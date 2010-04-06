AlertQ

AlertQ - Intelligentes Martingal mit Trendfiltern


AlertQ ist ein hybrides automatisiertes Handelssystem, das die Genauigkeit klassischer technischer Indikatoren mit fortschrittlichem Erholungsmanagement (Secure Martingale) kombiniert.

Im Gegensatz zu traditionellen Martingalen, die blind agieren, steigt AlertQ nur dann in den Markt ein, wenn sich Momentum und Trendstärke bestätigen und schützt Ihr Kapital durch strenge Volumen- und Margenlimits.

🛡️ Warum ist AlertQ anders?

Der Kontotyp-Code: Er funktioniert AlertQ wurde vor allem im Hinblick auf die Kontosicherheit entwickelt. Es beinhaltet einen "Martingale Smoothing"-Mechanismus: Wenn das Handelsvolumen steigt, wird der Multiplikator automatisch von 2,0 auf 1,5 reduziert, um zu vermeiden, dass das Konto in negativen Phasen verbrannt wird.

🚀 Einstiegsstrategie

Der EA sucht nach starken Bewegungen (Momentum) unter Verwendung eines Zusammenflusses von drei Faktoren:

  1. ADX (Average Directional Index): Filtert seitwärts laufende Märkte. Handelt nur, wenn die Stärke des Trends über einem Schwellenwert liegt.

  2. RSI (Relative Strength Index): Sucht nach überkauften/überverkauften Niveaus, um die Explosivität der Bewegung zu bestätigen.

  3. Price Action: Prüft die tägliche prozentuale Veränderung, um sicherzustellen, dass wir im Sinne der Tagesbewegung handeln.

⚙️ Wichtige Risikomanagement-Funktionen

Dieser EA enthält in den Code integrierte institutionelle Sicherheitsfunktionen:

  • Absolutes Lot-Limit ( MAX_LOTS_TOTALS ): Der EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn die Summe des Volumens das eingestellte Limit erreicht.

  • Margin Protection ( MIN_MARGIN_LEVEL ): Blockiert neue Trades, wenn das Margin-Level unter 150% fällt, um den gefürchteten "Margin Call" zu vermeiden.

  • Notfall-Stop-Loss: Jeder Handel hat einen physischen SL für den Fall von schwarzen Schwänen oder Verbindungsausfällen.

  • Schließen nach Ziel ( DISTANCIA_PCT ): Schließt den gesamten Handelskorb automatisch, wenn sich der Kurs um den Zielprozentsatz nach vorne oder hinten bewegt.

📊 Konfigurationsparameter

Der EA ist in hohem Maße anpassbar. Die wichtigsten Parameter sind:

Kapitalmanagement:

  • LOTS_INITIALS : Größe des ersten Eintrags (empfohlen 0,01 pro $1000).

  • MAX_TOTAL_LOTS : Maximale Obergrenze des Engagements. Verringern Sie diesen Wert, um das Risiko zu reduzieren.

  • STOP_LOSS_POINTS : Abstand in Punkten für die Sicherheits-SL.

Indikatoren:

  • ADX_PERIOD / ADX_MIN_STRENGTH : Einstellung der Trendempfindlichkeit.

  • RSI_PERIOD / LEVELS : Einstellung von überkauften/verkauften Levels.

💡 Empfehlungen zur Verwendung

  • Paare: Geeignet für jedes Symbol.

  • Timing: Empfohlen in M1.

  • Mindesteinlage: $5000 für Standardkonten oder $500 für Cent-Konten (aufgrund der Art der Rückgewinnung).

  • Kontotyp: Funktioniert am besten auf ECN-Konten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung.

  • Leverage: Funktioniert am besten auf Konten mit einer Marge von 1:1000.

⚠️ Risikowarnung

AlertQ verwendet eine Erholungsstrategie (Grid/Martingale). Obwohl diese Strategie einen Schutz vor Multiplikator-Drawdowns und Lot-Limits beinhaltet, ist sie mit Risiken verbunden. Wir empfehlen Backtesting und Demohandel, bevor Sie echtes Geld einsetzen.


Empfohlene Produkte
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experten
Was ist "QUANTENHANDELSFREIHEIT"? EA QUANT TRADE FREEDOM ist eine vollautomatische Handelssoftware, die speziell für den profitablen Handel mit der Handelsplattform METATRADE 5 (MT5) entwickelt wurde. Sie können mit Forex, Rohstoffen, Indizes, Krypto und Energie handeln. Wie funktioniert der QUANT CORRELATION FOREX EA Roboter? EA QUANT TRADE FREEDOM ist eine 100% automatisierte Software, die anstelle eines menschlichen Händlers den besten Trend für die Eingabe von Handelsaufträgen bestimmt. QUAN
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen einzigartigen Handelsberater "Detrended scalper jpy points robot" vor, der für den Handel mit den wichtigsten JPY-Kreuzungen entwickelt wurde. Die Idee basiert auf einem modifizierten Indikator, dem Detrended Price Oscillator, dessen Aufgabe es ist, den Einfluss des Trends auf die Kursbewegungen zu eliminieren. Dies vereinfacht den Prozess der Bestimmung von überkauften/überverkauften Zyklen erheblich. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse kurzer Zyklen: lange Marktzykle
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
Lunexa MT5
Aren Davidian
Experten
Lunexa - Der intelligente Handelsroboter MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/143759 Produkte Liste : https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signale: https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Warum Lunexa? In der unbarmherzigen Welt des Handels gibt es keinen Platz für Glück - nur intelligente Algorithmen und adaptive Systeme überleben. Lunexa ist das Ergebnis von über 20 Jahren Forschung, Entwicklung und Tests mit mehr als 2 Millionen realen Marktdaten und übe
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experten
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experten
**GoldCraft EA - Fortgeschrittener Gold-Handelsroboter** Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit GoldCraft EA, einem Premium Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte Bot kombiniert technische Analyse mit robustem Risikomanagement, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. **Schlüsselmerkmale:** - **Trendfolgestrategie**: Nutzt die gleitenden Durc
Inspiration EA MT5
Md Atikur Rahman
Experten
Inspiration EA ist ein innovativer, vollautomatischer Expert Advisor (EA) für Forex-Händler, die Beständigkeit, Genauigkeit und nachhaltige monatliche Gewinne anstreben. Der EA wurde durch eine lange Zeit der Marktdatenanalyse und des Backtestings entwickelt und ist mit hochentwickelten Algorithmen, Multi-Timeframe-Analysen und einer komplexen Handelsstrategie kodiert, die eine Kombination aus Marktmustern, Unterstützungs- und Widerstandsanalysen, technischen Indikatoren und einem fortschrittli
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experten
Meistern Sie den Nasdaq in seinem explosivsten Moment: der amerikanischen Session. US100 Session Pro ist eine professionelle Strategie, die entwickelt wurde, um die profitabelsten Gelegenheiten am NASDAQ (US100) während der New Yorker Marktöffnungs- und Handelszeiten zu nutzen. Sie kombiniert drei bewährte Setups, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen: Eröffnungsausbruch: Erfasst schnelle und starke Bewegungen. Trend-Pullback: Saubere Einstiege mit technischer Bestätigung.
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Experten
Vorstellung von onMarketsEAONE für MetaTrader5 - Ihr Einstieg in den automatisierten Handel. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste Algorithmen mit benutzerfreundlicher Anpassung und ermöglicht Tradern aller Erfahrungsstufen die Nutzung der Leistung automatisierter Strategien. Profitieren Sie von präzisen Ein- und Ausstiegspunkten, Risikomanagement-Tools und Echtzeit-Performance-Analysen. Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Strategie, indem Sie erlaubte Handelsmonate, Woche
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experten
Royal Radiante ist ein automatisierter Scalping-Roboter, der eine sehr fortschrittliche Logik, proprietäre Indikatoren und eine Menge technischer Analysen verwendet. Getestet und bewährt sich auf realen Konten mit einer guten realistischen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die Logik in dieser Strategie ist der Kern der Leistung , auch mit schlechten Optimierung dieser Strategie wird immer noch sehr profitabel sein! Diese Strategie verwendet keine hohen und riskanten Methoden wie Martingale / Grid-Syste
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Ihr automatisierter Vorteil für beständigen Handelserfolg Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen und inkonsistenten Ergebnissen? Meistern Sie den US500 (US S&P 500 Index) mit einem professionellen Handelsroboter, der für die Disziplin und Beständigkeit entwickelt wurde, die für langfristigen Markterfolg erforderlich sind. Starten Sie für nur 34 $/Monat. Lizenz: 20 Geräte & Unbegrenzte Konten. US500 Pulse ist nicht einfach ein weiterer EA. Es ist ein umfassendes, trendfolgendes H
FTrend3
Sonia Tait
Experten
Dieser EA kombiniert den Trend der Hauptchartzeit mit zwei weiteren konfigurierbaren Chartzeiten. Die Stops sind technische Stops, die auf der OffRoad-Channel-Technik basieren. Bei der Durchführung von Optimierungen ist es interessant, nach Kombinationen von Zeitrahmen zu suchen, die ein gutes Ergebnis für jeden Vermögenswert und sein Verhalten bestätigen. Studien weisen auf aussagekräftigere Ergebnisse hin, wenn die Tests in den letzten Monaten durchgeführt werden, um in den nächsten Monaten zu
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experten
WakaWakaWay EA ist ein vollautomatisches "Pullback"-Handelssystem. Es ist besonders effektiv beim Handel mit den "Pullback"-Währungspaaren AUDNZD. Das System nutzt die wichtigsten Muster des Forex-Marktes im Handel - die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Der Drawdown ist klein mit sehr guter Rendite. Ich hoffe, Sie können es genießen. Zeitrahmen: M15 Währungspaar: AUDNZD
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Experten
KPG Q8 Scalper Bot BillionKPG Club - Ständig aktualisiert - Aktivierungen: 5 Hallo, Trader! KPG Q8 Scalper Bot - der technologische Krieger des BillionKPG Clubs - wurde entwickelt, um Ihr ultimativer Assistent für Gold, Forex, Krypto und Aktien zu sein. Mit der Fähigkeit, frühzeitige Umkehrungen zu erkennen, helfe ich Ihnen, Höchststände zu vermeiden und Tiefststände zu verkaufen , was mich zum perfekten Partner für den Scalp-Handel mit hoher Gewinnrate macht. Meine Spezialität? Multi-Market-Sca
Aras EA
Abdurahim Aras
Experten
ARAS EA - KI-unterstützter | fortgeschrittener algorithmischer Handelsexperten-Berater ARAS EA ist eine mehrschichtige algorithmische Handelsplattform, die sich an dynamische Marktbedingungen anpassen kann. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den umfangreichen Strategieoptionen, der fortschrittlichen Integration von künstlicher Intelligenz und dem detaillierten Risikomanagement bietet er eine umfassende Lösung für Trader aller Ebenen. Benutzeroberfläche und Schaltflächenfunktionen Op
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experten
Pilz: Mehrstufige bidirektionale Strategie1. Überblick über die Strategie: Multi-Level Bi-Directional Diese Strategie zielt darauf ab, Gewinne zu erzielen, indem sie die Richtung des Marktes vorwegnimmt. Normalerweise bewegt sich der Kurs in eine Trendrichtung, so dass der Einstieg in den Handel wie folgt erfolgt: Buy Stop: In der Erwartung, dass der Kurs weiter steigt Sell Stop: In der Erwartung, dass der Preis weiter fällt Da sich der Markt jedoch in beide Richtungen bewegen kann, ist das Syst
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experten
Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. $499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein) Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren Der MA Momentum Scalper macht sich ein
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experten
Gladiator Hedge
Felixs Triang Rosario Alves
Experten
EA GLADIATOR: Der ultimative Hedge Scalper EA Gladiator ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um den Devisenmarkt durch hochpräzise Ausführung zu dominieren. Durch die Verschmelzung der Geschwindigkeit des Scalpings mit der Widerstandsfähigkeit des Hedgings bietet dieser EA eine hochentwickelte Lösung für Trader, die beständige Gewinne mit einem professionellen Risikomanagement anstreben. Kern-Strategie: Das Hedge-Scalping-System EA Gladiator
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experten
Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.17 (30)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experten
Ich stelle Ihnen meinen neuen Expert Advisor Beatrix Inventor vor. Beatrix Inventor EA nutzt das Konzept der Trendfolge bei der Durchführung von Marktanalysen. Bei der Analyse der Markttrends mit den Hauptindikatoren Bollinger Band und Gleitender Durchschnitt berücksichtigt dieser EA bei der Eingabe von Transaktionen auch die Orderblock-Zone, was die Analyse noch genauer macht. Der Algorithmus, der bei der Entwicklung dieses EA verwendet wurde, ist ein zuverlässiger Algorithmus, sowohl bei der E
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experten
Pound Breakout MT5 ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag. >>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900 >>> Live-Signal verfügbar hier:  https://www.mql5.com/de/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der li
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experten
Der Milioron-Roboter , der für den Forex-Markt entwickelt wurde, ist sehr flexibel und bietet zahlreiche Mechanismen zur Verwaltung einer Reihe von Aufträgen. Er ermöglicht es Händlern, ihren Handel zu automatisieren und zu optimieren, indem sie integrierte Strategien und Risikomanagement-Ansätze verwenden. Einige der wichtigsten Merkmale und Fähigkeiten des Milioron-Roboters sind : 1. **Flexibilität der Einstellungen**: Der Roboter bietet Händlern eine breite Palette von Parametern und Einst
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension