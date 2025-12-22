Pharaoh Gold V

Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effizienten Handel mit Gold und anderen Währungen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel wird mit schwebenden Aufträgen in Richtung des Trends durchgeführt.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Der Advisor passt sich an die sich ständig verändernde Marktdynamik an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Grad an Prognosegenauigkeit. Auf diese Weise können Sie optimale Eröffnungs- und Schlusspositionen bestimmen und potenzielle Gewinne maximieren. Ihr langfristiger finanzieller Erfolg ist unsere Priorität, daher ist der Advisor mit fortschrittlichen Einlagensicherungsmechanismen ausgestattet. Durch fortschrittliche Risikomanagement-Algorithmen und anpassbare Slippage-Parameter werden mögliche Verluste minimiert und Ihr Kapital geschützt.

Hauptmerkmale von Pharaoh Gold:

Bewährte Preisbewegungsmodelle: Identifizieren Sie statistisch signifikante Preismuster, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.

Anpassungsfähigkeit: Kontinuierliche Aktualisierung der Algorithmen auf der Grundlage aktueller Daten, um sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Chancen zu nutzen.

Konsistente Rentabilität: Liefert konsistente und profitable Ergebnisse bei einer Vielzahl von Marktbedingungen.

Robuster Kontoschutz: Minimiert Drawdowns und schützt das Kapital mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen.

Vielseitigkeit: Geeignet sowohl für professionelle Händler als auch für Privatanleger, die langfristigen Erfolg suchen.

Vorteile von Pharaoh Gold:

Hohe Handelspräzision: Führt Trades mit hoher Genauigkeit aus und erhöht so die Handelseffizienz und das Gewinnpotenzial.

Wettbewerbsvorteil: Bietet Händlern die Werkzeuge, um sich sicher auf dem Markt zu bewegen und beständige Ergebnisse zu erzielen.

Risikominderung: Minimiert die Auswirkungen von Drawdowns und schützt das Kapital durch effektives Risikomanagement.

Vertrauen in den Handel: Ermöglicht Händlern, den Markt mit einem klaren Verständnis und einer klaren Strategie zu betreten.

Unabhängig von Ihrer Handelserfahrung ermöglicht Ihnen Pharaoh Gold, selbstbewusst zu handeln, präzise zu handeln und Ihre finanziellen Ziele konsequent zu erreichen. Eine einzigartige Kombination aus Technologie mit künstlicher Intelligenz, bewährten Handelsstrategien und fortschrittlichem Kontoschutz ermöglicht es Händlern, beständigen Erfolg zu erzielen und sich sicher auf dem Markt zu bewegen.

Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: Beliebig.

Empfohlene Backtesting-Methode: M5 + jeder Tick

Unterstützte Währungspaare: XAUUSD + beliebig

Empfohlene Einstellungen: Standardeinstellungen

Hauptmerkmale von Pharaoh Gold:

Effektive Handelslogik.

Fortschrittlicher AI-basierter Handelsalgorithmus.

Hochfrequenzhandel für maximale Gewinnchancen.

Vollständig automatisiert: Einstellen und vergessen.

Intelligentes Finanzverwaltungssystem.

System zum Schutz vor Unterdeckung.

Präzise Ein- und Ausstiegsalgorithmen.

Spread-Schutz.

System zur Gewinnsicherung.

Algorithmen zur Reduzierung von Drawdowns.

Wichtiger Hinweis:

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Wir empfehlen, Pharaoh Gold auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne, und Verluste sind möglich.


