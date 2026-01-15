Smart ZigZag AI: Adaptiver Marktstrukturindikator

Der herkömmliche ZigZag-Indikator verwendet feste Parameter (Tiefe, Abweichung, Backstep), die sich möglicherweise nicht anpassen, wenn sich die Marktvolatilität ändert. Smart ZigZag AI bietet einen alternativen Modus, der seine internen Parameter automatisch an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.

Hauptunterschiede zum traditionellen ZigZag

Der in diesem Indikator enthaltene adaptive Algorithmus analysiert die Volatilität in Echtzeit und wendet dynamische Filter an, um strukturelle Wendepunkte zu identifizieren. Dadurch wird die Anzahl der sekundären Signale in Zeiten geringer Volatilität reduziert und die Erkennung von Trendwechseln in aktiven Märkten verbessert.

Merkmal Traditioneller ZigZag Smart ZigZag AI (Adaptiver Modus) Parameter Festgelegt Automatische Anpassung auf Basis der Volatilität Rauschfilterung Statisch Dynamisch Erkennung Extrem hoch/tief Hoch/Tief + enge Struktur Konfiguration Manuell (Tiefe/Abweichung/Rückschritt) Kalibrierte Voreinstellungen (Swing, Intraday, Scalping)



Enthaltene Funktionen

Adaptiver Modus: Der Indikator berechnet intern die Volatilität und passt die Erkennungsschwellen ohne manuellen Eingriff an. Duale Analyse (Hoch/Tief + Schlusskurs): HL-Linie: Zeigt Extremwerte auf Basis von Kerzendochten an.

Close-Linie: Filtert Extreme nur auf der Basis von Schlusskursen, nützlich zur Reduzierung von Signalen aus manipulierten Dochten. Vordefinierte Voreinstellungen: SW (Swing): Konfiguration für langfristige Trends.

IN (Intraday): Konfiguration für Intraday-Bewegungen.

SC (Scalping): Konfiguration für kurzfristige Bewegungen. Schaltflächen zur Chartsteuerung: Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren von Linien und das Umschalten zwischen Voreinstellungen, ohne das Eigenschaftsfenster zu öffnen. Klassischer Modus enthalten: Der Indikator enthält auch den traditionellen MetaTrader 5 ZigZag-Algorithmus für einen einfachen visuellen Vergleich.

Anwendungen in verschiedenen Handelsstilen

Marktstruktur: Hilft bei der Identifizierung von Strukturveränderungen (Break of Structure und Change of Character) in der institutionellen Analyse.

Preis-Aktion: Erleichtert die Visualisierung von steigenden oder fallenden Hochs und Tiefs.

Wellenanalyse: Vereinfacht die Wellenzählung, indem kleinere Bewegungen aus dem Diagramm entfernt werden.

Wichtigste Parameter

AI_Algorithmus verwenden: Aktiviert den adaptiven Modus (true) oder den klassischen Modus (false).

Voreinstellungen (SW, IN, SC): Schaltflächen zur Anwendung vordefinierter Konfigurationen, die für verschiedene Zeitrahmen optimiert sind.

Visuelle Kontrollen: Aktiviert oder deaktiviert die Visualisierung von High/Low-Linien, Close und Pivot-Punkten.

Der Indikator wurde für Händler entwickelt, die ein Strukturanalyse-Tool suchen, das sich automatisch an die Marktbedingungen anpasst, ohne dass eine ständige manuelle Neukalibrierung erforderlich ist.