AlertQ - Intelligentes Martingal mit Trendfiltern





AlertQ ist ein hybrides automatisiertes Handelssystem, das die Genauigkeit klassischer technischer Indikatoren mit fortschrittlichem Erholungsmanagement (Secure Martingale) kombiniert.

Im Gegensatz zu traditionellen Martingalen, die blind agieren, steigt AlertQ nur dann in den Markt ein, wenn sich Momentum und Trendstärke bestätigen und schützt Ihr Kapital durch strenge Volumen- und Margenlimits.

🛡️ Warum ist AlertQ anders?

Der Kontotyp-Code: Er funktioniert AlertQ wurde vor allem im Hinblick auf die Kontosicherheit entwickelt. Es beinhaltet einen "Martingale Smoothing"-Mechanismus: Wenn das Handelsvolumen steigt, wird der Multiplikator automatisch von 2,0 auf 1,5 reduziert, um zu vermeiden, dass das Konto in negativen Phasen verbrannt wird.

🚀 Einstiegsstrategie

Der EA sucht nach starken Bewegungen (Momentum) unter Verwendung eines Zusammenflusses von drei Faktoren:

ADX (Average Directional Index): Filtert seitwärts laufende Märkte. Handelt nur, wenn die Stärke des Trends über einem Schwellenwert liegt. RSI (Relative Strength Index): Sucht nach überkauften/überverkauften Niveaus, um die Explosivität der Bewegung zu bestätigen. Price Action: Prüft die tägliche prozentuale Veränderung, um sicherzustellen, dass wir im Sinne der Tagesbewegung handeln.

⚙️ Wichtige Risikomanagement-Funktionen

Dieser EA enthält in den Code integrierte institutionelle Sicherheitsfunktionen:

Absolutes Lot-Limit ( MAX_LOTS_TOTALS ): Der EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn die Summe des Volumens das eingestellte Limit erreicht.

Margin Protection ( MIN_MARGIN_LEVEL ): Blockiert neue Trades, wenn das Margin-Level unter 150% fällt, um den gefürchteten "Margin Call" zu vermeiden.

Notfall-Stop-Loss: Jeder Handel hat einen physischen SL für den Fall von schwarzen Schwänen oder Verbindungsausfällen.

Schließen nach Ziel ( DISTANCIA_PCT ): Schließt den gesamten Handelskorb automatisch, wenn sich der Kurs um den Zielprozentsatz nach vorne oder hinten bewegt.

📊 Konfigurationsparameter

Der EA ist in hohem Maße anpassbar. Die wichtigsten Parameter sind:

Kapitalmanagement:

LOTS_INITIALS : Größe des ersten Eintrags (empfohlen 0,01 pro $1000).

MAX_TOTAL_LOTS : Maximale Obergrenze des Engagements. Verringern Sie diesen Wert, um das Risiko zu reduzieren.

STOP_LOSS_POINTS : Abstand in Punkten für die Sicherheits-SL.

Indikatoren:

ADX_PERIOD / ADX_MIN_STRENGTH : Einstellung der Trendempfindlichkeit.

RSI_PERIOD / LEVELS : Einstellung von überkauften/verkauften Levels.

💡 Empfehlungen zur Verwendung

Paare: Geeignet für jedes Symbol.

Timing: Empfohlen in M1 .

Mindesteinlage: $5000 für Standardkonten oder $500 für Cent-Konten (aufgrund der Art der Rückgewinnung).

Kontotyp: Funktioniert am besten auf ECN-Konten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung.

Leverage: Funktioniert am besten auf Konten mit einer Marge von 1:1000.



⚠️ Risikowarnung

AlertQ verwendet eine Erholungsstrategie (Grid/Martingale). Obwohl diese Strategie einen Schutz vor Multiplikator-Drawdowns und Lot-Limits beinhaltet, ist sie mit Risiken verbunden. Wir empfehlen Backtesting und Demohandel, bevor Sie echtes Geld einsetzen.