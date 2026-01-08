Gold Sentinel MT5
- Experts
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versão: 1.26
- Ativações: 5
Gold Sentinel MT5 представляет собой полностью автоматизированную торговую систему, ориентированную на работу с импульсными движениями цены. Алгоритм сочетает анализ барной структуры, пользовательских индикаторов и фильтров рыночной активности для формирования взвешенных торговых сигналов.
Советник поддерживает гибкую настройку логики входа, управления позицией и ограничения торговой активности, что позволяет адаптировать его под различные торговые условия и инструменты.
+ Торговая логика и сигналы Gold Sentinel В основе торговой логики лежит многофакторная модель анализа:
-
анализ импульсного движения цены (размер, скорость, направление);
-
работа с барной структурой и подтверждением закрытия свечей;
-
фильтрация сигналов с использованием авторских индикаторов;
-
дополнительное подтверждение направления движения цены.
Открытие позиции происходит только при совпадении заданных условий, что снижает количество ложных входов в условиях низкой волатильности или флэта.
+ Индикаторы
Советник использует встроенные и пользовательские индикаторы, разработанные специально для данной стратегии. Индикаторы применяются исключительно как элементы фильтрации и подтверждения торговых сигналов и не перерисовывают историю.
Все расчёты выполняются на закрытых барах.+ Фильтры времени и торговых сессий Для контроля торговой активности предусмотрены расширенные временные ограничения:
-
выбор торговых сессий;
-
ограничение торговли по дням недели;
-
настройка торгового времени (часы и минуты);
-
возможность исключения периодов пониженной ликвидности.
-
уровню важности новостей;
-
времени до и после публикации.
-
фиксированные или динамические Take Profit и Stop Loss;
-
закрытие позиции по проценту от баланса или эквити;
-
виртуальный трейлинг-стоп (не отображается на сервере брокера);
-
сопровождение позиции по внутренней логике алгоритма.
Советник не открывает сделки без защитного стоп-лосса, если данная опция включена в настройках.+ Дополнительные режимы В зависимости от настроек пользователь может активировать дополнительные модули:
-
опциональный режим сетки ордеров;
-
модуль восстановления позиции (recovery), используемый только при включении пользователем;
-
ограничение максимального количества одновременно открытых сделок.
Все дополнительные режимы отключаемы и не используются по умолчанию.+ Контроль торговли Для повышения устойчивости стратегии реализованы следующие ограничения:
-
лимит максимальной просадки;
-
контроль количества сделок в день;
-
автоматическая остановка торговли при достижении заданных условий.
Советник ориентирован на системную торговлю с приоритетом контроля рисков и адаптивности к рыночным условиям. Гибкая архитектура настроек позволяет использовать его как в консервативных, так и в более активных торговых сценариях без изменения исходного кода.
Торговля на рынке Forex и металлов сопряжена с высокими рисками. Перед использованием на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-счете или в тестере стратегий с качеством моделирования 99%.