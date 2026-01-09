MultiSymbol control Panel
- 实用工具
- Haitao Zhou
- 版本: 2.0
- 激活: 10
告别频繁切换图表！在一个界面监控并管理您所有的持仓品种。
多品种全自动监控管理面板 (Multi-Symbol Trade Manager) 是一款专为多品种交易者设计的专业辅助工具。您不再需要为了查看浮动盈亏而在几十个图表之间来回切换。只需将本工具加载到一个图表上，它就能自动扫描您的账户，并以清晰的动态网格形式展示所有正在交易的品种。
核心功能：
🚀 单图表全局监控： 只需挂在一个图表（如 EURUSD）上，它即可自动获取并显示您账户中所有活跃品种（黄金、外汇、指数等）的持仓面板。
📊 动态网格布局： 面板全自动排列。当您交易新货币对时，新面板自动生成；当您清空某品种持仓后，面板自动消失，保持界面整洁。
💰 详细持仓统计： 实时显示每个品种的 总仓位/多单/空单 的手数及对应的 盈亏金额。
⚡ 极速风控按钮： 每个品种面板均配备独立按钮：
Close All (平全部)： 一键平仓该品种所有订单。
Close Buy (平多单)： 仅平掉该品种的多单，保留空单（用于锁仓处理）。
Close Sell (平空单)： 仅平掉该品种的空单。
🎨 高度可定制： 支持自定义背景色、行列数、面板大小、盈亏颜色等，完美融入您的图表风格。
🔒 魔术码过滤： 支持监控所有订单（手动+EA），或仅监控特定 Magic Number 的 EA 订单。
使用方法：
打开任意一个图表窗口（任意品种、任意周期）。
将本工具拖入图表。
面板将立即显示您当前所有的持仓状态。
参数说明：
MagicNumber : 设为 0 监控所有订单；输入特定数字可仅监控该 ID 的 EA。
Columns : 每行显示的方框数量（默认为 4 列，可根据屏幕宽度调整）。
PanelWidth / PanelHeight : 单个信息方框的宽和高。
Slippage : 允许的最大滑点。
Colors : 自定义各类背景和字体的颜色。