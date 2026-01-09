MultiSymbol control Panel

告别频繁切换图表！在一个界面监控并管理您所有的持仓品种。

多品种全自动监控管理面板 (Multi-Symbol Trade Manager) 是一款专为多品种交易者设计的专业辅助工具。您不再需要为了查看浮动盈亏而在几十个图表之间来回切换。只需将本工具加载到一个图表上，它就能自动扫描您的账户，并以清晰的动态网格形式展示所有正在交易的品种。

核心功能：

🚀 单图表全局监控： 只需挂在一个图表（如 EURUSD）上，它即可自动获取并显示您账户中所有活跃品种（黄金、外汇、指数等）的持仓面板。

📊 动态网格布局： 面板全自动排列。当您交易新货币对时，新面板自动生成；当您清空某品种持仓后，面板自动消失，保持界面整洁。

💰 详细持仓统计： 实时显示每个品种的 总仓位/多单/空单 的手数及对应的 盈亏金额。

⚡ 极速风控按钮： 每个品种面板均配备独立按钮： Close All (平全部)： 一键平仓该品种所有订单。 Close Buy (平多单)： 仅平掉该品种的多单，保留空单（用于锁仓处理）。 Close Sell (平空单)： 仅平掉该品种的空单。

🎨 高度可定制： 支持自定义背景色、行列数、面板大小、盈亏颜色等，完美融入您的图表风格。

🔒 魔术码过滤： 支持监控所有订单（手动+EA），或仅监控特定 Magic Number 的 EA 订单。

使用方法：

打开任意一个图表窗口（任意品种、任意周期）。 将本工具拖入图表。 面板将立即显示您当前所有的持仓状态。

参数说明：