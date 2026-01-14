Smart ZigZag AI

Smart ZigZag AI: Indicador Adaptativo de Estructura de Mercado

El indicador ZigZag tradicional utiliza parámetros fijos (Depth, Deviation, Backstep) que pueden no adaptarse cuando cambia la volatilidad del mercado. Smart ZigZag AI ofrece un modo alternativo que ajusta automáticamente sus parámetros internos en función de las condiciones actuales del mercado.

Diferencias principales con el ZigZag tradicional

El algoritmo adaptativo incluido en este indicador analiza la volatilidad en tiempo real y aplica filtros dinámicos para identificar puntos de giro estructurales. Esto reduce el número de señales secundarias en períodos de baja volatilidad y mejora la detección de cambios de tendencia en mercados activos.

Característica ZigZag Tradicional Smart ZigZag AI (Modo Adaptativo)
Parámetros                      Fijos         Ajuste automático según volatilidad
Filtrado de ruido                    Estático                         Dinámico
Detección           High/Low extremos        High/Low + estructura de cierre
Configuración Manual (Depth/Deviation/Backstep)     Presets calibrados (Swing, Intraday, Scalping)

Funciones incluidas

  1. Modo Adaptativo: El indicador calcula internamente la volatilidad y ajusta los umbrales de detección sin intervención manual.

  2. Doble análisis (High/Low + Close):

    • Línea HL: Muestra extremos basados en las mechas de las velas.

    • Línea Close: Filtra extremos basándose únicamente en precios de cierre, útil para reducir señales en mechas de manipulación.

  3. Presets predefinidos:

    • SW (Swing): Configuración para tendencias de largo plazo.

    • IN (Intraday): Configuración para movimientos intradía.

    • SC (Scalping): Configuración para movimientos de corto plazo.

  4. Botones de control en gráfico: Permite activar o desactivar las líneas y cambiar entre presets sin abrir la ventana de propiedades.

  5. Modo Clásico incluido: El indicador también incluye el algoritmo tradicional del ZigZag de MetaTrader 5 para facilitar la comparación visual.

Aplicaciones en diferentes estilos de trading

  • Estructura de mercado: Ayuda a identificar cambios de estructura (Break of Structure y Change of Character) en análisis institucional.

  • Price Action: Facilita la visualización de máximos y mínimos crecientes o decrecientes.

  • Análisis de ondas: Simplifica el conteo de ondas al eliminar movimientos menores del gráfico.

Parámetros principales

  • UseAI_Algorithm: Activa el modo adaptativo (true) o el modo clásico (false).

  • Presets (SW, IN, SC): Botones para aplicar configuraciones predefinidas optimizadas para distintos marcos temporales.

  • Controles visuales: Activa o desactiva la visualización de líneas High/Low, Close y puntos de pivote.

El indicador está diseñado para traders que buscan una herramienta de análisis estructural que se ajuste automáticamente a las condiciones del mercado sin necesidad de recalibración manual constante.


Productos recomendados
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Rocket Trend está en tendencia. El indicador dibuja puntos de dos colores conectados por líneas a lo largo del gráfico. Este es un indicador de tendencia, es un indicador algorítmico. Es fácil de trabajar y entender cuando aparece un círculo azul, hay que comprar, cuando aparece uno rojo, vender. El indicador se utiliza para scalping y pipsing, y ha demostrado su eficacia. Rocket Trend está disponible para analizar la dirección de la tendencia durante un periodo de tiempo específic
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicadores
El indicador de divergencia rubdfx es una herramienta de análisis técnico que compara el movimiento del precio de un valor. Se utiliza para identificar posibles cambios en la tendencia del precio de un valor. El indicador puede aplicarse a cualquier tipo de gráfico, incluidos los gráficos de barras y de velas. El algoritmo se basa en el MACD, que ha sido modificado para detectar múltiples divergencias positivas y negativas. Ajustes ___settings___ * fastEMA * slowEMA * SeñalSMA *Alertas: Verdad
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicadores
La idea detrás de este indicador es muy simple , En primer lugar contiene 2 mecanismos para colocar sus operaciones: 1- Introduzca los Pips que desea duplicar a los niveles de precios. 2- Automáticamente deja que el indicador especifique la mayor Vela de Volumen de Compra / Venta y coloca niveles duplicados basados en la propia vela. Como funciona: 1- Introduce los Pips que quieras duplicar a niveles de precio: 1- una vez que el indicador es cargado usted necesitará primero especificar el núme
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Indicadores
Pattern Trader No Repaint Indicador MT5 Version El indicador busca el patrón 123, el patrón 1234, el patrón doble superior, el patrón doble inferior, el patrón cabeza y hombros, el patrón cabeza y hombros inverso, el patrón ZigZag 1.618 y el patrón Padre Murciélago. El indicador Pattern Trader utiliza el Indicador Zig Zag y Fractales Mejorados para determinar los patrones. Los objetivos y los niveles de Stop Loss se definen mediante cálculos de Fibonacci. Estos niveles deben tomarse com
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja los niveles de extensión de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de extensión de Fibonacci en base a su configuración de ZigZag favorita o puede dejar que el indicador dibuje el nivel de extensión de Fibonacci en base a un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y de correo electrónico para sus niveles de extensión favoritos de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que
Trend Analyzers
Nadiya Mirosh
Indicadores
SmartTrend Analyzer es un indicador fiable sin repintado que interesará a cualquier operador. SmartTrend Analyzer es una herramienta que analiza los cinco aspectos (precio de apertura, máximo, mínimo, precio de cierre y volumen) basándose en cálculos matemáticos. Con el algoritmo del indicador de Forex SmartTrend Analyzer, puede determinar rápidamente qué tendencia se está desarrollando en el mercado en este momento. El indicador técnico SmartTrend Analyzer se presenta en el gráfico como un co
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
Indicadores
Range Filtered AlgoAlpha es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar oportunidades de trading potenciales mediante el análisis de la volatilidad del mercado. Esta adaptación para MetaTrader del indicador original de TradingView de AlgoAlpha combina múltiples métodos analíticos para ofrecer una evaluación visual del mercado. Características técnicas Utiliza filtrado Kalman (Kalman Filtering) para suavizar los precios Incorpora bandas basadas en ATR (ATR-based Bands) para medi
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger avanzadas: 1. El riel de Bollinger cambiará de color con la dirección "
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicadores
Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger La Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger es un indicador técnico limpio y efectivo diseñado para identificar puntos de reversión de alta probabilidad utilizando la combinación del RSI y las Bandas de Bollinger. Esta estrategia utiliza el indicador RSI junto con las Bandas de Bollinger para: Vender cuando el precio está por encima de la banda superior de Bollinger. Comprar cuando el precio está por debajo de la banda inferior de Bollinger. Las
Vwap Custom Date
Sidnei Da Silva Santos Junior
Indicadores
Acerca del VWAP Fecha Personalizada Este indicador puede calcularse a partir de una fecha y hora determinadas, siendo no sólo un indicador de Day Trading sino también de Swing Trading. ¿Qué es el indicador VWAP? El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es un indicador utilizado por los operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores información sobre
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, legendario financiero y banquero estadounidense. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celes
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
One to Three Trendline Breakout MT5
Noiros Tech
Indicadores
Este indicador escanea el patrón 1-3 Trendline . El indicador es un 100 % no repintar sistema de ruptura de bajo riesgo . Los patrones se forman alrededor de máximos y mínimos oscilantes, lo que los convierte en un patrón de bajo riesgo con alta recompensa. FONDO DEL PATRÓN El patrón 1-3 Trendline Breakout está formado por cuatro (4) puntos que se componen de tres (3) puntos primarios y el cuello del patrón. Una línea de tendencia siempre está formada por el punto 1 y el cuello del patrón. Cua
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Introducción a Smart Engulfing MT5: Adéntrate en el mundo del trading refinado con Smart Engulfing MT5, tu indicador profesional para identificar patrones envolventes de alta calidad. Diseñada con precisión y facilidad de uso en mente, esta herramienta está creada exclusivamente para usuarios de MetaTrader 5. Descubre oportunidades de trading lucrativas sin esfuerzo, ya que Smart Engulfing MT5 te guía con alertas, flechas y tres niveles de toma de beneficios distintos, convirtiéndolo en el compa
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicadores
El indicador First Dawn utiliza un mecanismo único para buscar y trazar señales. Esto mantiene la búsqueda de señales, por lo que es un gran indicador para scaping e identificación de cambios de dirección, swing trading y trend trading. El First Dawn le ayuda a obtener señales tempranas. El backtest le da la verdadera imagen de cómo funciona el indicador con cuentas reales/demo. Aunque este es un indicador pequeño está repleto de configuraciones ventajosas que le ayudarán tanto si lo desea: Aju
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicadores
El indicador determina un patrón especial de Joe Dinapoli. Da señales de compra y venta de muy alta probabilidad. El indicador no se repinta. Uso del indicador Señal de compra ''B Entrada : Orden de compra de mercado al cierre de la barra de señal Stop : Mínimo de la barra de señal Take Profit : Primer swing alto Señal de venta ''S Entrada : Orden de venta al cierre de la barra de señal Stop : Máximo de la barra de señal Take Profit : Primer swing bajo Parámetros del indicador EMA rápida : Pará
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicadores
Indicador basado en tendencias Identifique tendencias con este indicador Un indicador de tendencias fácil de usar Sin configuraciones complicadas Atributos: Puede utilizarse en todos los símbolos Puede utilizarse en todos los marcos temporales Señales relativamente altas Sin ajustes complicados Específico para la tendencia Soporte de por vida Ajustes: Alarma Mostrar Alerta: Al activar estos ajustes, después de recibir la señal, recibirá una alarma en Metatrader Alarma Mostrar Notificación: Al
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Indicadores
Explorador de patrones para patrones triangulares como triángulo simétrico, triángulo asimétrico o triángulo de ángulo recto, patrón de cuña como cuña ascendente o cuña descendente, patrón de expansión y canal de tendencia Este indicador explora el patrón histórico, así como los patrones actuales. Es el mejor indicador para aquellos que intentan ahorrar tiempo dibujando manualmente una línea de tendencia o un triángulo y desean utilizarlo para el análisis automatizado de trazar los mejores pat
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
En MetaTrader, trazar múltiples   líneas horizontales   y luego hacer seguimiento de sus respectivos niveles de precio puede ser una tarea tediosa. Este indicador dibuja automáticamente varias líneas horizontales a intervalos iguales para establecer alertas de precio, marcar niveles de soporte y resistencia, y otros fines manuales. Este indicador es ideal para traders de Forex principiantes que buscan oportunidades para obtener ganancias rápidas comprando y vendiendo. Las líneas horizontales pue
Golden Vector
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Golden Vector - Geometría de mercado de precisión para el operador moderno Golden Vector es un indicador de negociación de vanguardia que fusiona el análisis avanzado de Fibonacci con modelos matemáticos de alto nivel para revelar los vectores ocultos que impulsan el movimiento del mercado. Diseñado para operadores que exigen algo más que líneas de retroceso básicas, transforma los datos de precios en bruto en una hoja de ruta geométricamente estructurada para entradas y salidas estratégicas. Pr
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja niveles de arco de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de arco de Fibonacci sobre la base de su configuración favorita ZigZag o puede dejar que el indicador para dibujar los niveles de arco sobre la base de un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y correo electrónico para sus niveles de arco favorito de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que sentirse solo como e
Candle Smart Range
Gianny Alexander Lugo Sanchez
Indicadores
Candle Smart Range (CRT) para MetaTrader 5 Candle Smart Range es un indicador técnico diseñado para la identificación automática de rangos de precios en múltiples marcos temporales. Esta herramienta analiza la estructura del mercado basándose en la formación de velas y la interacción del precio con los máximos y mínimos anteriores. Características principales: Detección de rangos:   Identifica automáticamente zonas de consolidación antes de movimientos impulsivos. Identificación de falsas ruptur
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Otros productos de este autor
Candle Smart Range
Gianny Alexander Lugo Sanchez
Indicadores
Candle Smart Range (CRT) para MetaTrader 5 Candle Smart Range es un indicador técnico diseñado para la identificación automática de rangos de precios en múltiples marcos temporales. Esta herramienta analiza la estructura del mercado basándose en la formación de velas y la interacción del precio con los máximos y mínimos anteriores. Características principales: Detección de rangos:   Identifica automáticamente zonas de consolidación antes de movimientos impulsivos. Identificación de falsas ruptur
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario