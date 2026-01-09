XAU AI Volatility Control EA ist ein intelligenter Handelsroboter für MT5, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Advisor verwendet Multi-Timeframe AI Signalauswertung, adaptives Risikomanagement und intelligentes ATR-Trailing für stabilen und kontrollierten Handel.

XAU AI Volatility Control EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen liquiden Instrumenten konzentriert.

Der Advisor analysiert den Markt gleichzeitig auf mehreren Zeitrahmen (H4, H1 und M15) und erstellt eine KI-basierte Bewertung der Signalqualität auf einer Skala von 0 bis 10.

Trades werden nur dann eröffnet, wenn ein ausreichendes Maß an Vertrauen erreicht ist, wodurch Rauschen herausgefiltert und schwache Einstiege vermieden werden können.

Intelligente KI-Bewertung

Multi-Timeframe-Analyse (H4/H1/M15)

Gewichtete Bewertung von Trend, Momentum und Struktur

Unabhängige BUY- und SELL-Logik (ohne Voreingenommenheit)

Adaptive Einstiegsschwellen je nach Handelsmodus

Handeln Sie nur, wenn die Signalwahrscheinlichkeit hoch ist

Risiko-Management

Dynamische Lot-Berechnung basierend auf dem Balance-Prozentsatz

Stop Loss und Take Profit auf Basis der ATR

Tägliches Verlustlimit

Prüfen des Spreads vor dem Einstieg

Maximal eine Position pro Symbol

Schutz des Mindestguthabens

Intelligentes ATR-Trailing

Anpassung an die aktuelle Marktvolatilität

Zweistufige Logik: zuerst Umschichtung zum Breakeven dann Gewinnmitnahme entsprechend der ATR

Funktioniert sowohl bei Trend- als auch bei Impulsbewegungen

Handelsmodi

Scalping - schnelle Trades mit erhöhten Signalanforderungen

Intraday (empfohlen) - ein ausgewogener Modus für stabilen Handel

Swing - Halten von Positionen bei starken Marktbewegungen

Jeder Modus verwendet seine eigenen Risikoparameter und AI-Schwellenwerte.

Technische Merkmale

Volle Kompatibilität mit MetaTrader 5

Funktioniert im Strategietester und im realen Handel

Verwendet keine Grids, Martingale oder Mittelwertbildung

Erfüllt die Anforderungen der MQL5-Marktmoderation

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Es wird empfohlen, auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.