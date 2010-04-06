Boom 1k spike killer
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.20
- Activaciones: 5
ESTA ES NUESTRA HERRAMIENTA DE SEÑAL BOOM 1000 SE PUEDE UTILIZAR EN M1 DA DOS TIPOS DE SEÑAL
SEÑAL COMPRE AHORA
SEÑAL SL 7 CANDELAS SON LOS OFICIOS MÁS FRANCOTIRADOR TIENEN SL 7 CANDELAS
ÚSELO JUNTO CON 175 EMA EN EL ÍNDICE BOOM 1000 ES PARA SEÑALES DE COMPRA EN EL ÍNDICE BOOM 1000 SÓLO PARA UNA VERSIÓN COMPLETA DE TODOS LOS PARES
USTED PUEDE CHEACK ESTA VERSIÓN DEL ASESINO DEL PICO
O PRUEBE NUESTRA VERSIÓN SPIKE BLAST PRO
O PRUEBE NUESTRO MEJOR SPIKE KILLER PARA TODOS LOS PARES
