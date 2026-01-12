XpertTrader Pro - Multi-Filter Handelssystem

XpertTrader Pro ist ein Expert Advisor, der mehrere technische Analysefilter mit Grid Trading und fortschrittlichem Risikomanagement kombiniert. Er bietet sowohl automatisierte als auch manuelle Handelsmöglichkeiten durch ein eingebautes Kontrollpanel.

XAUUSD SET FILE

Signal-Filter

Der EA verwendet drei unabhängige Filter, die zusammenarbeiten, um hochwertige Handelssignale zu erzeugen:

OBV Filter - On-Balance Volume Analyse mit Bewegungserkennung, Trendbestätigung, Divergenzerkennung und EMA Crossover Strategien.

Ichimoku-Filter - Wolkenbasierte Analyse für Trendrichtung und Umkehrschutz.

ATR-Filter - Volatilitätsfilterung zur Vermeidung bewegungsarmer Marktbedingungen.

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle aktivierten Filter die gleiche Richtung aufweisen.

Grid-Handel

Automatische Platzierung von Rasteraufträgen mit ATR-basierten dynamischen Abständen. Unterstützt mehrere Lot-Sizing-Modi und konfigurierbare maximale Grid-Levels mit Stopout-Schutz.

Trailing-Stop-System

Das Trailing-System umfasst mehrere unabhängige Funktionen:

Fester oder ATR-basierter Trailing-Abstand

Breakeven mit konfigurierbarem Trigger und Offset

Engeres Trailing nach Breakeven-Aktivierung

Gewinnbasierter Trailing-Start

Teilweises Schließen auf Gewinnniveau

Breakeven und Partial Close arbeiten unabhängig voneinander - Sie können Breakeven verwenden, ohne den Haupt-Trailing-Stop zu aktivieren.

Gewinnmitnahme-Modi

Durchschnittlicher Punkt - TP basierend auf dem durchschnittlichen Einstieg

Gewichteter Durchschnitt - Volumengewichtete Berechnung

Breakeven-Modus - Schließen bei null Gewinn

Fixpunkt - TP vom aktuellen Kurs

Risiko-Management

Maximaler Soft-Loss-Schutz basierend auf dem Aktienanteil. Getrennte Stop-Loss-Einstellungen für KAUF- und VERKAUFsrichtungen. Optionales automatisches Schließen bei Erreichen des maximalen Verlustes.

Zeitfilter

Definieren Sie die zulässigen Handelszeiten anhand der Broker-Serverzeit. Option zur automatischen Schließung aller Positionen nach Ablauf des Handelsfensters.

Handels-Panel

Eingebautes Panel mit Schaltflächen für KAUFEN/VERKAUFEN mit nur einem Klick, einstellbarer Losgröße, Schaltflächen zum Schließen und Anzeige des Signalstatus in Echtzeit.

Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Konto: Hedge oder Netting

Mindesteinzahlung: $100 (empfohlen $500+)

Symbole: Forex, Gold, Indizes

Verwendung

Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart. Aktivieren Sie mindestens einen Filter (OBV, Ichimoku oder ATR). Konfigurieren Sie die Losgröße und die Risikoparameter. Aktivieren Sie UseBaseEntries für den automatisierten Handel oder verwenden Sie das Panel für die manuelle Ausführung.

Für Fragen und Support nutzen Sie bitte den Kommentarbereich unten oder MQL5 Private Messages.

Risikohinweis: Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.