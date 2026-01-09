MultiSymbol control Panel

¡Deje de cambiar de gráficos! Controle y gestione todas sus posiciones abiertas desde un único panel de control.

El Gestor de Operaciones Multisímbolo es una herramienta profesional diseñada para operadores que operan con varios pares de divisas o instrumentos simultáneamente. En lugar de desplazarse por docenas de gráficos para comprobar su P/L flotante, esta herramienta escanea automáticamente toda su cuenta y muestra todos los símbolos activos en una cuadrícula limpia y dinámica en un único gráfico.

Características principales:

🚀 Solución de un solo gráfico: Adjúntalo a cualquier gráfico único (por ejemplo, EURUSD), y automáticamente encontrará y mostrará paneles para TODAS tus operaciones abiertas (Oro, Divisas, Índices, etc.).

Disposición dinámica de la cuadrícula: Los paneles se organizan automáticamente. Si abre un nuevo símbolo, aparecerá un nuevo panel. Si cierra un símbolo, el panel desaparece para ahorrar espacio en la pantalla.

💰 Estadísticas detalladas: Vea en tiempo real el tamaño de los Lotes y las Ganancias/Pérdidas de las posiciones Totales, Sólo Compra y Sólo Venta de cada símbolo.

⚡ Botones de ejecución rápida: Cerrar todo: Cerrar todas las posiciones para este símbolo específico. Cerrar Compra: Cierra sólo las posiciones de Compra para este símbolo. Cerrar Venta: Cierra sólo las posiciones de Venta para este símbolo.

🎨 Totalmente personalizable: Cambie los colores, el tamaño del panel, las columnas de la cuadrícula y los colores de las fuentes para que coincidan con su plantilla.

🔒 Filtro de números mágicos: Puede monitorizar operaciones manuales, EAs específicos o toda la cuenta.

Cómo usarlo:

Abra un gráfico limpio (cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo). Arrastre y suelte este EA en el gráfico. El panel de control visualizará instantáneamente todas sus operaciones activas.

Parámetros de entrada: