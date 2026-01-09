MultiSymbol control Panel
- Utilidades
- Haitao Zhou
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
¡Deje de cambiar de gráficos! Controle y gestione todas sus posiciones abiertas desde un único panel de control.
El Gestor de Operaciones Multisímbolo es una herramienta profesional diseñada para operadores que operan con varios pares de divisas o instrumentos simultáneamente. En lugar de desplazarse por docenas de gráficos para comprobar su P/L flotante, esta herramienta escanea automáticamente toda su cuenta y muestra todos los símbolos activos en una cuadrícula limpia y dinámica en un único gráfico.
Características principales:
-
🚀 Solución de un solo gráfico: Adjúntalo a cualquier gráfico único (por ejemplo, EURUSD), y automáticamente encontrará y mostrará paneles para TODAS tus operaciones abiertas (Oro, Divisas, Índices, etc.).
-
Disposición dinámica de la cuadrícula: Los paneles se organizan automáticamente. Si abre un nuevo símbolo, aparecerá un nuevo panel. Si cierra un símbolo, el panel desaparece para ahorrar espacio en la pantalla.
-
💰 Estadísticas detalladas: Vea en tiempo real el tamaño de los Lotes y las Ganancias/Pérdidas de las posiciones Totales, Sólo Compra y Sólo Venta de cada símbolo.
-
⚡ Botones de ejecución rápida:
-
Cerrar todo: Cerrar todas las posiciones para este símbolo específico.
-
Cerrar Compra: Cierra sólo las posiciones de Compra para este símbolo.
-
CerrarVenta: Cierra sólo las posiciones de Venta para este símbolo.
-
-
🎨 Totalmente personalizable: Cambie los colores, el tamaño del panel, las columnas de la cuadrícula y los colores de las fuentes para que coincidan con su plantilla.
-
🔒 Filtro de números mágicos: Puede monitorizar operaciones manuales, EAs específicos o toda la cuenta.
Cómo usarlo:
-
Abra un gráfico limpio (cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo).
-
Arrastre y suelte este EA en el gráfico.
-
El panel de control visualizará instantáneamente todas sus operaciones activas.
Parámetros de entrada:
-
MagicNumber : 0 para monitorizar todas las operaciones, o introduzca un ID específico para monitorizar un EA concreto.
-
Columnas : Cuántos paneles mostrar por fila (por defecto 4).
-
PanelWidth / PanelHeight : Ajuste el tamaño de los recuadros.
-
Deslizamiento : Deslizamiento máximo permitido en puntos.
-
Colores : Personalice los colores del fondo, del texto, de las ganancias y de las pérdidas.