jusqu’au 31 décembre | Une mise à jour majeure arrive bientôt et le prix d’origine sera ajusté. Market Structure Patterns   est un indicateur basé sur les   Smart Money Concepts   qui affiche le
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicateurs
Tout simplement, vous pouvez commencer à trader lorsque le mouvement des chiffres blancs — appelés « pips » — commence à apparaître à côté de la bougie actuelle. Les « pips » blancs indiquent qu’un ordre d’achat ou de vente est actuellement actif et évolue dans la bonne direction, comme le montre leur couleur blanche. Lorsque le mouvement des pips blancs s’arrête et devient vert statique, cela signale la fin de la dynamique en cours. La couleur verte des chiffres représente le profit total réal
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Plus de l'auteur
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Strong Bull V7 B&C  The ultimate M5 indicator for Boom & Crash indices, providing clear, filtered buy/sell signals to eliminate market noise and enhance your trading precision. Benefit-Focused Master the volatile Boom & Crash markets with Strong Bull V7 B&C . This intelligent indicator provides clear visual arrows and text labels for high-probability setups on the M5 timeframe. Its unique symbol-filtering technology automatically hides conflicting signals (no buys on Crash, no sells on Boom), en
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Trend Duration Forecast It utilizes a Hull Moving Average (HMA) to detect trend direction and statistically forecasts the probable duration of the current move based on historical market behavior. Key Features Smooth Trend Detection:   Uses the Hull Moving Average (HMA) to filter noise while minimizing lag, providing clean Bullish/Bearish signals. Real-Time Duration Counter:   Displays a dynamic label at the start of the current trend showing the   "Real Length"   (number of bars the trend has b
FREE
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Daily & Composite Volume Profile   This is a professional-grade market profile tool designed for MetaTrader 5. It utilizes a   Dual-Profile System   to visualize supply, demand, and liquidity concentrations. Key Features Left Side: Daily Session Profiles Automatically identifies the start and end of every trading day. Generates a unique Volume Profile for each individual day. Allows you to see how value migrated from yesterday to today (e.g., Is today's volume higher or lower than yesterday?).
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indicateurs
The Range Filter Buy and Sell indicator is a trend-following technical analysis tool designed to identify optimal entry and exit points in the market. It filters out market noise by creating dynamic bands around price movements, generating clear buy and sell signals when price breaks through these bands. Key Features Dynamic Range Filtering : Uses a sophisticated algorithm to calculate adaptive bands that adjust to market volatility Trend Identification : Clearly visualizes the current trend dir
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicateurs
boom Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Boom 500/300/1000/600/900with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitiga
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Crash Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Crash 500/300/1000 with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitigation)
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Major Swing Fibonacci Indicator - Professional Trading Tool What It Does Automatically detects major swing points not internal noise Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels Displays professional GUI panel with real-time analysis Marks major swings with visual indicators Trading Strategy BUY at 38.2%-61.8% Fibonacci support in uptrends SELL  Past performance is not indicative of future results. This indicator is for educational and informational purposes only and does not constitute in
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indicateurs
FiboPivot TrendLines - Comprehensive Market Analysis Indicator This powerful indicator combines Fibonacci pivot point analysis with automatic trend line detection, providing traders with a complete technical analysis toolkit in a single tool. Key Features : - Fibonacci Pivot Points: Automatically calculates and displays R1-R3, Pivot, and S1-S3 levels using previous day's data - Fractal-Based Trend Lines: Automatically draws channel trend lines based on fractal patterns - Interactive
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicateurs
A Smart Price Imbalance Tool with Arrows, Labels, and FVG Zones The Fair Value Gap (FVG) Indicator is designed to automatically detect price imbalance zones on the chart – a widely used concept in Smart Money Concepts (SMC) and Institutional Trading Models (ICT) . These gaps, also known as imbalances or inefficiencies , often highlight areas where price may return to "rebalance" liquidity. Many professional traders consider these levels as high-probability zones for potential reversals, retrace
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicateurs
super trend version is to help you to have real time view of market move it will help you to get a live view of current market  buy signal line and arrow to help you understand batter the direction sell signal line and arrow to help you understand batter the direction trade what you see not what you think this is an simple and best trading tool for our traders of any market crypto gold 
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Big bull scalper Short Description Master market structure with the precision of the popular Big bull scalper  This tool automatically identifies key pivot highs and lows, plotting unique "angling" trend lines that dynamically define market context. It visually confirms Breaks of Structure (BOS) and Changes of Character (CHoCH), removing all guesswork from your analysis. Key Features:    Automatic Pivot Detection Instantly spots significant swing highs and lows.    Dynamic Angling Lines Visual
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Smart Trend pro New - Advanced Trend Indicator with Interactive GUI Professional trend-following indicator with comprehensive visualization and control panel Key Features: Advanced Trend Detection Reliable Half Trend algorithm for precise trend identification Color-coded trend lines (Blue for bullish, Orange for bearish) Customizable amplitude parameter for different trading styles Interactive GUI Panel Real-time market strength visualization (Bulls vs Bears) Current signal display (Buy/Se
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicateurs
FiboPivot Dashboard - Professional Pivot Point Indicator What It Does FiboPivot Dashboard is a powerful technical analysis tool that automatically calculates and displays Fibonacci-based pivot points on your chart. It identifies key support and resistance levels based on the previous day's price action, helping traders anticipate potential price reversal points and breakout levels.   How to Use 1. **Install & Apply**: Simply attach the indicator to any chart (time frames below D1) 2. **
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Spike Blaster Pro – The Ultimate Spike Detection Tool Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro powerful is its 5 Core Strategies built into one system, giving traders a multi-layer confirmation before signals appear. This ensures high accuracy and reduces false alerts. 5 Core Strategies B
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Trading Guide MT5 Indicator - Ultimate Trading Psychology Assistant Description The Trading Guide MT5 Indicator is a powerful psychological trading assistant designed to keep traders disciplined, focused, and emotionally balanced. This innovative indicator displays real-time motivational messages, trading rules, and analysis guidelines directly on your chart, with vibrant blinking colors to capture your attention and reinforce proper trading habits.  Key Features Real-Time Trading Psychology
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Market Profile with Dashboard Indicator - Complete User Guide indicator Overview The Market Profile with Dashboard is a comprehensive trading analysis tool for MetaTrader 4 that displays market profile data, volume analysis, and key market structure information directly on your chart. This indicator helps traders identify significant price levels, market balance areas, and potential trading opportunities based on market profile theory. Core Components and Features Market Profile Display - Sh
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Liquidity Channels Pro  MT5 VERSION HERE   Liquidity Channels  is a sophisticated Smart Money Concepts (SMC) tool designed to automate the identification of     Buy Side Liquidity (BSL)   and     Sell Side Liquidity (SSL) . Unlike standard support and resistance indicators, this tool doesn't just draw lines; it projects     dynamic expanding channels   based on volatility (ATR) from key pivot points. Crucially, it follows the "Mitigation" logic used by institutional traders:     once liquidity i
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Smart Risk Manager – Risk/Reward Ratio & Position Sizing Tool for MT5 Overview (Short Description) A professional risk management indicator that helps traders calculate lot size, risk percentage, and reward ratio in real time. Perfect for Forex, Indices, Gold, and Synthetic Indices traders who want precise control over their capital. Full Description Trading without proper risk management is like driving without brakes. The Smart Risk Manager for MT5 gives you full control over your position siz
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Bollinger Fibo Pro: The Ultimate Fusion of Volatility, Fibonacci, and Trend Analysis Short Description: Stop overloading your charts with dozens of indicators.   Bollinger Fibo  Pro   is a sophisticated, all-in-one trading system for MetaTrader 5 that merges two legendary concepts into a single, powerful tool. It enhances standard Bollinger Bands with precise Fibonacci extension levels and couples them with a non-repainting ZigZag to accurately identify trends, reversals, and key market structu
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
11 Modules Description & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaction Engine 2.0 Purpose : Measures market pressure by analyzing tick movements, volume, and speed within a time window.   How it works : Calculates weighted price changes, considers tick velocity and volatility, and applies EMA smoothing.   Trading use : Strong positive values indicate buying pressure Strong negative values indicate selling pressure Use as confirmation for entry/exit signals 2. Flow Pattern Detector Purpose : Identifie
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilitaires
Colors schemes powerful MetaTrader 5 script designed for traders who value speed and a personalized trading environment. With a single click, you can instantly transform your chart's appearance using one of several professional, pre-designed color schemes, including popular styles like ICT/SMC. How to Use: In your MetaTrader 5 terminal, open the Navigator window (Ctrl+N). Find the Colors schemes script under the "Scripts" section. Drag and drop the script onto the chart you want to customize. A
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Fractals_Price Indicator Description The Fractals_Price indicator is a technical analysis tool that identifies fractal patterns on price charts. Fractals are recurring patterns that signal potential trend reversals or continuation points. This indicator marks both upward and downward fractals with colored arrows and can display price labels at these points. Key Features  Identifies upward fractals (magenta arrows) marking potential resistance levels Identifies downward fractals (blue arrows)
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicateurs
The   Trend Analysis Dashboard   is a powerful, all-in-one technical analysis tool designed for traders who need a clear, consolidated view of market momentum across multiple timeframes. Instead of cluttering your chart with numerous separate indicators, this tool aggregates signals from four key oscillators (Stochastic, RSI, and dual CCI) into a single, easy-to-read panel. It calculates the directional bias (Buy, Sell, or Neutral) for each enabled timeframe and provides a visual summary of over
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilitaires
You Give an Instruction: When you run the script, a window pops up with a dropdown menu. You choose exactly what you want it to do from the list (e.g., "Close Profit Only" or "Delete Pending Orders"). It Scans Your Positions: The script then reads your instruction and systematically goes through your open trades and/or pending orders on the current chart. It Applies Your Rule: For each trade it finds, it checks if it matches the rule you selected. If you chose "Close Buy Only," it will only clo
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilitaires
How the Chart Cleaner Script Works The Chart Cleaner is a one-click tool designed to instantly wipe your chart clean. When you drag and drop the script onto a chart, it scans for and removes all visual objects—including trend lines, horizontal lines, text labels, shapes, and any other drawings you have placed. The result is a completely clean, uncluttered chart, giving you a fresh workspace for your analysis. It's the fastest way to reset your chart to its default state.
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Comprehensive Trading Analysis Tool This tool has four main parts that help traders understand the market and manage risk in a simple way 1 Risk and Reward Visual Tool It shows two boxes on the chart a pink box for risk and a navy blue box for reward It shows the risk to reward ratio You can move and resize the boxes It shows pips and possible money for risk and reward It gives a clear picture of possible profit and loss It helps plan trades before entering It keeps risk levels consistent It hel
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indicateurs
What It Does Finds Order Blocks (ANN + SMC) on big and small timeframes. Marks them with clean bullish/bearish zones. Drops arrows (blue = BUY, red = SELL) right inside each block. Shows an info panel on the right with the exact high/low of the newest blocks. Lets you change chart colors (background, bull candle, bear candle) instantly. How To Use It Drop the indicator into MQL5/Indicators → restart MT5. Add it to your chart. In the settings: Pick your background , bull candle , and bear candle
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indicateurs
FVG Volume Profile (Institutional Price Action) Unlock the hidden liquidity inside Market Imbalances. The   FVG Volume Profile   is an advanced Price Action indicator that goes beyond standard Fair Value Gap detection. It looks inside the gap using lower timeframe data to construct a   Volume Profile   specifically for that imbalance. This helps you identify exactly where the "Smart Money" is defending positions. Key Features:   Internal Volume Profile:   Automatically scans lower timeframes
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis