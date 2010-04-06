Boom 1k spike killer

THIS IS OUR BOOM 1000 SIGNAL TOOL YOU CAN USE IT ON M1 IT GIVE TWO TYPES OF SIGNAL

SIGNAL BUY NOW 

SIGNAL SL 7 CANDELS ARE THE MOST SNIPER TRADES HAVE SL 7 CANDELS 

USE IT ALONG WITH 175 EMA ON BOOM 1000 INDEX ITS FOR BUY SIGNALS ON BOOM 1000 INDEX ONLY FOR A FULL VERSION OF ALL PAIRS 

YOU MAY CHEACK THIS SPIKE KILLER VERSION 

OR CHEACK OUR SPIKE BLAST PRO VERSION 

OR TRY OUR BEST SPIKE KILLER FOR ALL PAIRS

FOR MORE TOOLS VISIT THIS PAGE HERE 

추천 제품
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
지표
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
지표
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
지표
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
지표
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Price Action Reversal
Puiu Alex
지표
Price action is among the most popular trading concepts. A trader who knows how to use price action the right way can often improve his performance and his way of looking at charts significantly. However, there are still a lot of misunderstandings and half-truths circulating that confuse traders and set them up for failure. Using PA Trend Reversal will be possible to identify high probability exhaustion moves of a trend. Features The indicator gives alerts in real-time when the conditions are me
Basic Candlestick Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
혁신적인 기본 캔들 패턴 대시보드는 차트에서 수익성 있는 캔들 패턴을 자동으로 식별하도록 특별히 설계되었습니다. 이 대시보드는 고급 알고리즘을 사용해 실시간으로 가격 차트를 스캔하고 클래식부터 복잡한 패턴까지 다양한 캔들 패턴을 감지합니다. 또한 감지된 패턴을 다양한 시간대에 시각화할 수 있는 사용하기 쉬운 인터페이스가 있어 정보에 입각한 결정을 쉽게 내릴 수 있습니다 /   MT4 버전 무료 보조지표:   Basic Candlestick Patterns 하모닉 패턴 포함 상승 패턴 Hammer  Inverse hammer Bullish engulfing Morning star 3 White soldiers 약세 패턴 Hanging man Shooting star Bearish engulfing Evening star 3 Black crows 표시기 열 Symbol:   선택한 기호가 표시됩니다. Pattern:   패턴 유형(해머, 역해머, 강세잉태형...) Bar:
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
지표
FDIS v1.08 is a multi-layered trend and signal indicator designed to offer precise insight into market direction, volatility, and momentum. Combining the power of RSI smoothing, volatility bands, and signal cross alerts, FDIS helps traders make faster and more informed decisions. Core Features: Green Line : Smoothed RSI (RSI Price Line) Red Line : Trade Signal Line Orange Line : Market Base Line (dynamic support/resistance) Blue Bands : Volatility Zones (standard deviation-based) Mu
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
지표
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
지표
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
지표
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels not working out as they should? Then this is the indicator for you. Volume Prices Universal is a reliable indicator of horizontal volumes. What does it show? First of all, the main idea of ​​the indicator is to display at which price mark the price has been for the longest time. Thus, the display of price volumes on the price chart is formed. With the help of which you can very simpl
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
지표
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default:   "current time frame" Function:   Sets the time frame for indicator calculation Options:   Can
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
지표
MTFC (Multi Timeframe Chart) – See 2 Timeframes on ONE Chart! "Trade Smarter, Not Harder – Eliminate Timeframe Switching Forever!" Imagine having the power to see any higher timeframe (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, etc.) directly on your current chart.   No more flipping between charts, no more guesswork—just   pure trading clarity   in one place. That’s exactly what the   MTFC Indicator   delivers! 1. The Problem It Solves As traders, we know   context is king . But constantly switching between c
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
지표
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
지표
The "Rejection Block" MetaTrader 5 Indicator offers traders a comprehensive tool for identifying and visualizing rejection candlestick patterns, commonly known as rejection blocks. These patterns are pivotal in discerning potential market reversals or continuations, making them invaluable for traders seeking to enhance their analysis. Key Features: Rejection Block Detection: The indicator diligently scans price data, pinpointing instances of rejection candlestick patterns. These patterns typical
FREE
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
지표
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
지표
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
지표
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
지표
혁신적인 MT5 지표인 DARWIN Assistant   을 소개합니다. 성공적인 거래의 세계로 가는 궁극적인 관문입니다! 정확성과 전문성으로 설계된 DARWIN Assistant   은 RSI, 스토캐스틱, CCI 및 추세와 같은 고급 기술 지표의 힘을 모든 시간대에 걸쳐 활용하는 특별한 전략에 따라 운영됩니다. 이 최첨단 지표는 진입을 위한 가장 정확한 신호를 제공하므로 비교할 수 없는 확신을 가지고 시장을 탐색할 수 있으므로 특별한 거래 경험에 대비하십시오. DARWIN 트래픽을 사용하면 가장 수익성이 높은 거래 기회를 감지할 수 있도록 세심하게 보정된 중요한 지표에 대한 포괄적인 분석에 액세스할 수 있습니다. 불확실성에 작별을 고하고 정보에 입각한 의사 결정의 새로운 시대를 맞이하십시오. RSI, Stochastics, CCI 및 Trends가 DARWIN Assistant   내에서 원활하게 수렴되어 전례 없는 시장 역학을 생생하게 보여줍니다. DARWIN Assist
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
지표
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
지표
ShiftedPriceDensity   — Professional Price Density Indicator with Shifted Historical Levels Input parameters Depth 100 Starting depth   TopLevelsToShow 1 Levels in each set   NumberOfShifts 10 Number of sets   ShiftSpacing 20 Shift step between sets   PriceStep 0.0001 Minimum price difference between levels   PriceSource PRICE_CLOSE Source price type   LevelColor clrDodgerBlue Level line color   LevelWidth 2 Level line thickness   Prefix "" Object prefix for naming   ShiftedPriceDensity   is an
Easy Scalper every candle
Adnan Latif
지표
Easy Scalper Every Candle MT5 Indicator is a technical analysis tool designed for gold (XAUUSD) and major forex pairs. It generates buy and sell signals on each candle using multiple filters, volume dynamics, and market structure logic. The indicator is developed for scalpers and intraday traders who require structured, rule-based signals without unnecessary complexity. Key Features 1. Candle-Based Logic Generates buy and sell signals on every candle. Uses multi-condition filters to reduce noise
Your Pointer
Nadiya Mirosh
지표
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
지표
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
지표
DYJ TRADINGVIEW는 등급 신호 카운트 및 분석 도구를 사용하여 글로벌 시장에서 진입 기회를 찾는 다중 지표 등급 시스템입니다. DYJ TRADINGVIEW에는 시장 분석을 위한 10가지 내장 지표가 있습니다. 지표 기반 분석은 많은 거래자가 수행할 거래와 거래를 시작하고 종료할 위치에 대한 결정을 내리는 데 사용합니다. 우리는 서로를 잘 보완할 수 있는 몇 가지 다른 유형을 사용합니다. 귀하의 시장을 추적하기 위해 저희를 사용하십시오. 더 정확한 거래를 찾을 수 있습니다. 등급에 참여하는 추세 지표에는 DYJ POWERSIGNAL, ADX, SMA, 볼린저 밴드가 있습니다. 등급에 참여하는 오실레이터에는 MACD, RSI, Stochastic, Alligator가 있습니다. 시그널의 개수가 3개 이상일 때 시그널을 매수 또는 매도하는 동일한 방향을 나타내는 3개의 지표가 있을 때 시장 거래에 진입하기 시작합니다. 입력 [일반] ViewName = "DYJ
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
지표
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
Sansa MovingAvarage Cross MM
Maria Erica Costagliola
지표
Sansa MovingAvarage Cross MM Description in English and Italian = This Indicator is based on the cross of two Moving Avarage, and gives you the signal of Buy and Sell when they Cross, with Arrows and Alerts. What’s the best about it? You can set up the two Moving Avarage just as you need! When you attach the indicator on the chart , a window will open where , in the INPUT section, you can choose the MATimeFrame(H1,H4,M30 ....),  the MaMethod ( Simple, Exponential.....),SlowMa Periods( 50 as
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
지표
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 1분, 5분, 15분과 같은 낮은 타임프레임에서 가장 좋은 성능을 보입니다. 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은   고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
지표
" Dynamic Scalper System MT5 " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
지표
물론입니다. 아래는 제공해주신 텍스트의 한국어 번역입니다: MT4용 천문학 지표 소개: 귀하의 최상급 하늘 트레이딩 동반자 트레이딩 경험을 천체의 높이로 끌어올리기 준비가 되셨나요? MT4용 천문학 지표를 소개합니다. 이 혁신적인 도구는 복잡한 알고리즘의 힘을 활용하여 탁월한 천문학적 통찰과 정밀한 계산을 제공합니다. 정보의 우주를 손에 담다:   천문학적 데이터의 보물함을 드러내는 포괄적인 패널을 살펴보세요. 행성의 지오/헬리오센트릭 좌표, 태양/지구 거리, 크기, 길이, 별자리, 황도 좌표 및 적도 좌표, 심지어 수평 좌표 등 각각이 정밀하게 계산되고 아름답게 제시됩니다. 지표에 의해 생성된 수직선은 시간 값에 해당하여 트레이딩 여정에 우주적인 시각을 부여합니다. 행성 라인과 관계:   수정 가능한 스케일과 각도로 차트를 장식하는 행성 라인의 마법을 경험해보세요. 직관적인 컨트롤 패널을 통해 각 행성의 라인의 가시성을 손쉽게 전환할 수 있습니다. 쥰션이나 섹스타일, 사분각, 삼분
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
지표
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT5용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
지표
간단히 말해, 현재 캔들 옆에 흰색 숫자(‘핍’이라고 불림)의 움직임이 나타나기 시작하면 거래를 시작할 수 있습니다. 흰색 ‘핍’은 현재 매수 또는 매도 거래가 활성화되어 있으며 흰색으로 표시된 것처럼 올바른 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 흰색 핍의 움직임이 멈추고 정적인 녹색으로 바뀌면 이는 현재 모멘텀의 종료를 의미합니다. 숫자의 녹색은 매수 또는 매도 거래를 통해 얻은 총 수익을 ‘핍’ 단위로 나타냅니다. 또한, 인디케이터 내의 다른 고급 전문 분석 도구를 활용하여 거래를 시작할 수 있습니다. 인디케이터에 표시되는 신호와 색상을 관찰함으로써 높은 정확도로 수많은 스캘핑 기회를 포착할 수 있습니다. 테스트 중이거나 실시간 차트에서 인디케이터를 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 대부분의 외환 시장에 적합: 금 거래 및 인기 있는 지수 시장(Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 등), 그리고 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 등 강력한 통화쌍
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
지표
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
제작자의 제품 더 보기
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
지표
Strong Bull V7 B&C  The ultimate M5 indicator for Boom & Crash indices, providing clear, filtered buy/sell signals to eliminate market noise and enhance your trading precision. Benefit-Focused Master the volatile Boom & Crash markets with Strong Bull V7 B&C . This intelligent indicator provides clear visual arrows and text labels for high-probability setups on the M5 timeframe. Its unique symbol-filtering technology automatically hides conflicting signals (no buys on Crash, no sells on Boom), en
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
지표
Trend Duration Forecast It utilizes a Hull Moving Average (HMA) to detect trend direction and statistically forecasts the probable duration of the current move based on historical market behavior. Key Features Smooth Trend Detection:   Uses the Hull Moving Average (HMA) to filter noise while minimizing lag, providing clean Bullish/Bearish signals. Real-Time Duration Counter:   Displays a dynamic label at the start of the current trend showing the   "Real Length"   (number of bars the trend has b
FREE
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
지표
Daily & Composite Volume Profile   This is a professional-grade market profile tool designed for MetaTrader 5. It utilizes a   Dual-Profile System   to visualize supply, demand, and liquidity concentrations. Key Features Left Side: Daily Session Profiles Automatically identifies the start and end of every trading day. Generates a unique Volume Profile for each individual day. Allows you to see how value migrated from yesterday to today (e.g., Is today's volume higher or lower than yesterday?).
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
지표
The Range Filter Buy and Sell indicator is a trend-following technical analysis tool designed to identify optimal entry and exit points in the market. It filters out market noise by creating dynamic bands around price movements, generating clear buy and sell signals when price breaks through these bands. Key Features Dynamic Range Filtering : Uses a sophisticated algorithm to calculate adaptive bands that adjust to market volatility Trend Identification : Clearly visualizes the current trend dir
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
지표
boom Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Boom 500/300/1000/600/900with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitiga
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
지표
Crash Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Crash 500/300/1000 with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitigation)
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
지표
Major Swing Fibonacci Indicator - Professional Trading Tool What It Does Automatically detects major swing points not internal noise Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels Displays professional GUI panel with real-time analysis Marks major swings with visual indicators Trading Strategy BUY at 38.2%-61.8% Fibonacci support in uptrends SELL  Past performance is not indicative of future results. This indicator is for educational and informational purposes only and does not constitute in
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
지표
FiboPivot TrendLines - Comprehensive Market Analysis Indicator This powerful indicator combines Fibonacci pivot point analysis with automatic trend line detection, providing traders with a complete technical analysis toolkit in a single tool. Key Features : - Fibonacci Pivot Points: Automatically calculates and displays R1-R3, Pivot, and S1-S3 levels using previous day's data - Fractal-Based Trend Lines: Automatically draws channel trend lines based on fractal patterns - Interactive
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
지표
A Smart Price Imbalance Tool with Arrows, Labels, and FVG Zones The Fair Value Gap (FVG) Indicator is designed to automatically detect price imbalance zones on the chart – a widely used concept in Smart Money Concepts (SMC) and Institutional Trading Models (ICT) . These gaps, also known as imbalances or inefficiencies , often highlight areas where price may return to "rebalance" liquidity. Many professional traders consider these levels as high-probability zones for potential reversals, retrace
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
지표
super trend version is to help you to have real time view of market move it will help you to get a live view of current market  buy signal line and arrow to help you understand batter the direction sell signal line and arrow to help you understand batter the direction trade what you see not what you think this is an simple and best trading tool for our traders of any market crypto gold 
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
지표
Big bull scalper Short Description Master market structure with the precision of the popular Big bull scalper  This tool automatically identifies key pivot highs and lows, plotting unique "angling" trend lines that dynamically define market context. It visually confirms Breaks of Structure (BOS) and Changes of Character (CHoCH), removing all guesswork from your analysis. Key Features:    Automatic Pivot Detection Instantly spots significant swing highs and lows.    Dynamic Angling Lines Visual
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
지표
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
지표
Smart Trend pro New - Advanced Trend Indicator with Interactive GUI Professional trend-following indicator with comprehensive visualization and control panel Key Features: Advanced Trend Detection Reliable Half Trend algorithm for precise trend identification Color-coded trend lines (Blue for bullish, Orange for bearish) Customizable amplitude parameter for different trading styles Interactive GUI Panel Real-time market strength visualization (Bulls vs Bears) Current signal display (Buy/Se
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
지표
FiboPivot Dashboard - Professional Pivot Point Indicator What It Does FiboPivot Dashboard is a powerful technical analysis tool that automatically calculates and displays Fibonacci-based pivot points on your chart. It identifies key support and resistance levels based on the previous day's price action, helping traders anticipate potential price reversal points and breakout levels.   How to Use 1. **Install & Apply**: Simply attach the indicator to any chart (time frames below D1) 2. **
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
지표
Spike Blaster Pro – The Ultimate Spike Detection Tool Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro powerful is its 5 Core Strategies built into one system, giving traders a multi-layer confirmation before signals appear. This ensures high accuracy and reduces false alerts. 5 Core Strategies B
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
지표
Trading Guide MT5 Indicator - Ultimate Trading Psychology Assistant Description The Trading Guide MT5 Indicator is a powerful psychological trading assistant designed to keep traders disciplined, focused, and emotionally balanced. This innovative indicator displays real-time motivational messages, trading rules, and analysis guidelines directly on your chart, with vibrant blinking colors to capture your attention and reinforce proper trading habits.  Key Features Real-Time Trading Psychology
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
지표
Market Profile with Dashboard Indicator - Complete User Guide indicator Overview The Market Profile with Dashboard is a comprehensive trading analysis tool for MetaTrader 4 that displays market profile data, volume analysis, and key market structure information directly on your chart. This indicator helps traders identify significant price levels, market balance areas, and potential trading opportunities based on market profile theory. Core Components and Features Market Profile Display - Sh
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
지표
Liquidity Channels Pro  MT5 VERSION HERE   Liquidity Channels  is a sophisticated Smart Money Concepts (SMC) tool designed to automate the identification of     Buy Side Liquidity (BSL)   and     Sell Side Liquidity (SSL) . Unlike standard support and resistance indicators, this tool doesn't just draw lines; it projects     dynamic expanding channels   based on volatility (ATR) from key pivot points. Crucially, it follows the "Mitigation" logic used by institutional traders:     once liquidity i
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
지표
Smart Risk Manager – Risk/Reward Ratio & Position Sizing Tool for MT5 Overview (Short Description) A professional risk management indicator that helps traders calculate lot size, risk percentage, and reward ratio in real time. Perfect for Forex, Indices, Gold, and Synthetic Indices traders who want precise control over their capital. Full Description Trading without proper risk management is like driving without brakes. The Smart Risk Manager for MT5 gives you full control over your position siz
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
지표
Bollinger Fibo Pro: The Ultimate Fusion of Volatility, Fibonacci, and Trend Analysis Short Description: Stop overloading your charts with dozens of indicators.   Bollinger Fibo  Pro   is a sophisticated, all-in-one trading system for MetaTrader 5 that merges two legendary concepts into a single, powerful tool. It enhances standard Bollinger Bands with precise Fibonacci extension levels and couples them with a non-repainting ZigZag to accurately identify trends, reversals, and key market structu
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
지표
11 Modules Description & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaction Engine 2.0 Purpose : Measures market pressure by analyzing tick movements, volume, and speed within a time window.   How it works : Calculates weighted price changes, considers tick velocity and volatility, and applies EMA smoothing.   Trading use : Strong positive values indicate buying pressure Strong negative values indicate selling pressure Use as confirmation for entry/exit signals 2. Flow Pattern Detector Purpose : Identifie
Color schemes
Israr Hussain Shah
유틸리티
Colors schemes powerful MetaTrader 5 script designed for traders who value speed and a personalized trading environment. With a single click, you can instantly transform your chart's appearance using one of several professional, pre-designed color schemes, including popular styles like ICT/SMC. How to Use: In your MetaTrader 5 terminal, open the Navigator window (Ctrl+N). Find the Colors schemes script under the "Scripts" section. Drag and drop the script onto the chart you want to customize. A
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
지표
Fractals_Price Indicator Description The Fractals_Price indicator is a technical analysis tool that identifies fractal patterns on price charts. Fractals are recurring patterns that signal potential trend reversals or continuation points. This indicator marks both upward and downward fractals with colored arrows and can display price labels at these points. Key Features  Identifies upward fractals (magenta arrows) marking potential resistance levels Identifies downward fractals (blue arrows)
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
지표
The   Trend Analysis Dashboard   is a powerful, all-in-one technical analysis tool designed for traders who need a clear, consolidated view of market momentum across multiple timeframes. Instead of cluttering your chart with numerous separate indicators, this tool aggregates signals from four key oscillators (Stochastic, RSI, and dual CCI) into a single, easy-to-read panel. It calculates the directional bias (Buy, Sell, or Neutral) for each enabled timeframe and provides a visual summary of over
Trade Manger
Israr Hussain Shah
유틸리티
You Give an Instruction: When you run the script, a window pops up with a dropdown menu. You choose exactly what you want it to do from the list (e.g., "Close Profit Only" or "Delete Pending Orders"). It Scans Your Positions: The script then reads your instruction and systematically goes through your open trades and/or pending orders on the current chart. It Applies Your Rule: For each trade it finds, it checks if it matches the rule you selected. If you chose "Close Buy Only," it will only clo
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
유틸리티
How the Chart Cleaner Script Works The Chart Cleaner is a one-click tool designed to instantly wipe your chart clean. When you drag and drop the script onto a chart, it scans for and removes all visual objects—including trend lines, horizontal lines, text labels, shapes, and any other drawings you have placed. The result is a completely clean, uncluttered chart, giving you a fresh workspace for your analysis. It's the fastest way to reset your chart to its default state.
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
지표
Comprehensive Trading Analysis Tool This tool has four main parts that help traders understand the market and manage risk in a simple way 1 Risk and Reward Visual Tool It shows two boxes on the chart a pink box for risk and a navy blue box for reward It shows the risk to reward ratio You can move and resize the boxes It shows pips and possible money for risk and reward It gives a clear picture of possible profit and loss It helps plan trades before entering It keeps risk levels consistent It hel
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
지표
What It Does Finds Order Blocks (ANN + SMC) on big and small timeframes. Marks them with clean bullish/bearish zones. Drops arrows (blue = BUY, red = SELL) right inside each block. Shows an info panel on the right with the exact high/low of the newest blocks. Lets you change chart colors (background, bull candle, bear candle) instantly. How To Use It Drop the indicator into MQL5/Indicators → restart MT5. Add it to your chart. In the settings: Pick your background , bull candle , and bear candle
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
지표
FVG Volume Profile (Institutional Price Action) Unlock the hidden liquidity inside Market Imbalances. The   FVG Volume Profile   is an advanced Price Action indicator that goes beyond standard Fair Value Gap detection. It looks inside the gap using lower timeframe data to construct a   Volume Profile   specifically for that imbalance. This helps you identify exactly where the "Smart Money" is defending positions. Key Features:   Internal Volume Profile:   Automatically scans lower timeframes
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
지표
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변