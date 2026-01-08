Gold Sentinel MT5 представляет собой полностью автоматизированную торговую систему, ориентированную на работу с импульсными движениями цены. Алгоритм сочетает анализ барной структуры, пользовательских индикаторов и фильтров рыночной активности для формирования взвешенных торговых сигналов.

Советник поддерживает гибкую настройку логики входа, управления позицией и ограничения торговой активности, что позволяет адаптировать его под различные торговые условия и инструменты.

+ Торговая логика и сигналы Gold Sentinel В основе торговой логики лежит многофакторная модель анализа:

анализ импульсного движения цены (размер, скорость, направление);

работа с барной структурой и подтверждением закрытия свечей;

фильтрация сигналов с использованием авторских индикаторов;

дополнительное подтверждение направления движения цены.

Открытие позиции происходит только при совпадении заданных условий, что снижает количество ложных входов в условиях низкой волатильности или флэта.

+ Индикаторы

Советник использует встроенные и пользовательские индикаторы, разработанные специально для данной стратегии. Индикаторы применяются исключительно как элементы фильтрации и подтверждения торговых сигналов и не перерисовывают историю.

Все расчёты выполняются на закрытых барах.

выбор торговых сессий;

ограничение торговли по дням недели;

настройка торгового времени (часы и минуты);

возможность исключения периодов пониженной ликвидности.

уровню важности новостей;

времени до и после публикации.

фиксированные или динамические Take Profit и Stop Loss;

закрытие позиции по проценту от баланса или эквити;

виртуальный трейлинг-стоп (не отображается на сервере брокера);

сопровождение позиции по внутренней логике алгоритма.

+ Фильтры времени и торговых сессий Для контроля торговой активности предусмотрены расширенные временные ограничения:+ Новостной фильтр Советник поддерживает встроенный новостной фильтр, позволяющий автоматически приостанавливать торговлю перед важными экономическими событиями и возобновлять её после заданной паузы. Фильтр настраивается по:+ Управление ордерами и рисками Реализованы гибкие методы управления сделками:

Советник не открывает сделки без защитного стоп-лосса, если данная опция включена в настройках.

опциональный режим сетки ордеров;

модуль восстановления позиции (recovery), используемый только при включении пользователем;

ограничение максимального количества одновременно открытых сделок.

+ Дополнительные режимы В зависимости от настроек пользователь может активировать дополнительные модули:

Все дополнительные режимы отключаемы и не используются по умолчанию.

лимит максимальной просадки;

контроль количества сделок в день;

автоматическая остановка торговли при достижении заданных условий.

+ Контроль торговли Для повышения устойчивости стратегии реализованы следующие ограничения:

Советник ориентирован на системную торговлю с приоритетом контроля рисков и адаптивности к рыночным условиям. Гибкая архитектура настроек позволяет использовать его как в консервативных, так и в более активных торговых сценариях без изменения исходного кода.

Важное предупреждение:

Торговля на рынке Forex и металлов сопряжена с высокими рисками. Перед использованием на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-счете или в тестере стратегий с качеством моделирования 99%.