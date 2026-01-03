Analytical Volume Profile Indicator





Dieser Indikator visualisiert eine auf dem Volumenprofil basierende Liquiditätsarchitektur auf dem Chart, indem er analysiert, wo sich das Handelsvolumen über die Kursniveaus hinweg über einen bestimmten Rückblickzeitraum konzentriert. Er berechnet die wichtigsten Volumenstrukturen wie:





Point of Control (POC): das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen.





Value Area (VA): der Bereich, der einen konfigurierbaren Prozentsatz des Gesamtvolumens enthält (typischerweise ~70%).





High-Volume Nodes (HVNs): Kursniveaus mit hoher Liquidität (starke Unterstützung/Widerstand).





Low-Volume Nodes (LVNs): Zonen mit geringer Liquidität, in denen der Preis zu einer Beschleunigung neigt.





Der Indikator zeigt diese als horizontale Histogramme und Zonen auf dem Diagramm an und hilft Händlern, Liquiditätscluster und Ineffizienzen zu erkennen, den Marktkonsens zu interpretieren und Ein- und Ausstiege an institutionellen Volumenmustern und nicht nur am Preis auszurichten. Seine Einstellungen ermöglichen die Anpassung des prozentualen Anteils des Wertbereichs, der HVN/LVN-Schwellenwerte und der Sichtbarkeit der Histogrammelemente.