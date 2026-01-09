XAU AI Volatility
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
XAU AI Volatility Control EA ist ein intelligenter Handelsroboter für MT5, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.
Der Advisor verwendet Multi-Timeframe AI Signalauswertung, adaptives Risikomanagement und intelligentes ATR-Trailing für stabilen und kontrollierten Handel.
XAU AI Volatility Control EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen liquiden Instrumenten konzentriert.
Der Advisor analysiert den Markt gleichzeitig auf mehreren Zeitrahmen (H4, H1 und M15) und erstellt eine KI-basierte Bewertung der Signalqualität auf einer Skala von 0 bis 10.
Trades werden nur dann eröffnet, wenn ein ausreichendes Maß an Vertrauen erreicht ist, wodurch Rauschen herausgefiltert und schwache Einstiege vermieden werden können.
Intelligente KI-Bewertung
Multi-Timeframe-Analyse (H4/H1/M15)
Gewichtete Bewertung von Trend, Momentum und Struktur
Unabhängige BUY- und SELL-Logik (ohne Voreingenommenheit)
Adaptive Einstiegsschwellen je nach Handelsmodus
Handeln Sie nur, wenn die Signalwahrscheinlichkeit hoch ist
Risiko-Management
Dynamische Lot-Berechnung basierend auf dem Balance-Prozentsatz
Stop Loss und Take Profit auf Basis der ATR
Tägliches Verlustlimit
Prüfen des Spreads vor dem Einstieg
Maximal eine Position pro Symbol
Schutz des Mindestguthabens
Intelligentes ATR-Trailing
Anpassung an die aktuelle Marktvolatilität
Zweistufige Logik:
zuerst Umschichtung zum Breakeven
dann Gewinnmitnahme entsprechend der ATR
Funktioniert sowohl bei Trend- als auch bei Impulsbewegungen
Handelsmodi
Scalping - schnelle Trades mit erhöhten Signalanforderungen
Intraday (empfohlen) - ein ausgewogener Modus für stabilen Handel
Swing - Halten von Positionen bei starken Marktbewegungen
Jeder Modus verwendet seine eigenen Risikoparameter und AI-Schwellenwerte.
Technische Merkmale
Volle Kompatibilität mit MetaTrader 5
Funktioniert im Strategietester und im realen Handel
Verwendet keine Grids, Martingale oder Mittelwertbildung
Erfüllt die Anforderungen der MQL5-Marktmoderation
Haftungsausschluss
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne.
Es wird empfohlen, auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.