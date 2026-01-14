Smart ZigZag AI: Indicador Adaptativo de Estructura de Mercado

El indicador ZigZag tradicional utiliza parámetros fijos (Depth, Deviation, Backstep) que pueden no adaptarse cuando cambia la volatilidad del mercado. Smart ZigZag AI ofrece un modo alternativo que ajusta automáticamente sus parámetros internos en función de las condiciones actuales del mercado.

Diferencias principales con el ZigZag tradicional

El algoritmo adaptativo incluido en este indicador analiza la volatilidad en tiempo real y aplica filtros dinámicos para identificar puntos de giro estructurales. Esto reduce el número de señales secundarias en períodos de baja volatilidad y mejora la detección de cambios de tendencia en mercados activos.

Característica ZigZag Tradicional Smart ZigZag AI (Modo Adaptativo) Parámetros Fijos Ajuste automático según volatilidad Filtrado de ruido Estático Dinámico Detección High/Low extremos High/Low + estructura de cierre Configuración Manual (Depth/Deviation/Backstep) Presets calibrados (Swing, Intraday, Scalping)



Funciones incluidas

Modo Adaptativo: El indicador calcula internamente la volatilidad y ajusta los umbrales de detección sin intervención manual. Doble análisis (High/Low + Close): Línea HL: Muestra extremos basados en las mechas de las velas.

Línea Close: Filtra extremos basándose únicamente en precios de cierre, útil para reducir señales en mechas de manipulación. Presets predefinidos: SW (Swing): Configuración para tendencias de largo plazo.

IN (Intraday): Configuración para movimientos intradía.

SC (Scalping): Configuración para movimientos de corto plazo. Botones de control en gráfico: Permite activar o desactivar las líneas y cambiar entre presets sin abrir la ventana de propiedades. Modo Clásico incluido: El indicador también incluye el algoritmo tradicional del ZigZag de MetaTrader 5 para facilitar la comparación visual.

Aplicaciones en diferentes estilos de trading

Estructura de mercado: Ayuda a identificar cambios de estructura (Break of Structure y Change of Character) en análisis institucional.

Price Action: Facilita la visualización de máximos y mínimos crecientes o decrecientes.

Análisis de ondas: Simplifica el conteo de ondas al eliminar movimientos menores del gráfico.

Parámetros principales

UseAI_Algorithm: Activa el modo adaptativo (true) o el modo clásico (false).

Presets (SW, IN, SC): Botones para aplicar configuraciones predefinidas optimizadas para distintos marcos temporales.

Controles visuales: Activa o desactiva la visualización de líneas High/Low, Close y puntos de pivote.

El indicador está diseñado para traders que buscan una herramienta de análisis estructural que se ajuste automáticamente a las condiciones del mercado sin necesidad de recalibración manual constante.