MultiSymbol control Panel

Wechseln Sie nicht mehr die Charts! Überwachen und verwalten Sie alle Ihre offenen Positionen von einem einzigen Dashboard aus.

Der Multi-Symbol Trade Manager ist ein professionelles Dienstprogramm für Händler, die mehrere Währungspaare oder Instrumente gleichzeitig handeln. Anstatt durch Dutzende von Charts zu blättern, um Ihr schwebendes P/L zu überprüfen, scannt dieses Tool automatisch Ihr gesamtes Konto und zeigt jedes aktive Symbol in einem sauberen, dynamischen Rasterlayout auf einem einzigen Chart an.

Hauptmerkmale:

🚀 Ein-Chart-Lösung: Hängen Sie das Tool an einen beliebigen Chart an (z. B. EURUSD), und es findet automatisch die Panels für ALLE Ihre offenen Trades (Gold, Forex, Indizes usw.) und zeigt sie an.

📊 Dynamisches Raster-Layout: Die Panels ordnen sich automatisch an. Wenn Sie ein neues Symbol öffnen, wird ein neues Panel angezeigt. Wenn Sie ein Symbol schließen, verschwindet das Panel, um Bildschirmplatz zu sparen.

💰 Detaillierte Statistiken: Echtzeit-Losgrößen und Gewinn/Verlust für Gesamt-, Nur-Kaufen- und Nur-Verkaufen-Positionen für jedes Symbol.

⚡ Schaltflächen für schnelle Ausführung: Alle schließen: Schließen Sie alle Positionen für dieses spezifische Symbol. Kaufen schließen: Schließen Sie nur Kaufpositionen für dieses Symbol. Close Sell: Schließt nur Verkaufspositionen für dieses Symbol.

🎨 Vollständig anpassbar: Ändern Sie Farben, Panelgröße, Gitterspalten und Schriftfarben, um sie an Ihre Vorlage anzupassen.

🔒 Magischer Zahlenfilter: Kann manuelle Trades, bestimmte EAs oder das gesamte Konto überwachen.

Wie man es benutzt:

Öffnen Sie einen sauberen Chart (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen). Ziehen Sie diesen EA per Drag & Drop auf den Chart. Das Dashboard zeigt sofort alle Ihre aktiven Trades an.

Eingabe-Parameter: