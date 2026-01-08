Gold Sentinel MT5 ist ein vollautomatisches Handelssystem, das sich auf die Arbeit mit impulsiven Preisbewegungen konzentriert. Der Algorithmus kombiniert die Analyse der Balkenstruktur, benutzerdefinierte Indikatoren und Marktaktivitätsfilter, um gewichtete Handelssignale zu erzeugen.

Der Expert Advisor unterstützt eine flexible Einstellung der Einstiegslogik, des Positionsmanagements und der Handelsaktivitätslimits, wodurch er an unterschiedliche Handelsbedingungen und Instrumente angepasst werden kann.

+ Gold Sentinel Handelslogik und -signale Die Handelslogik basiert auf einem Multi-Faktor-Analysemodell:

Analyse der impulsiven Preisbewegung (Größe, Geschwindigkeit, Richtung);

Arbeit mit der Balkenstruktur und der Bestätigung von Candlestick-Abschlüssen;

Signalfilterung mit Hilfe der Indikatoren des Autors;

zusätzliche Bestätigung der Richtung der Preisbewegung.

Die Positionseröffnung erfolgt nur, wenn die angegebenen Bedingungen zusammenfallen, was die Anzahl der Fehleinstiege bei geringer Volatilität oder flachen Bedingungen reduziert.

+ Indikatoren

Der Expert Advisor verwendet integrierte und benutzerdefinierte Indikatoren, die speziell für diese Strategie entwickelt wurden. Die Indikatoren werden ausschließlich als Elemente zur Filterung und Bestätigung von Handelssignalen verwendet und zeichnen die Historie nicht neu auf.

Alle Berechnungen werden auf geschlossenen Bars durchgeführt.

Auswahl der Handelssitzungen;

Begrenzung des Handels nach Wochentagen;

Einstellung der Handelszeit (Stunden und Minuten);

Möglichkeit, Zeiträume mit geringer Liquidität auszuschließen.

Wichtigkeitsgrad der Nachrichten;

Zeit vor und nach der Veröffentlichung.

fester oder dynamischer Take Profit und Stop Loss;

Positionsschließung nach Prozentsatz des Saldos oder des Eigenkapitals;

virtueller Trailing Stop (wird nicht auf dem Server des Brokers angezeigt);

Positionserhaltung nach der internen Logik des Algorithmus.

+ Zeit- und Handelssitzungsfilter Erweiterte Zeitlimits werden zur Kontrolle der Handelsaktivität bereitgestellt:+ Nachrichtenfilter Der Expert Advisor unterstützt einen integrierten Nachrichtenfilter, der es Ihnen ermöglicht, den Handel vor wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen automatisch zu unterbrechen und nach einer bestimmten Pause wieder aufzunehmen. Der Filter kann angepasst werden durch:+ Order- und Risikomanagement Es sind flexible Handelsmanagementmethoden implementiert:

Der Expert Advisor eröffnet keine Trades ohne einen schützenden Stop-Loss, wenn diese Option in den Einstellungen aktiviert ist.

optionaler Order-Grid-Modus;

Modul zur Positionswiederherstellung, das nur verwendet wird, wenn es vom Benutzer aktiviert wurde;

Begrenzung der maximalen Anzahl gleichzeitig geöffneter Trades.

+ Zusätzliche Modi Abhängig von den Einstellungen kann der Benutzer zusätzliche Module aktivieren:

Alle zusätzlichen Modi sind deaktivierbar und werden standardmäßig nicht verwendet.

Begrenzung des maximalen Drawdowns;

Kontrolle über die Anzahl der Trades pro Tag;

automatischer Handelsstopp, wenn die festgelegten Bedingungen erreicht sind.

+ Trade Control Um die Stabilität der Strategie zu erhöhen, sind die folgenden Einschränkungen implementiert:

Der Expert Advisor ist auf den Systemhandel ausgerichtet, wobei die Risikokontrolle und die Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen im Vordergrund stehen. Die flexible Architektur der Einstellungen ermöglicht es, ihn sowohl in konservativen als auch in aktiveren Handelsszenarien zu verwenden, ohne den Quellcode zu ändern.

Wichtige Warnung:

Der Handel auf den Devisen- und Metallmärkten ist mit hohen Risiken verbunden. Bevor Sie die Software auf einem echten Konto verwenden, sollten Sie sie auf einem Demokonto oder in einem Strategietester mit 99% Modellierungsqualität testen.